В Севастополе открыли свободную продажу топлива на семи заправках

Tекст: Мария Иванова

О запуске свободной продажи топлива сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в Max.

«Уважаемые севастопольцы! С 10.00 на семи заправках «АТАН» будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra», – написал глава города.

Приобрести обе марки горючего можно на автозаправочных станциях № 60 на Качинском шоссе, № 66 на Камышовом шоссе и № 68 на улице Горпищенко. Кроме того, они доступны на АЗС № 81 на улице Хрусталева, № 84 на Столетовском проспекте и № 161 в селе Гончарном. На заправке № 166 на Камышовом шоссе отпускают только дизельное топливо.

Власти напоминают, что в городе продолжает действовать ограничение на реализацию горючего. В одну машину разрешается залить не более 20 литров. Заправка топлива в канистры по-прежнему строго запрещена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июня в Севастополе на пяти заправках сети «АТАН» возобновили свободную продажу бензина АИ-92 без специальных пропусков.

22 мая власти Севастополя ввели временный лимит на продажу топлива в размере 20 литров в одни руки для предотвращения ажиотажа на АЗС.