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    Минобороны сообщило об ударе по военным заводам в Киеве
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    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    Daily Telegraph: Поддержка Украины привела к полному военному краху НАТО
    10 июля 2026, 07:45 • Новости дня

    В Казани представили сверхзащищенный от ветра беспилотник «Одуванчик-3»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник вертолетного типа «Одуванчик-3», способный сохранять устойчивость под сильным ветровым потоком от вертолета Ми-8, показали на международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026» в Казани.

    Разработку представили на форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026», передает ТАСС. Аппарат отличается высокой устойчивостью благодаря соосному расположению винтов.

    «Особенность данной модели в соосном расположении винтов. У беспилотника данной схемы есть только одна точка опоры. Это дает ему большую ветроустойчивость и минимизирует его зависимость от ливневых осадков. Мы заявляем ветровую нагрузку до 18 м/с, но лабораторные испытания, которые мы проводили, позволили установить, что «Одуванчик» сохраняет стабильность и при скорости ветра в 40 м/с. Натурные испытания мы проводили совместно с вертолетом Ми-8, и в струе воздушного потока от него БПЛА нормально взлетел и работал. Хотя стоящую сзади палатку сдуло порывом от вертолета», – рассказал заместитель генерального директора компании АО «Атри» Руслан Ляпин.

    По словам представителя компании, дрон предназначен для комплексного наблюдения за лесами, фиксации возгораний и незаконных вырубок. Оснащение тепловизором позволяет использовать аппарат для поиска заблудившихся людей. Выставка проходит с 8 по 10 июля в международном центре «Казань Экспо» с участием более 200 компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо-2026» в Казани разработчики представили новейшую радиоэлектронную станцию обнаружения беспилотников «Гадалка».

    На этом же мероприятии специалисты продемонстрировали гибридный разведывательный аппарат самолетного типа «Сова-55».

    Отечественная компания «Передовые авиационные системы» презентовала уникальный дрон-перехватчик «Малютка» с функцией автоматического захвата цели.

    10 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400

    Песков: Россия контактирует с Турцией по вопросу ЗРК С-400

    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле назвали сверхчувствительной тему возможной перепродажи Анкарой зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах Анкары продать российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

    По словам представителя Кремля, Москва и Анкара продолжают обсуждать дальнейшую судьбу поставленных ранее вооружений, передает РИА «Новости».

    «Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных», – подчеркнул Песков. Он добавил, что диалог между двумя государствами по этому вопросу велся ранее и будет продолжаться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкая пресса сообщила о продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Причем накануне источник в правительстве Турции опровергал информацию о передаче комплексов третьим государствам.

    Ранее власти США потребовали от Анкары избавиться от российских вооружений ради возобновления поставок истребителей F-35.

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    10 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Десантники сорвали атаку боевых роботов ВСУ в Запорожской области

    Российские военные разгромили боевых роботов ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские десантники успешно отразили нападение украинских наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметами, в Запорожской области.

    Операторы ударных беспилотников Ивановского соединения ВДВ пресекли попытку прорыва роботов противника на Ореховском направлении, пишет «Российская газета». Как уточнили в Министерстве обороны, боевую задачу выполнили расчеты дронов 299-го гвардейского парашютно-десантного полка.

    Воздушная разведка своевременно обнаружила движение роботизированных платформ к передовым позициям российских войск. Два украинских комплекса продвигались вдоль лесопосадки, ведя прицельный огонь по десантникам.

    Получив данные о координатах целей от разведчиков, операторы ударных беспилотников оперативно нанесли точные удары. В результате слаженных действий наземные роботы противника были полностью уничтожены.

    Ранее операторы ударных беспилотников группировки «Днепр» зачистили около 20 блиндажей противника под Ореховом.

    В прошлом месяце российские военные ликвидировали наземные робототехнические комплексы украинских формирований на донбасском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское руководство обсуждает частичную замену личного состава на линии боевого соприкосновения боевыми роботами.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы

    Депутат Колесник призвал выработать критерии незаконной сборки дронов

    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущая угроза атак дронами говорит о необходимости обсуждения создания в России закона о БПЛА. Нормы должны быть тщательно проработаны, поэтому к законотворческой работе нужно привлечь парламентариев, сотрудников спецслужб и участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Действующая правоприменительная практика позволяет правильно квалифицировать террористические действия, в том числе с применением дронов. В этом же ключе работают, например, нормы о запрете незаконного хранения взрывчатки. Тем не менее нынешняя ситуация с серьезнейшими угрозами российским гражданам и инфраструктуре диктует обсуждение возможности создания отдельного закона о БПЛА», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник допустил, что на законодательном уровне необходимо определить критерии незаконной сборки дронов, а также предусмотреть административную и уголовную ответственность. «На мой взгляд, это нужно было сделать еще, что называется, вчера», – подчеркнул политик.

    Парламентарий напомнил, что ущерб от деструктивного применения даже одного гражданского дрона может быть сопоставим с оружейным воздействием. «Думаю, в этой связи уместно поднять вопрос об изменении правил продажи БПЛА, приблизив процесс к получению разрешения на оружие. Например, можно обязать покупателей проходить соответствующее лицензирование, а затем в обязательном порядке закреплять ID беспилотника в реестре Росавиации», – указал он.

    При этом, уточнил Колесник, данные нормы должны быть проработаны максимально ясно и не допускать двойственных толкований. «В законодательной работе применяется медицинский принцип: «Не навреди». Нововведения не должны мешать развитию гражданской сферы БПЛА . Кроме того, в них не должно быть лакун для привлечения людей к ответственности по спорным основаниям», – уточнил депутат.

    Поэтому, по его словам, для создания тщательной нормативной базы к законотворческой работе должны быть привлечены не только юристы и парламентарии, но также технические специалисты, сотрудники спецслужб, общественные деятели и участники СВО.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов в России, которые готовили спецслужбы Украины при участии западных кураторов. Атаки должны были быть проведены с помощью БПЛА на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны.

    Одним из объектов были инфраструктура, авиапарк и личный состав военного аэродрома «Ростов-Центральный». Для атаки были подготовлены 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА – свыше одного кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. ГУР Украины хотели провести теракт силами россиянина, которому обещали денежное вознаграждение.

    Однако мужчина сообщил об украинских планах в территориальные органы госбезопасности. «Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – говорится в сообщении правоохранителей. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

    Видео спецслужбы о предотвращении теракта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    11 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400

    Фидан сообщил о необходимости участия Москвы в переговорах по С-400

    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного сзенитными ракетными комплексами С-400, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя сообщения о готовности Анкары передать их третьей стране.

    Власти республики продолжают консультации о дальнейшей судьбе зенитных ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Конструктивные переговоры с Россией необходимы для решения вопроса, связанного с российскими зенитными ракетными комплексами С-400», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Накануне в прессе появилась информация о возможной продаже вооружений одному из государств Персидского залива. Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что пока не готов назвать конкретные страны или раскрыть модель урегулирования.

    По словам дипломата, реализация любых договоренностей невозможна без участия российской стороны как изначального поставщика систем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва поддерживает регулярные контакты с Анкарой по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать российские зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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    11 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие предприняли неудачную ночную попытку прорыва из окружения у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, однако были обнаружены и ликвидированы комбинированными ударами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что солдаты ВСУ в ночное время попытались выйти из окружения, но были выявлены разведорганами российской армии и уничтожены комбинированными ударами.

    Эксперт добавил, что военнослужащие ВСУ практически перестали добровольно сдаваться в плен. Это связано со страхом расправы над их семьями со стороны украинских силовиков.

    «Сейчас украинские боевики в принципе очень редко сдаются в плен. Это единичные случаи сдачи в плен. Случаев, когда они сдавались в плен целыми подразделениями, уже просто нет», – сказал он.

    Он пояснил, что командование поставило солдат в жесткие рамки, используя шантаж и террор для удержания войск на линии соприкосновения.

    «Если украинский боевик самовольно сдался в плен, то карательные меры возлагаются не только на этого военнослужащего, но и на его близких и родственников. <...> У каждого военнослужащего есть родственники, близкие, дети – на них оказывается колоссальнейшее давление», – подчеркнул Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко в начале месяца сообщал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами. Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ. Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана.


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    10 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    В Казани представили тестируемый в зоне СВО дрон «Альбатрос-У»

    Дрон «Альбатрос-У» с боевой частью десять килограммов показали в Казани

    В Казани представили тестируемый в зоне СВО дрон «Альбатрос-У»
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый беспилотник «Альбатрос-У» с размахом крыльев три метра, оснащенный тепловизором и пневматической катапультой, уже проходит активные испытания в зоне проведения спецоперации.

    На международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо - 2026» в Казани продемонстрировали новейший дрон-камикадзе «Альбатрос-У». Аппарат способен нести полезную нагрузку весом 10 килограммов и уже проходит испытания в зоне спецоперации.

    «Это беспилотник-камикадзе, который может нести полезную нагрузку массой 10 кг. Взлетная масса 'Альбатроса-У' составляет 30 кг, размах крыльев - 3 м. Взлет осуществляется с помощью пневматической катапульты. Оснащен тепловизионной камерой. Уже проходит испытания в зоне СВО», - рассказал ТАСС представитель компании ООО «Альбатрос». По его словам, аппарат может применяться как самостоятельно, так и в связке с другими дронами компании, которые служат ретрансляторами связи.

    «Дрон экспо - 2026» проходит с 8 по 10 июля в столице Татарстана на площадке выставочного центра «Казань Экспо». На выставке свыше 200 ведущих компаний из более чем 20 стран представляют новейшие разработки в области беспилотных систем и комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на проходящей в Казани выставке беспилотных систем разработчики продемонстрировали боевой гексакоптер «Ночная ведьма».

    В мае текущего года в зоне специальной военной операции прошел апробацию новый наземный дрон «Штурмовик». Ранее на вооружение Российской армии поступил новейший разведывательный беспилотный комплекс «Альбатрос М5».

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    11 июля 2026, 01:01 • Новости дня
    Reuters узнало, в какой стране могут производить ракеты Patriot для Украины

    Reuters: Германия может производить ракеты Patriot для Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Эксперты в области обороны считают, что создание системы для перехвата ракет, движущихся со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, является самой сложной задачей в ракетной технике, но в Европе есть подходящие для этого страны.

    Сергей Бескрестнов, советник Министерства обороны Украины, заявил в Telegram, что существует неопределенность относительно того, сколько времени потребуется субподрядчикам для наращивания производства дефицитных компонентов.

    Одной из стран, которая могла бы помочь Киеву ускорить этот процесс, является Германия, разработавшая собственную производственную цепочку для истребителей-перехватчиков PAC-2, передает Reuters.

    «Два источника, знакомые с ходом обсуждений, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а после окончания войны производство может быть перенесено на Украину», – говорится в материале.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что технические группы прорабатывают детали, но он рассчитывает на скорейшее начало выпуска ракет. По его словам, поставка перехватчиков PAC-3 из США ожидается в ближайшие дни.

    Эксперты отмечают нехватку ракет Patriot для противостояния российским баллистическим угрозам, поскольку Россия ежегодно выпускает не менее 700-800 ракет «Искандер» и «Кинжал».

    Для перехвата одной баллистической ракеты требуется три перехватчика Patriot, что при стабильном производстве в России означает потребность в 2400 ракетах в год.

    «Даже при наличии лицензированного производственного предприятия на Украине достичь этого показателя будет очень и очень сложно, если не невозможно», – заявил Фабиан Хоффманн, эксперт по ракетам из Норвежского института оборонных исследований в Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot. Зеленский обсудил с Белым домом организацию выпуска этих систем противовоздушной обороны. ЕК сообщила о совместной с Киевом работе над производством ракет Patriot.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, в какие четыре проблемы уткнется производство ракет Patriot на Украине.

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    11 июля 2026, 09:09 • Новости дня
    Экс-чиновник Пентагона заявил о неспособности Киева производить ракеты Patriot

    Экс-чиновник Пентагона: Киев долго не сможет производить ракет для Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Украина не сможет наладить самостоятельный выпуск американских зенитных ракет в ближайшие несколько лет даже в случае получения производственной лицензии от США, отметил отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США Час Фриман.

    Час Фриман заявил о неспособности Киева собирать комплексы Patriot в ближайшие годы, передает РИА «Новости». Ранее американский президент допустил передачу лицензии на производство ракет-перехватчиков украинской стороне.

    «На самом деле Украина не может даже надеяться на то, чтобы создавать ракеты Patriot в течение еще нескольких лет», – подчеркнул эксперт.

    Бывший чиновник Пентагона добавил, что даже в самих Соединенных Штатах создание одной системы занимает два года. В настоящее время у Вашингтона нет свободных комплексов для поставок на Украину. Фриман выразил надежду, что к моменту их появления конфликт уже завершится.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину лишь мешают урегулированию ситуации. В Москве подчеркивали, что подобные действия напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Журналисты издания The War Zone указали на невозможность быстрого выпуска этих ракет-перехватчиков.

    Российские и западные эксперты выделили четыре главные проблемы для запуска такого предприятия на украинской территории.

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    10 июля 2026, 22:25 • Новости дня
    Бабиш напомнил Европе, куда следовало бы направить деньги вместо Украины

    Бабиш напомнил Европе о собственной системе ПРО

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейским странам целесообразнее было бы инвестировать в собственную противоракетную оборону, а не продолжать бесконечное финансирование украинской армии, закупая для нее иностранное вооружение, заявил газете Mlada fronta DNES чешский премьер Андрей Бабиш.

    «Думаю, что вместо того, чтобы Европа делала очередные транши Украине, лучше бы использовала деньги для того, чтобы создать собственную систему обороны против баллистических ракет. Вопрос об этом я хочу поднять на следующем заседании европейских лидеров», – передает слова Бабиша РИА «Новости».

    Он отметил бессмысленность обсуждения обязательств перед НАТО по выделению 2% ВВП на оборону без конкретного понимания целей этих трат. Бабиш напомнил, что Чехия не достигла этого показателя в прошлом году и, вероятно, не сможет выполнить норматив в текущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите НАТО в Анкаре Бабиш подчеркнул, что Прага не станет участвовать в ежегодном выделении 70 млрд евро на закупку вооружений для Киева. Взнос Чехии в программу PURL для финансирования американской военной техники Украине будет небольшим и одноразовым.



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    10 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    В Казани представили боевой гексакоптер «Ночная ведьма»

    Tекст: Мария Иванова

    На международной выставке беспилотных систем в столице Татарстана продемонстрирован новый аппарат «Ночная ведьма», способный выполнять боевые и логистические задачи на значительных расстояниях.

    Группа компаний «Гроза» продемонстрировала боевой гексакоптер «Ночная ведьма» на выставке-форуме «Дрон экспо – 2026» в Казани, передает ТАСС.

    Радиус применения аппарата при транспортировке груза массой 10 кг достигает 20 км.

    «Основной наш флагман – это гексакоптер «Ночная ведьма». Он используется как для воздушного минирования, так и для бомбардировки позиций противника. Кроме того, его можно использовать для доставки провизии в труднодоступные места», – рассказал представитель разработчика.

    По словам собеседника агентства, с максимальной нагрузкой в 15 кг дрон может пролететь семь километров и находиться в воздухе до 20 минут. При оптимальной нагрузке в 10 кг время полета увеличивается до 45 минут.

    Выставка «Дрон экспо – 2026» проходит с 8 по 10 июля на площадке «Казань экспо». В мероприятии участвуют более 200 компаний из свыше 20 стран, представляющих новейшие разработки в сфере беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа компаний «Гроза» представила на казанской выставке разведывательный беспилотник «Сова-55». Разработчики также показали на этом форуме ветроустойчивый аппарат «Одуванчик-3».

    Российские военные уже применяют ударные дроны «Ночная ведьма» в связке с разведывательным комплексом «Сова».

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    10 июля 2026, 13:01 • Новости дня
    Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана

    Российские штурмовые отряды развили наступление западнее Красного Лимана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения закрепления провели разминирование территории и социально значимых объектов в освобожденном населенном пункте ДНР Красный Лиман, сообщает Минобороны.

    Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии продолжили продвижение в западном направлении от Красного Лимана, сообщает Минобороны.

    В течение минувшей недели российские подразделения закрепления 25-й армии осуществляли поиск и ликвидацию одиночных украинских боевиков. Также проводилось разминирование городской инфраструктуры.

    За прошедшие семь дней потери Вооруженных сил Украины на данном участке фронта составили свыше 110 военнослужащих. Кроме того, противник потерял шесть боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разрушила переправу ВСУ через реку Северский Донец.

    Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали до 20 украинских военнослужащих в Красном Лимане. А штурмовые отряды 25-й армии приступили к стадии разминирования данного населенного пункта.

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    10 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Российские Су-34 авиабомбами разгромили переправу ВСУ в Донбассе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экипажи отечественных истребителей-бомбардировщиков поразили логистический узел и пункты дислокации украинских войск, применив современные тяжелые боеприпасы с модулями планирования.

    Воздушно-космические силы нанесли точный удар по логистике и позициям противника. Для атаки применялись боевые самолеты Су-34, оснащенные тяжелыми снарядами, сообщает Минобороны.

    В оборонном ведомстве раскрыли подробности успешной операции. «Пятью авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по насыпной переправе, использовавшейся подразделениями ВСУ в районе населенного пункта Маяки Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

    Кроме того, еще четыре аналогичных боеприпаса поразили место временного размещения личного состава 159-й отдельной механизированной бригады украинской армии в селе Захаровка Харьковской области. Также мощный авиаудар полностью уничтожил вражеский пункт управления беспилотниками в лесополосе около харьковского поселка Рубленое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 июля Воздушно-космические силы России уничтожили пункт управления беспилотниками в Харьковской области.

    1 июля российская авиация атаковала военные объекты украинской армии в Донецкой народной республике. А в конце июня экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили насыпной мост в районе населенного пункта Маяки.

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    11 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Эстония собралась строить в Нарве военный городок на границе с Россией

    Агентство ERR сообщило о строительстве в Нарве военного городка

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Эстонии намерены возвести первый военный городок в приграничной Нарве, где разместят подразделение Сил обороны численностью до 150 человек, сообщил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма.

    После решения Нарвского горсобрания об обмене земель с государством началась подготовка к строительству военного городка. Первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих, передает агентство ERR.

    «Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года. Кроме того, мы создадим в Нарве временный военный городок из контейнеров, строительство будет завершено к началу 2027 года», – сказал Воогма.

    В результате обмена земельными участками Нарва получит компенсацию примерно 400 тыс. евро и участок земли в районе старого города.

    По данным Генштаба Сил обороны, в Нарве планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Военный городок рассчитан на 1 тыс. человек, однако постоянно там будут служить примерно 200 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин Эстонии утвердил выделение 17 млн евро на укрепление границы с Россией. Очереди на въезд в Россию из Эстонии через Нарву растянулись на десятки часов. Эстония устроила пытку для желающих приехать в Россию.

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    10 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Чехия получила последний из переданных Германией танков Leopard

    Чехия получила последний из 42 немецких танков Leopard 2A4

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Чехии пополнились последним из 42 немецких танков Leopard 2A4, переданных Берлином в рамках военной помощи и контрактов.

    Чехия завершила прием партии тяжелой бронетехники из Германии, передает РИА «Новости». В Оломоуцком крае на востоке страны состоялась церемония передачи последнего танка.

    «Передача последнего из поставленных Чехии немецких танков Leopard 2A4 прошла в Оломоуцком крае на востоке республики. Ранее чешская армия получила в качестве дара от Германии за активную помощь Украине 28 танков данного типа, а также две ремонтно-эвакуационные машины Buffel 3. Позднее Чехия заключила контракт на поставку еще 14 танков Leopard 2A4», – говорится в сообщении.

    В дальнейшем Прага планирует приобрести у ФРГ 44 боевые машины новейшей модификации Leopard 2A8. Стоимость будущей сделки оценивается в 34,2 млрд крон, что составляет около 1,6 млрд долларов. До этого основу танкового парка чешской армии на протяжении десятилетий составляли советские Т-72.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце шесть танков Leopard 2A4 проехали по автомагистрали на востоке Чехии для проверки безопасности движения.

    В конце прошлого года оборонный концерн KNDS получил заказы от пяти стран на новое поколение этих боевых машин.

    Недавние разногласия между властями Германии и руководством данного предприятия поставили под угрозу первичное размещение акций компании.

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    11 июля 2026, 09:03 • Новости дня
    ВМС Индии пополнились новейшим стелс-фрегатом с российскими ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы Индии включили в состав Восточного флота новый фрегат «Махендрагири» – шестой корабль проекта 17A, построенный в Индии с применением технологий «стелс», который может быть оснащен ракетами российско-индийского производства BrahMos. Церемония состоялась в городе Вишакхапатнам на востоке страны с участием министра обороны Раджнатха Сингха.

    Индийские военно-морские силы официально включили в состав Восточного флота шестой корабль проекта 17A, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в городе Вишакхапатнам при участии министра обороны страны Раджнатха Сингха.

    «Махендрагири способен одновременно противостоять угрозам с воздуха, с моря и из-под воды», – отметил глава военного ведомства. Сингх добавил, что новый стелс-фрегат планируется оснастить сверхзвуковыми ракетами класса поверхность – поверхность BrahMos. Корабль спроектирован местным конструкторским бюро и построен на верфи в Мумбаи, при этом доля отечественных компонентов превышает 75%.

    Судно оборудовано передовыми системами вооружения и радиоэлектронной борьбы. Это позволяет эффективно решать задачи противовоздушной и противолодочной обороны, а также проводить спасательные и гуманитарные операции. Ракеты BrahMos разработаны российским предприятием совместно с индийскими специалистами и предлагаются на экспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийское командование запланировало оснастить все новые корабли первой линии ракетами BrahMos.

    Военно-морские силы страны ввели в строй два аналогичных фрегата проекта 17А.

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