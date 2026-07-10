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    10 июля 2026, 10:06 • Новости дня

    New York Post сообщила о готовности Израиля поддержать удары США по Ирану

    Израиль выразил готовность присоединиться к новым ударам США по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Израиль заявил о готовности присоединиться к новым ударам США по Ирану в случае обращения Вашингтона за военной поддержкой.

    О планах возможного участия Израиля в атаках на Иран пишет газета New York Post со ссылкой на израильские источники, передает РИА «Новости»

    Один из собеседников издания подчеркнул: «Мы доказали, что поддерживаем США. Я не уверен, что это будет в их интересах, чтобы Израиль присоединился к ним ... Мы готовы сделать это снова, если потребуется».

    Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предусматривал завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Однако в ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по территории Ирана.

    Центральное командование ВС США заявило, что удары стали ответом на действия Ирана против коммерческих судов в районе Ормузского пролива. В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в Бахрейне и Кувейте, а власти страны обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые удары США по Ирану превзошли предыдущие по масштабу.

    Президент США ранее заявил о прекращении режима прекращения огня и переговоров с Тегераном.

    Ранее Израиль и США завершили совместную подготовку к возможному возобновлению военной кампании против Ирана и привели войска в максимальную боевую готовность.

    11 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

    Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала, чтобы Иран публично признал Ормузский пролив открытым, и пообещал прекратить обстреливать коммерческие суда.

    Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

    Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

    «Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

    Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

    В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

    Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

    На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.

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    10 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    @ Samuel Corum/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поручил нанести по Ирану удар невиданной силы, если планы Тегерана по его устранению увенчаются успехом.

    «Я уже давно нахожусь в их списке. Именно с этим мы имеем дело. Единственное, что я сделал, оставил указания: если со мной что-то случится, просто буквально разбомбить их так, как никогда раньше», – заявил Трамп в интервью газете New York Post, передает ТАСС.

    Он добавил, что «Тегеран вынашивает планы по его убийству уже много лет». При этом политик опроверг сообщения о том, что Израиль предупреждал Вашингтон о новом заговоре. Тем не менее президент уверен, что давно является для Ирана целью номер один.

    Ранее Трамп заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередной мощный удар по исламской республике.

    Израиль выразил готовность присоединиться к новым атакам Вашингтона.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Росатом» в ближайшие часы примет решение о дальнейшем пребывании российских специалистов на иранской атомной электростанции «Бушер». Процесс восстановления численности персонала был временно приостановлен после серии недавних ударов, сообщил глава корпорации Алексей Лихачев.

    Соответствующее заявление сделал руководитель государственной корпорации Алексей Лихачев после завершения переговоров между делегациями России и МАГАТЭ в Калининграде, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие часы мы примем решение об их дальнейшем движении. То есть фактически мы де-юре начали восстановление численности, но сами же его остановили после серии ударов за последние часы», – подчеркнул руководитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава Росатома Алексей Лихачев исключил возвращение специалистов на АЭС «Бушер» без стопроцентных гарантий безопасности.

    Перед этим руководитель госкорпорации анонсировал скорую отправку персонала на станцию при условии стабилизации обстановки.

    Весной последняя группа российских атомщиков покинула территорию иранского объекта из-за угрозы обстрелов.

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    11 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в ООН заявил о простейшем условии мира с Ливаном

    Посол Данон заявил о мире с Ливаном при устранении «Хезболлы»

    Tекст: Катерина Туманова

    Усилия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке могут принести самый неожиданный дипломатический приз: привлечение Ливана к Авраамским соглашениям после десятилетий вражды с Израилем, пишет New Yokr Post со ссылкой на посла Израиля в ООН Дэнни Данона.

    Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил газете New Yokr Post, что если Ливану удастся вытеснить «Хезболлу» с юга страны и восстановить правительственный контроль над своей территорией, то нормализация отношений с Израилем перестанет быть невозможной.

    «Мы будем очень рады нормализации отношений, даже если они присоединятся к Авраамским соглашениям», – сказал Данон, отвечая на вопрос о том, что может означать для региона Ливан, свободный от «Хезболлы».

    Такой прорыв ознаменовал бы одно из крупнейших расширений соглашений, заключенных при посредничестве Трампа, с момента их первого подписания в 2020 году, расширив дипломатическое признание Израиля арабскими государствами и перестроив альянсы на Ближнем Востоке.

    Эта концепция соответствует более широким усилиям администрации Трампа по оказанию помощи Ливану в восстановлении полного суверенитета путем устранения военного контроля «Хезболлы» над югом страны, заявил на этой неделе изданию американский чиновник.

    «Администрация Трампа работает над созданием суверенного Ливана, которому не угрожает внутренняя опасность со стороны «Хезболлы», и «Хезболла» не может использовать южный Ливан для создания угрозы соседним странам», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан в конце июня заключили  соглашение по урегулированию конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения «Хезболлы». Лидер «Хезболлы» отверг мирное соглашение Израиля и Ливана.

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    11 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    В Вашингтоне озвучили ключевое требование к Ирану по ядерному вопросу

    В Вашингтоне заявили, что Иран должен передать все ядерные материалы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский чиновник из администрации президента США заявил Reuters, что с Ираном готовы вести переговоры, если Тегеран отдаст весь свой уроан.

    Основное требование со стороны США заключается в том, чтобы Иран передал им свои ядерные материалы. Считается, что Тегеран обладает более чем 900 фунтами высокообогащенного урана, который Трамп и другие американские чиновники называют «ядерной пылью», передает Reuters.

    Предполагается, что ядерный вопрос будет урегулирован в течение 60-дневного периода переговоров на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в июне.

    «Я хочу внести ясность: если мы не получим пыль, то сделки с Ираном не будет», –  заявил один из американских чиновников.

    Он добавил, что у нас «есть много вариантов», если Иран откажется, включая военные и экономические меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении  переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг. Портал Axios узнал, что президент США выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

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    10 июля 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил Соединенные Штаты продолжить переговоры, но Вашингтон ясно дал понять Тегерану, что «перемирие закончилось».

    Трамп написал на своей платформе Truth Social: «Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие прекращено!»

    Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в результате бомбардировок США в Иране за два дня погибли 17 человек и 93 получили ранения, несмотря на подписанный между двумя сторонами меморандум о взаимопонимании по прекращению конфликта, передает телеканал Al-Hadath

    Представители американских военных заявили, что в ходе недавних ударов было поражено около 90 иранских военных целей, целью которых были системы противовоздушной обороны, склады ракет и беспилотники.

    Однако Иран обвинил США в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, включая мосты и железнодорожные линии, соединяющие Тегеран и Мешхед.

    По словам иранского чиновника, удары также пришлись по «периферии» атомной электростанции в провинции Бушер (на юге), которая ранее уже подвергалась обстрелам во время войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. В течение 8-9 июля военные США нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы ответили атаками по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует, Минфин США обновил списки подсанкционных лиц и компаний.

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    10 июля 2026, 20:24 • Новости дня
    Трамп заявил о завершении режима прекращения огня с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер подтвердил готовность продолжать мирные переговоры по просьбе Тегерана, однако подчеркнул полное окончание действия соглашения о временном перемирии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Он отметил, что при этом, Соединенные Штаты согласились продолжить диалог об урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    «Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились на это, но недвусмысленно заявили, что режим прекращения огня завершен», – написал политик в соцсетях.

    Напомним, США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В результате воздушных атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В июне стороны подписали меморандум о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах.

    Позже в Швейцарии прошли консультации при посредничестве Дохи и Исламабада. Однако, в ночь на 8 июля американские военные возобновили масштабные удары. Причиной атаки стали обвинения в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. В ответ иранские силы нанесли встречные удары по американским военным объектам в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Вашингтон и Тегеран договорились о временном прекращении взаимных атак.

    А в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. После этого президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Исламской Республикой.

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    11 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Тегеран опроверг слова Трампа о просьбе начать мирные переговоры

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран категорически отрицает инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном, однако согласился принять региональных посредников для обсуждения текущей ситуации, заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи.

    После того, как президент США заявил, что Тегеран якобы сам обратился к Вашингтону с предложением продолжить мирный диалог, на что получил согласие, иранская сторона категорически отвергла данные заявления.

    «От нас не было каких-либо запросов на переговоры с США, однако, руководствуясь ответственным подходом, мы не стали отклонять запрос одного из региональных посредников по поводу визита для обсуждения текущей ситуации», – передает РИА «Новости» слова Багаи в эфире национального телевидения.

    В роли дипломатического связующего звена выступил Катар. Визит делегации направлен на проведение консультаций на фоне продолжающейся эскалации напряженности между двумя государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. Президент США заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует, а Минфин США обновил списки подсанкционных лиц и компаний.

    При этом американский лидер в пятницу написал в Truth Social, что Иран попросил Вашингтон о переговорах.

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    10 июля 2026, 22:50 • Новости дня
    Минфин США расширил санкции против иранских банков и компаний

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти ввели новые ограничения в отношении восьми граждан, среди которых банкир Али Ансари, и шести организаций, связанных с финансовой системой Ирана.

    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сообщило, что, «после возобновления Ираном атак на международные суда в Ормузском проливе», приняло меры против иранского финансового посредника Али Ансари (Ансари), который руководит разветвленной глобальной сетью активов, приносящих выгоду лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и другим представителям иранской элиты», сказано в заявлении ведомства.

    OFAC заявило, что Ансари фактически институционализировал крупномасштабные хищения в иранском государстве, перенаправляя госсредства в обширный зарубежный портфель недвижимости и коммерческих активов для личного обогащения. Никаких доказательств приводимым заявлениям не приводится.

    Внесенные в санкционный список компании зарегистрированы в Иране, Гонконге, ОАЭ, а также в Сент-Китсе и Невисе. Ограничения затронули ключевые иранские обменные пункты, которые, по утверждению Минфина США, ежегодно перемещают миллиарды долларов в интересах подсанкционных банков.

    Напомним, в конце июня Вашингтон и Тегеран договорились о временном прекращении взаимных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. В течение 8-9 июля военные США нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы ответили атаками по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует.

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    11 июля 2026, 07:40 • Новости дня
    Трамп объявил о готовности США нацелить на Иран тысячи ракет

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что отдал приказ военным быть готовыми нанести удары по Ирану, если правительство страны совершит или попытается совершить покушение на него.

    «1000 ракет заряжены и нацелены на Иран, и еще тысячи последуют немедленно, если иранское правительство выполнит свою угрозу, озвученную во многих уголках мира, совершить покушение или попытку покушения на действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае, на меня!», – приводит Reuters Слова Трампа из поста в Truth Social.

    Американский лидер добавил в посте, что уже отдал все приказы, американские военные готовы, желают и способны в течение года и дольше, если потребуется,  полностью уничтожить Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в интервью газете New York Post заявил, что потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства. До этого он заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередные мощные удары по Ирану.

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    11 июля 2026, 06:11 • Новости дня
    Трамп позвонил наследному принцу Саудовской Аравии

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив сотрудничество и ситуацию в ближневосточном регионе.

    «В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили сотрудничество между Королевством Саудовская Аравия и Соединенными Штатами Америки, пути его укрепления в различных областях. Лидеры также обсудили ряд региональных и международных проблем и обменялись мнениями по ним», – сообщило Saudi Press Agency.

    Стороны также оценили текущие события в регионе, включая переговоры между США и Ираном, подчеркнув важность обеспечения безопасности морского судоходства, защиты морских путей и поддержки усилий, которые способствуют региональной безопасности и стабильности, отметили в агентстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эр-Рияд решил расширить нефтепровод в обход Ормузского пролива. США и Саудовская Аравия решили заняться производством дронов-камикадзе.


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    11 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Число жертв новых американских ударов по Ирану достигло 17 человек

    Число погибших при ударах США по Ирану возросло до 17 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате недавних атак вооруженных сил США на иранские города погибли 17 человек, а более ста мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил о росте числа жертв американских атак, передает РИА «Новости». Ранее ведомство заявляло о 14 погибших и 78 пострадавших.

    «В ходе воздушных атак на шесть городов страны 8-9 июля 115 человек получили ранения, среди них две женщины. Проведено 14 операций, 102 человека получили медицинскую помощь и были выписаны. К сожалению, погибли 17 соотечественников, среди них одна женщина», – написал Керманпур в соцсети.

    Американские военные 8 и 9 июля нанесли серию мощных ударов по территории Ирана. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на операции Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские силы ответили атаками на американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Американские военные 8 и 9 июля провели новую серию массированных ударов по иранским военным объектам. После этого глава Белого дома объявил об окончательном завершении перемирия между двумя странами.

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    11 июля 2026, 13:56 • Новости дня
    Новый лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи

    Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за гибель отца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран непременно ответит на убийство бывшего главы государства и других граждан, ставших жертвами совместных атак Вашингтона и Тель-Авива в конце февраля.

    Новый руководитель исламской республики Моджтаба Хаменеи выпустил письменное обращение по случаю похорон отца, передает ТАСС. «Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть – воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена», – гласит текст заявления.

    Политик также добавил, что возмездие является прямым требованием граждан и обязательно воплотится в жизнь. Бывший духовный лидер погиб 28 февраля в результате американских и израильских ударов.

    Напомним, масштабные траурные мероприятия начались 3 июля в иранской столице. Тело аятоллы два дня находилось в крупнейшем религиозно-общественном комплексе Тегерана. 6 июля состоялось массовое шествие, после чего гроб доставили в священный город Кум.

    Вечером 7 июля останки перевезли в Ирак для прощания с местными мусульманами-шиитами в Наджафе и Кербеле. Церемония погребения прошла 9 июля на родине погибшего – в Мешхеде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное телевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил о неизбежности возмездия за смерть бывшего лидера. Церемония погребения политика завершилась в его родном городе Мешхеде.

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    11 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Израильская авиация нанесла массированные удары по югу Ливана

    Армия Израиля атаковала южные районы Ливана с применением авиации

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в субботу израильские военные атаковали юг Ливана с воздуха, а также приступили к сносу гражданской инфраструктуры с помощью тяжелых бульдозеров.

    Масштабная военная операция развернулась в субботу утром, передает РИА «Новости».

    «Израильская авиация с утра наносит удары по ряду районов на юге Ливана», – заявил ливанский военно-полевой источник.

    Удары пришлись по окраинам населенных пунктов Кфар-Тибнит и Набатия-эль-Фаука. Уточняется, что в атаке участвовали как беспилотные аппараты, так и боевые самолеты. Кроме того, военные открыли пулеметный огонь со стороны Заутара.

    Одновременно инженерные подразделения приступили к направленным подрывам гражданской инфраструктуры. Для разрушения зданий в поселения Бинт-Джбейль и Хула перебросили значительное количество тяжелых бульдозеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня спецподразделения израильской армии начали операцию на подступах к городу Набатия.

    В результате интенсивных бомбардировок Ливана погибли более 4 тыс. человек.

    В мае израильская боевая авиация атаковала десятки населенных пунктов на юге и востоке страны.

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    11 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран не планирует контактировать с американской стороной до тех пор, пока она не изменит подходы, передает Fars.

    Исламская республика не планирует вступать в диалог с американскими властями, передают РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. Инициатива о заморозке дипломатических контактов исходит исключительно от иранского руководства. «Иран не запрашивал переговоры с США, никаких переговоров не будет до тех пор, пока США не отступят от своих позиций», – подчеркивается в публикации со ссылкой на осведомленные источники.

    При этом конкретные ожидания Тегерана от западных партнеров официально не раскрываются. Как утверждает обозреватель портала Axios Барак Равид, Вашингтон настаивает на выполнении двух ключевых условий. Американская администрация требует от исламской республики признать Ормузский пролив открытым для навигации, а также дать твердое обещание прекратить любые удары по коммерческим судам в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон начал подготовку к длительному вооруженному противостоянию с Тегераном из-за контроля над Ормузским проливом.

    Иранские власти предостерегли американскую сторону от любых провокационных действий в этой акватории.

    Ранее Исламская Республика отказалась от диалога с Соединенными Штатами до полного снятия морской блокады.

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