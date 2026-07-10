New York Post сообщила о готовности Израиля поддержать удары США по Ирану

Израиль выразил готовность присоединиться к новым ударам США по Ирану

Tекст: Мария Иванова

О планах возможного участия Израиля в атаках на Иран пишет газета New York Post со ссылкой на израильские источники, передает РИА «Новости»

Один из собеседников издания подчеркнул: «Мы доказали, что поддерживаем США. Я не уверен, что это будет в их интересах, чтобы Израиль присоединился к ним ... Мы готовы сделать это снова, если потребуется».

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предусматривал завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Однако в ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по территории Ирана.

Центральное командование ВС США заявило, что удары стали ответом на действия Ирана против коммерческих судов в районе Ормузского пролива. В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в Бахрейне и Кувейте, а власти страны обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новые удары США по Ирану превзошли предыдущие по масштабу.

Президент США ранее заявил о прекращении режима прекращения огня и переговоров с Тегераном.

Ранее Израиль и США завершили совместную подготовку к возможному возобновлению военной кампании против Ирана и привели войска в максимальную боевую готовность.