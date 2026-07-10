В Казани представили сверхзащищенный от ветра беспилотник «Одуванчик-3»

Разработку представили на форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026», передает ТАСС. Аппарат отличается высокой устойчивостью благодаря соосному расположению винтов.
«Особенность данной модели в соосном расположении винтов. У беспилотника данной схемы есть только одна точка опоры. Это дает ему большую ветроустойчивость и минимизирует его зависимость от ливневых осадков. Мы заявляем ветровую нагрузку до 18 м/с, но лабораторные испытания, которые мы проводили, позволили установить, что «Одуванчик» сохраняет стабильность и при скорости ветра в 40 м/с. Натурные испытания мы проводили совместно с вертолетом Ми-8, и в струе воздушного потока от него БПЛА нормально взлетел и работал. Хотя стоящую сзади палатку сдуло порывом от вертолета», – рассказал заместитель генерального директора компании АО «Атри» Руслан Ляпин.
По словам представителя компании, дрон предназначен для комплексного наблюдения за лесами, фиксации возгораний и незаконных вырубок. Оснащение тепловизором позволяет использовать аппарат для поиска заблудившихся людей. Выставка проходит с 8 по 10 июля в международном центре «Казань Экспо» с участием более 200 компаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо-2026» в Казани разработчики представили новейшую радиоэлектронную станцию обнаружения беспилотников «Гадалка».
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