США и Япония решили перебросить F-35 в Австралию для учений

Kyodo: ВВС США, Японии и Австралии проведут совместные учения с F-35

Tекст: Мария Иванова

Учения ВВС Австралии, США и Японии развернулись в районе города Дарвин на севере Австралии и продлятся до 17 июля, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

В маневрах задействованы примерно тысяча военнослужащих трех стран и до 40 самолетов, большинство из которых составляют новейшие истребители шестого поколения F-35.

Главной задачей названо отработку боевого взаимодействия при переброске однотипных F-35 на большие расстояния в зоне Тихого океана. В 2025 году аналогичные тренировки проходили в районе принадлежащего США острова Гуам, а также у японской авиабазы Мисава на севере острова Хонсю. По данным Kyodo, сценарии нынешних полетов учитывают активность вооруженных сил Китая в регионе.

Кроме того, с 20 июля по 7 августа на севере Австралии пройдут международные учения Pitch Black 2026. В них примут участие военнослужащие из 19 стран, включая Британию, Канаду, Малайзию, Республику Корею, США, Таиланд, Финляндию, Францию и Японию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийское минобороны анонсировало проведение в северной части страны крупных международных воздушных учений Pitch Black 2026 с участием 19 государств.

В конце июня на островах Окинава и Кюсю стартовали масштабные американо-японские маневры Resolute Dragon-26 с задействованием около 9,6 тыс. военнослужащих и 23 полигонов.

Япония и США договорились о размещении на авиабазе Мисава 48 истребителей F-35A для усиления возможностей совместной обороны.