Корабли России и Китая вышли в Желтое море

«Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая вышли из порта Циндао в Желтое море для проведения морского этапа учения «Морское взаимодействие-2026»», – сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает РИА «Новости». Перед выходом в море командиры и штабные офицеры провели планирование на картах, а моряки приняли участие в спортивных и культурных мероприятиях.
В ходе учений военные отработают задачи по противовоздушной обороне и поиску подводных лодок. Также запланированы совместные артиллерийские стрельбы и тренировки по проведению спасательных операций. Особое внимание будет уделено защите от роботизированных комплексов и других современных морских угроз.
На одном из этапов моряки проведут спасательную операцию, в ходе которой с помощью подводного аппарата эвакуируют экипаж условно аварийной субмарины. Учения начались 6 июля.
С российской стороны в маневрах задействован отряд кораблей Тихоокеанского флота: крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Китайский флот представляют эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводная лодка типа «Юань», транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».
Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные российско-китайские маневры стартовали на военно-морской базе в Циндао шестого июля.
Руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько анонсировал применение безэкипажных катеров в акватории Желтого моря.
Накануне экипажи боевых кораблей двух стран завершили береговую часть подготовки.