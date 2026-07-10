Парламент Японии одобрил исторические поправки об императорском доме

Нижняя палата Японии поддержала сохранение статуса принцесс после брака

Tекст: Мария Иванова

Ключевая нижняя палата парламента Японии одобрила проект поправок к закону об императорском доме, направленных на сохранение численности императорской семьи, передает РИА «Новости». Трансляция заседания велась на сайте палаты, теперь документ направят на рассмотрение в верхнюю палату парламента.

Поправки позволяют женщинам из императорской семьи после брака сохранять статус членов императорского дома. При этом женщины, которые будут состоять в семье на момент вступления закона в силу, смогут по собственному желанию отказаться от статуса при вступлении в брак.

Проект также предусматривает возможность усыновления мужчин по мужской линии из бывших боковых ветвей императорской семьи. В закон планируется добавить отдельную главу, по которой можно будет усыновлять мужчин старше пятнадцати лет, без супруги и детей, из числа потомков 11 ветвей императорской семьи, утративших статус в 1947 году.

Усыновленный мужчина не получит права наследования престола, однако его сын сможет претендовать на трон в соответствии с действующим законом. В проект включено положение о возможном пересмотре системы каждые 30 лет с учетом изменения численности императорской семьи.

Сейчас по действующему закону наследовать престол могут только мужчины из императорской семьи. В очереди на трон остаются три человека: младший брат императора Нарухито наследный принц Акисино, его сын принц Хисахито и дядя императора принц Хитати. Дочь императора принцесса Айко права на наследование не имеет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японии бурно обсуждали резкие высказывания депутата Хирофуми Накасонэ о невозможности наследования престола принцессой Айко и трудностях ее будущего замужества.

Бывший премьер Японии Сигэру Исиба допускал возможность воцарения женщины на императорском троне, несмотря на сопротивление консерваторов из его собственной партии.