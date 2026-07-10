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    Волынская резня заставила Польшу вести свою денацификацию Украины
    Военный эксперт рассказал о разрушении южного логистического плеча Украины
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    Российские войска поразили три украинских порта
    Зеленский заявил о провале украинской ПВО при отражении ракетного удара
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    Daily Telegraph: Поддержка Украины привела к полному военному краху НАТО
    10 июля 2026, 09:53 • Новости дня

    Эстония захотела получить дальнобойные ракеты Barracuda для HIMARS

    Эстония запросила у Anduril Industries ракеты Barracuda для HIMARS

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Эстонии приступили к переговорам о закупке ракет большой дальности, включая крылатые Barracuda, запускаемые с американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

    Оборонное ведомство прибалтийской республики обсуждает закупки нового вооружения с несколькими зарубежными компаниями, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    «Министерство обороны начало переговоры с несколькими предприятиями о поставке ракет большой дальности. Например, крылатой ракеты Barracuda, которая может запускаться с установки HIMARS», – уточняется в сообщении.

    Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур подтвердил интерес Таллина к продукции американской компании Anduril Industries. По его словам, приобретение ракет Barracuda рассматривается как один из возможных вариантов. Министр добавил, что итоговое решение будет зависеть от стоимости контракта и реальных потребностей национальных сил обороны.

    На фоне подобных инициатив Москва регулярно фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Североатлантическом альянсе оправдывают наращивание сил необходимостью сдерживания России.

    При этом российские дипломаты неоднократно подчеркивали готовность к равноправному диалогу, если Запад откажется от курса на милитаризацию Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Польша заключила договор с американской Anduril Industries о производстве крылатых ракет большой дальности Barracuda-500.

    В апреле Вашингтон остановил отправку снарядов для РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin в Эстонию из-за конфликта с Ираном.

    Ранее компания Lockheed Martin изготовила для Эстонии шесть РСЗО HIMARS для поставки к лету 2025 года.

    10 июля 2026, 22:13 • Новости дня
    Патрушев рассказал о сорванной США совместной операции ЦРУ и ФСБ по бен Ладену
    Патрушев рассказал о сорванной США совместной операции ЦРУ и ФСБ по бен Ладену
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы России и США готовили совместную ликвидацию террориста Усамы бен Ладена по договоренности президентов двух стран, рассказал помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Российская сторона полностью выполнила свою часть секретных договоренностей между президентами двух стран, передают «Вести». Американские коллеги поступили иначе.

    «Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен», – рассказал Патрушев.

    Согласно плану, Вашингтон должен был нанести точечный удар по переданным координатам, однако операция сорвалась.

    Впоследствии руководство американской разведки так и не смогло внятно объяснить причины своего бездействия. Патрушев добавил, что террорист долгое время являлся агентом западных спецслужб.

    США приняли решение о ликвидации боевика лишь тогда, когда его фигура начала компрометировать их собственную деятельность. В итоге лидер запрещенной террористической организации «Аль-Каида» был уничтожен в мае 2011 года на территории Пакистана. Американскому спецназу потребовалось на это 38 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль в 2021 году подтвердил причастность ЦРУ к операции против россиян в Минске. Через год ФСБ опровергла получение информации от США о «терактах» в России. В 2024 году бывший советник Пентагона заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе».


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    10 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Десантники сорвали атаку боевых роботов ВСУ в Запорожской области

    Российские военные разгромили боевых роботов ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские десантники успешно отразили нападение украинских наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметами, в Запорожской области.

    Операторы ударных беспилотников Ивановского соединения ВДВ пресекли попытку прорыва роботов противника на Ореховском направлении, пишет «Российская газета». Как уточнили в Министерстве обороны, боевую задачу выполнили расчеты дронов 299-го гвардейского парашютно-десантного полка.

    Воздушная разведка своевременно обнаружила движение роботизированных платформ к передовым позициям российских войск. Два украинских комплекса продвигались вдоль лесопосадки, ведя прицельный огонь по десантникам.

    Получив данные о координатах целей от разведчиков, операторы ударных беспилотников оперативно нанесли точные удары. В результате слаженных действий наземные роботы противника были полностью уничтожены.

    Ранее операторы ударных беспилотников группировки «Днепр» зачистили около 20 блиндажей противника под Ореховом.

    В прошлом месяце российские военные ликвидировали наземные робототехнические комплексы украинских формирований на донбасском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское руководство обсуждает частичную замену личного состава на линии боевого соприкосновения боевыми роботами.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Российские войска поразили три украинских порта

    ВС России поразили логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил

    Российские войска поразили три украинских порта
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу российская армия нанесла удары по портам Черноморск, Южный и Измаил, уничтожив резервуары с горючим и военную инфраструктуру ВСУ на ключевых логистических узлах.

    Вооруженные силы России в ночь на субботу поразили используемые украинскими военными объекты в портах Черноморск, Южный и Измаил, передает Минобороны. Эти порты играют роль важнейших логистических узлов для снабжения ВСУ.

    В порту Черноморск, обеспечивающем до 90% аграрного экспорта страны и поставки военных грузов, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также повреждена инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    Удары по порту Южный привели к поражению объектов хранения военных грузов и резервуаров с топливом.

    В Измаиле, который служит важнейшим логистическим узлом на Дунае, уничтожены склады ГСМ, насосные станции, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали объекты военной промышленности в Киеве. В частности, было поражено предприятие «Аэродрон», занимающееся разработкой и производством тяжелых беспилотников большой дальности.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по украинской портовой инфраструктуре.

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    11 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400

    Фидан сообщил о необходимости участия Москвы в переговорах по С-400

    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного сзенитными ракетными комплексами С-400, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя сообщения о готовности Анкары передать их третьей стране.

    Власти республики продолжают консультации о дальнейшей судьбе зенитных ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами С-400», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Накануне в прессе появилась информация о возможной продаже вооружений одному из государств Персидского залива. Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что пока не готов назвать конкретные страны или раскрыть модель урегулирования.

    По словам дипломата, реализация любых договоренностей невозможна без участия российской стороны как изначального поставщика систем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва поддерживает регулярные контакты с Анкарой по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать российские зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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    10 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Захарова: Москва не простит осквернения советских могил в Нидерландах
    Захарова: Москва не простит осквернения советских могил в Нидерландах
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена оставлять без внимания преступления неонацистов и акты вандализма на советских воинских захоронениях, в том числе недавний инцидент в Нидерландах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что подобные действия являются прямым следствием политики Запада, передает ТАСС.

    «Мы это очередное преступление не забудем и замолчать не позволим», – заявила дипломат. Она добавила, что посольство России в Нидерландах в ближайшее время даст официальный комментарий по поводу случившегося.

    По словам представителя ведомства, ответственность за такие преступления полностью лежит на западных государствах. Захарова отметила, что многолетнее поощрение неонацистских настроений, как на Украине, так и в самих странах Запада, приводит к подобным актам вандализма.

    Напомним, неизвестные вандалы испортили надгробия на советском военном кладбище Эревелд в Нидерландах. Ранее Захарова заявила об усилении кампании по уничтожению мемориального наследия в ряде европейских стран.

    В мае злоумышленники повредили захоронения красноармейцев на Центральном кладбище Вены.

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    10 июля 2026, 18:05 • Новости дня
    Москвичи назвали оптимальный возраст для рождения детей
    Москвичи назвали оптимальный возраст для рождения детей
    @ Liz Gregg/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Заводить ребенка как можно раньше – чтобы минимизировать возрастной разрыв? Или повременить, пожить для себя и обрести финансовую стабильность? Москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какой возраст считают оптимальным для рождения детей и какие материальные условия для этого необходимы.

    Бесспорным фаворитом в опросе стал возраст – 30 лет. Одна из горожанок поделилась, что родила именно в 30 и считает этот возраст оптимальным. Ее поддержал мужчина, добавив, что отцу также должно быть не менее 30 лет: «К этому времени мужчины приобретают жизненный опыт, которым уже могут поделиться с ребенком».

    Молодежь вторит: «В 20 лет детей не хочется, а в 30 – думаешь, что уже можно». Однако небольшой разброс во мнениях все же есть. Некоторые называют более поздний возраст: «Детей надо заводить в 30 или даже в 35 лет. В это время у женщины появляется больше осознанности», – детализирует москвичка. Другая респондентка видит временной люфт шире: «У потенциальных родителей есть время пожить для себя до 25 лет и после 40 лет».

    Впрочем, находятся и те, кто считает цифры в паспорте лишь условностью. «Для рождения детей пригоден любой возраст, главное – желание», – уверен один из опрошенных. Другой респондент подчеркивает: «Чем меньше возрастной разрыв между родителями и детьми, тем лучше».

    Что касается необходимых благ, то здесь мнения разделились. Одни называют конкретные условия: «Должна быть квартира и в целом определенный уровень достатка. Значение зависит от города проживания», – поясняет респондент. Также среди необходимого называли образование, здоровье, положение в обществе и поддержку близких.

    Другие же придерживаются противоположной точки зрения. «Если думать о благах, то детей можно так и не завести», – возражает мужчина. Молодой человек соглашается: «Наши родители, по сути, ничего не имели и заводили детей. Растить детей можно в любом возрасте и при любых доходах. Все остальное – просто отговорки».

    Ранее москвичи в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвали главные темы для обсуждения с партнером до брака.

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    10 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов именем политика Бориса Надеждина.

    В ведомстве пояснили, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

    «Б. Б. Надеждин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», – отмечается в сообщении на сайте Минюста.

    Кроме того, политик распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, политике государства и избирательной системе. Также он призывал граждан к участию в несогласованных акциях протеста и пикетах.

    В июле прошлого года суд отказал признанному банкротом политику в сохранении личного автомобиля. В 2024 году Верховный суд России отклонил иск Надеждина к Центральной избирательной комиссии.

    В феврале текущего года Минюст внес в реестр иностранных агентов еще трех российских политических деятелей.

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    11 июля 2026, 09:59 • Новости дня
    Иностранцы напали на женщину-контролера в московском автобусе
    Иностранцы напали на женщину-контролера в московском автобусе
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Проверка билетов в столичном автобусе обернулась избиением женщины-контролера и вступившегося за нее пассажира, после чего нападавшие попытались сбежать за границу.

    Инцидент произошел в общественном транспорте на Новослободской улице, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Мои коллеги из столичной полиции задержали двух иностранцев, подозреваемых в хулиганских действиях по отношению к женщине-контролеру и попытавшемуся ей помочь пассажиру», – заявила она.

    По данным следствия, 28-летняя сотрудница выявила безбилетника, который попытался покинуть салон. В этот момент с остановки забежал другой мужчина и ударил женщину по затылку. Затем злоумышленник избил пассажира, пришедшего на помощь контролеру, после чего оба нарушителя скрылись.

    В результате происшествия проверяющая получила телесные повреждения. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое иностранных граждан в возрасте 20 и 23 лет.

    Молодых людей задержали в Оренбургской области при попытке покинуть территорию России. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние три года 15 безбилетников получили реальные сроки за нападения на контролеров в столичном транспорте.

    В феврале число подобных конфликтов возросло на фоне увеличения штрафа за неоплаченный проезд.

    В ноябре прошлого года суд назначил пассажиру автобуса два года условного лишения свободы за применение силы к инспекторам.

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    10 июля 2026, 21:32 • Новости дня
    FT сообщила о риске роста мировых цен после запрета России на экспорт дизеля
    FT сообщила о риске роста мировых цен после запрета России на экспорт дизеля
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет России на экспорт дизельного топлива может оказать заметное влияние на мировой рынок нефтепродуктов. По оценкам аналитиков, ограничения способны усилить дефицит предложения и поддержать рост цен на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

    Решение Москвы пришлось на непростой период для мирового энергетического рынка, пишет FT. Опасения вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива, а также ограничения на экспорт иранской нефти. В связи с тем, что геополитический кризис на Ближнем Востоке остается неурегулированным, российский запрет может иметь серьезные последствия для международного рынка.

    Россия является вторым крупнейшим мировым экспортером дизельного топлива после США. Основными покупателями российского дизеля остаются Турция и Бразилия. Аналитики считают, что сокращение российских поставок вынудит импортеров активнее конкурировать за поставки топлива из США, стран Ближнего Востока и Индии.

    Введенный запрет также способен придать дополнительный импульс росту мировых цен на дизельное топливо, отмечает издание. Согласно последним данным торгов, стоимость топлива в Европе вплотную приблизилась к отметке 135 долларов за баррель.

    Напомним, правительство России запретило производителям экспорт дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак объяснил эту меру необходимостью стабилизации внутреннего рынка.

    До введения ограничений на долю страны приходилось около 11% мировых поставок этого горючего.

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    10 июля 2026, 18:30 • Новости дня
    Пассажира самолета Ryanair едва не засосало в разбитый иллюминатор
    Пассажира самолета Ryanair едва не засосало в разбитый иллюминатор

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время полета самолета авиакомпании Ryanair в результате повреждения иллюминатора оторвавшимся куском двигателя непристегнутого пассажира почти полностью вытянуло наружу.

    «Несколько девушек, которые сидели рядом с сербским пассажиром, схватили его. Видимо, он не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчину почти по плечи вытащило в окно. Продолжались крики, дети плакали», – рассказала одна из очевидиц, передает РИА «Новости».

    По ее словам, после разгерметизации борт начал стремительно терять высоту, среди пассажиров началась паника. Бортпроводники пребывали в состоянии шока и не могли успокоить людей ни на одном из языков. Пилоты, вероятно, пытались связаться с диспетчерами, однако пассажиры не получали никакой информации о происходящем.

    Пострадавшему мужчине оказали первую помощь летевшие этим же рейсом врачи. Впоследствии лайнер экстренно вернулся в греческие Салоники, а один из пассажиров был госпитализирован.

    Напомним, самолет авиакомпании Ryanair экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за поврежденного куском двигателя иллюминатора.

    Несколькими днями ранее в Бишкеке пассажирский борт завалился на бок при взлете из-за поломки заднего шасси.

    В начале 2024 года лайнер Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в американском Портленде по причине вылетевшего в полете окна.

    Видео инцидента смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    11 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие предприняли неудачную ночную попытку прорыва из окружения у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, однако были обнаружены и ликвидированы комбинированными ударами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что солдаты ВСУ в ночное время попытались выйти из окружения, но были выявлены разведорганами российской армии и уничтожены комбинированными ударами.

    Эксперт добавил, что военнослужащие ВСУ практически перестали добровольно сдаваться в плен. Это связано со страхом расправы над их семьями со стороны украинских силовиков.

    «Сейчас украинские боевики в принципе очень редко сдаются в плен. Это единичные случаи сдачи в плен. Случаев, когда они сдавались в плен целыми подразделениями, уже просто нет», – сказал он.

    Он пояснил, что командование поставило солдат в жесткие рамки, используя шантаж и террор для удержания войск на линии соприкосновения.

    «Если украинский боевик самовольно сдался в плен, то карательные меры возлагаются не только на этого военнослужащего, но и на его близких и родственников. <...> У каждого военнослужащего есть родственники, близкие, дети – на них оказывается колоссальнейшее давление», – подчеркнул Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко в начале месяца сообщал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами. Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ. Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана.


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    10 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Минобороны Румынии заявило об уничтожении пяти морских дронов
    Минобороны Румынии заявило об уничтожении пяти морских дронов
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены пять морских дронов, сообщил временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

    Мируцэ уточнил, что четыре инцидента произошли до подрыва беспилотника в порту Констанца, а один – после него, передает РИА «Новости».

    «Были обнаружены остатки еще пяти беспилотников на море, которые затем были уничтожены. Некоторые из них содержали взрывчатку, другие – нет», – заявил глава оборонного ведомства.

    Отвечая на вопрос о бездействии военных кораблей во время взрыва в Констанце, Мируцэ пояснил, что в мирное время охрана порта не входит в обязанности армии. Вооруженные силы привлекаются к подобным операциям исключительно по запросу компетентных государственных структур.

    Ранее Бухарест потребовал внедрить систему автоматического подрыва в украинские морские беспилотники. Взорвавшийся в порту Констанцы дрон принадлежал Вооруженным силам Украины.

    Этот аппарат входил в группу из пяти беспилотников.

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    10 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Авиаударом разрушено здание одного из силовых ведомств Украины в Запорожье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе воздушной атаки на Запорожье разрушен административный объект, предположительно принадлежащий одному из силовых министерств.

    Представители местных властей подтвердили факт атаки и сообщили о нанесенном инфраструктуре ущербе, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    В результате авиаудара оказалось разрушено административное здание. Согласно одной из версий, поражено здание силового министерства.

    В конце июня здание Запорожской областной военной администрации подверглось удару беспилотника.

    Через несколько дней российские военные нанесли удары управляемыми авиабомбами по крупным складам ВСУ в этом городе.

    Позже Министерство обороны России отчиталось о поражении местной нефтебазы дронами-камикадзе.

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    10 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Чешский дипломат спрогнозировал бегство Зеленского с Украины из-за проблем Киева

    Чешский дипломат Друлак спрогнозировал бегство Зеленского с Украины

    Чешский дипломат спрогнозировал бегство Зеленского с Украины из-за проблем Киева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Утрата важного логистического узла в Донбассе – Константиновки – и нарастающий конфликт с Варшавой способны спровоцировать поспешный отъезд главы киевского режима за границу.

    Тяжелое положение украинских войск и разногласия с польскими властями могут вынудить лидера страны бежать, передает РИА «Новости». Таким мнением поделился чешский экс-дипломат Петр Друлак в материале для Сasopis argument.

    «Пока откровенной вражде между Польшей и Украиной препятствует наличие общего врага. Но счет идет на месяцы. Скорее всего, он сбежит», – говорится в публикации.

    Позиции Киева заметно пошатнулись после недавнего освобождения Константиновки российскими военными. Однако вместо попыток стабилизировать обстановку происходит дальнейшее обострение отношений с Польшей.

    Подобный дипломатический кризис ставит под угрозу будущую военную поддержку со стороны Варшавы.

    Третьего июля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном переходе Константиновки под контроль российских сил.

    Глава государства назвал это важнейшим шагом к освобождению всей территории республики. Успешная операция открывает прямую дорогу для наступления на Славянск и Краматорск.

    Ранее этот населенный пункт служил ключевым логистическим центром для украинской армии. Через него осуществлялось основное снабжение и ротация подразделений противника в краматорско-славянской агломерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска полностью освободили Константиновку.

    После взятия этого крупнейшего логистического центра армия России вышла на финальный рубеж перед Краматорском и Славянском.

    В ходе боев за данный населенный пункт украинские войска потеряли более 13,5 тысячи военнослужащих.

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    11 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

    Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала, чтобы Иран публично признал Ормузский пролив открытым, и пообещал прекратить обстреливать коммерческие суда.

    Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

    Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

    «Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

    Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

    В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

    Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

    На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.

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