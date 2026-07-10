Эстония запросила у Anduril Industries ракеты Barracuda для HIMARS

Tекст: Мария Иванова

Оборонное ведомство прибалтийской республики обсуждает закупки нового вооружения с несколькими зарубежными компаниями, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

«Министерство обороны начало переговоры с несколькими предприятиями о поставке ракет большой дальности. Например, крылатой ракеты Barracuda, которая может запускаться с установки HIMARS», – уточняется в сообщении.

Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур подтвердил интерес Таллина к продукции американской компании Anduril Industries. По его словам, приобретение ракет Barracuda рассматривается как один из возможных вариантов. Министр добавил, что итоговое решение будет зависеть от стоимости контракта и реальных потребностей национальных сил обороны.

На фоне подобных инициатив Москва регулярно фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Североатлантическом альянсе оправдывают наращивание сил необходимостью сдерживания России.

При этом российские дипломаты неоднократно подчеркивали готовность к равноправному диалогу, если Запад откажется от курса на милитаризацию Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Польша заключила договор с американской Anduril Industries о производстве крылатых ракет большой дальности Barracuda-500.

В апреле Вашингтон остановил отправку снарядов для РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin в Эстонию из-за конфликта с Ираном.

Ранее компания Lockheed Martin изготовила для Эстонии шесть РСЗО HIMARS для поставки к лету 2025 года.