Daily Mail: Астронавтов заставили молчать о лунных кораблях пришельцев

Tекст: Мария Иванова

В Сети обсуждают скандальные заявления бывшей сотрудницы подрядчика НАСА Донны Хэйр о сокрытии доказательств инопланетной жизни, пишет Daily Mail.

Она заявляла, что в начале 1970-х годов в лаборатории космического центра в Хьюстоне ей показали снимок круглого белого объекта над лесом. На вопрос, является ли это НЛО, техник ответил: «Я не могу тебе этого сказать».

По словам Хэйр, специалист дал понять, что подобные аномалии всегда ретушируют перед публикацией фотографий. Позже другой сотрудник рассказал ей, что почти все астронавты миссий «Аполлон» видели на Луне инопланетные корабли. Экипажи заставили подписать документы о неразглашении под угрозой тюремного заключения.

Позднее некоторые исследователи космоса действительно признавались в наблюдении необъяснимых явлений. Вдова Эдгара Митчелла подтверждала, что ее муж и другие пилоты замечали неизвестные аппараты. К июлю 2026 года Пентагон рассекретил три пакета документов НАСА.

Эти материалы не подтвердили слова Хэйр о ретушировании кадров, но в архивах нашлись снимки со странными огнями. Космическое агентство США по-прежнему отрицает наличие доказательств визитов инопланетян и пока не комментирует ситуацию, заключает Daily Mail.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон обнародовал свидетельства полицейских о наблюдении за НЛО над западными штатами США осенью 2023 года.

Министерство обороны США ранее открыло доступ к десяткам фото, видео и документов о неопознанных летающих объектах на своем официальном сайте.

Бывший президент США Барак Обама заявил, что американские власти не смогли бы скрывать от граждан правду о контактах с внеземной жизнью.