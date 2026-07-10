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    Волынская резня заставила Польшу вести свою денацификацию Украины
    Минобороны назвало пораженные в Киеве предприятия ВПК
    МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400
    Патрушев рассказал о сорванной США совместной операции ЦРУ и ФСБ по бен Ладену
    Минобороны сообщило об ударе по военным заводам в Киеве
    Пушилин заявил об отступлении ВСУ к Дружковке после сдачи Константиновки
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    Daily Telegraph: Поддержка Украины привела к полному военному краху НАТО
    10 июля 2026, 06:17 • Новости дня

    Болгария отвергла три пункта нового пакета санкций ЕС

    Болгария выступила против санкций ЕС в отношении патриарха Кирилла и Алекперова

    Tекст: Антон Антонов

    Болгарские власти сформировали перечень из трех пунктов, по которым страна не намерена поддерживать очередной антироссийский санкционный пакет Евросоюза, следует из заявления правительственной пресс-службы.

    Первым пунктом являются ограничения против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает РИА «Новости» со ссылкой на BTA.

    Вторым возражением власти Болгарии обозначили возможное внесение в санкционный перечень основателя «Лукойла» Вагита Алекперова.

    Третий пункт касается вопроса поставок запасных частей для софийского метрополитена.

    При формировании позиции, как отмечено в заявлении, учитывались анализы и мнения всех компетентных национальных органов. Подчеркивается, что такая работа велась для максимального учета интересов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Болгарии Румен Радев выразил готовность наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций.

    Глава правительства назвал ограничения против патриарха Кирилла и Алекперова выстрелом себе в ногу.

    Власти Италии поддержали позицию Софии по защите предстоятеля Русской православной церкви.

    9 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские активисты начали устраивать украинцам проверки «на Бандеру» – первый такой инцидент произошел в Познани.

    Как сообщает польский телеканал TVP World, трое мужчин пришли в офис украинской организации, где стали расспрашивать находившихся там украинцев об их отношении к Степану Бандере и Роману Шухевичу. Кроме того, они обвиняли Украину во враждебности и снимали происходящее на видео.

    После произошедшего польская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о клевете и унижении достоинства.

    Глава МВД Польши заявил, что власти не намерены допускать проявлений ненависти. По его словам, полиция продолжит жестко реагировать на подобные инциденты.

    Ранее украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни расклеили в Польше плакаты с портретами Степана Бандеры. Вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак также  сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал курс Киева на героизацию главы ОУН (организация признана экстремистской и запрещена в России) угрозой для европейских перспектив страны.

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    8 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о возможной эскалации отношений между Варшавой и Киевом, призвав украинскую сторону к сдержанности.

    Выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре, глава польского МИД сообщил, что обсудил высказывания Буданова с министром иностранных дел Украины, передает ТАСС.

    «Вчера я обсуждал это заявление [Буданова] с главой МИД Украины. Мне кажется, что лучше сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша уже очень многое для нее сделала», — заявил Сикорский.

    Поводом для комментария стали слова Буданова, который ранее в интервью украинским СМИ заявил, что Киев не намерен принимать ультиматумы Варшавы. Кроме того, он выразил мнение, что пик противостояния между двумя странами еще впереди, а инициатором нового витка напряженности станет польская сторона.

    Отношения Польши и Украины обострились в июне после решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). В Польше участников УПА считают ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни 1943 года.

    После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. В ответ ряд украинских чиновников отказались от польских государственных наград, аналогичное решение приняли и трое бывших президентов Украины. Позднее часть польских граждан также вернула ранее полученные украинские награды.

    На фоне дипломатического конфликта Зеленский отказался участвовать в международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Гданьске 25–26 июня, а также объявил о создании «пантеона украинских героев». Впоследствии Верховная рада приняла закон о «национальном пантеоне», предусматривающий возможность перезахоронения участников УПА.

    Напомним, Буданов предрек неизбежное обострение отношений между Киевом и Варшавой к 11 июля.

    Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий назвал несостоятельными попытки украинского чиновника переложить вину за дипломатический кризис на польскую сторону.

    Месяцем ранее Буданов отказался от врученного ему Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    8 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    Эстония вручила ноту российскому послу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таллин выразил протест Москве, обвинив российскую сторону в распространении ложных сведений об Эстонии и других странах Прибалтики.

    Эстонское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста, передает РИА «Новости». Дипломаты обвинили Москву в дезинформационной кампании против стран Балтии.

    «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ... Министерство передало дипломатическую ноту, касающуюся продолжающегося распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики», – говорится в официальном заявлении ведомства. При этом конкретных примеров ложных сведений Таллин не привел.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна подчеркнул, что республика не давала разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак на Россию. Аналогичные заявления ранее делали власти Латвии и Литвы.

    В свою очередь, помощник президента России Николай Патрушев ранее отмечал, что соседние государства фактически соучаствуют в атаках украинских беспилотников в Балтийском регионе. По его словам, сложные маршруты полетов дронов требуют согласования с руководством стран, над которыми они проходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин предупредил страны Прибалтики о рисках предоставления территорий для враждебных действий.

    Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна назвал падение украинских беспилотников на территорию НАТО необходимой ценой конфликта. В мае эстонское оборонное ведомство уведомило Киев о незаконности полетов над своей территорией.

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    9 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган сделал прощальный подарок европейским политикам после саммита НАТО в Анкаре, вручив им оружие с боевыми патронами.

    Эрдоган преподнес председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и другим лидерам ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Команда службы безопасности главы Евросовета сразу же изъяла подаренное оружие для проведения проверки. Европейские чиновники отметили, что такие подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии. В связи с этим Кошта и фон дер Ляйен вряд ли смогут хранить пистолеты лично.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен также получили аналогичные презенты от турецкого лидера. Политики заявили, что оставят оружие перед отправкой домой, чтобы специалисты сделали его небоеспособным в целях безопасности.

    В прошлом году премьер-министру Польши Дональду Туску пригрозили тюрьмой из-за дорогого подарка от Эрдогана.

    В 2024 году Эрдоган прислал подарок президенту России Владимиру Путину ко дню рождения.

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    9 июля 2026, 19:44 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз рассматривает возможность ограничить предоставление убежища военнообязанным гражданам Украины, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. По его словам, такое решение может быть связано с нехваткой личного состава у Киева.

    «Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы», – приводит слова Игоря Таро портал Delfi, передает РИА «Новости».

    Ранее еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что Европейская комиссия намерена пересмотреть механизм приема украинских беженцев. Изменения могут коснуться мужчин призывного возраста, которые будут обращаться за защитой в странах ЕС в будущем.

    При этом, как отмечал Брюннер, украинцев, которые уже получили временную защиту на территории Евросоюза, лишать этого статуса не планируется.

    В настоящее время временную защиту в странах Евросоюза получили около 4,4 млн граждан Украины. Возможные изменения будут распространяться только на новых заявителей, если соответствующие меры будут утверждены.

    Ранее Еврокомиссия предложила исключить мужчин призывного возраста из механизма приема украинских беженцев.

    Власти Польши одобрили идею лишения статуса временной защиты подлежащих мобилизации граждан.

    Правительство Нидерландов изменило процедуру оценки запросов на убежище от украинцев.

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    9 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Россиянка погибла от теплового удара на юге Испании

    Жившая в Севилье россиянка скончалась из-за аномальной жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвой экстремальных температур в испанской Андалусии стала 59-летняя уроженка России, которая долгое время находилась под палящим солнцем.

    Уроженка России умерла на юге Испании в результате теплового удара. Трагический инцидент произошел в автономном сообществе Андалусия, передает ТАСС.

    По данным регионального департамента здравоохранения, это уже четвертый случай гибели людей от высоких температур с начала текущего периода жары на юге страны.

    «Погибшая – 59-летняя женщина, родившаяся в России и проживавшая в Севилье с 2014 года», – уточнили местные власти. Отмечается, что смертельный исход наступил после длительного пребывания на улице в условиях экстремального зноя.

    Синоптики прогнозировали, что 9 июля воздух в Севилье прогреется до 36 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о гибели более 1,3 тыс. жителей Европы за одну неделю.

    Еще до прихода календарного лета от аномальной жары в Испании погиб 101 человек.

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    8 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    ЕК подала в суд на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия обратилась в Суд ЕС с жалобой на несколько государств за неисполнение требований европейского законодательства.

    «Сегодня Европейская комиссия приняла решение передать дела Ирландии, Испании, Франции и Нидерландов в Суд Европейского союза в связи с тем, что эти страны не уведомили Комиссию о мерах по переносу в национальное законодательство положений Директивы NIS2 о безопасности сетевых и информационных систем», – говорится в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

    В Брюсселе подчеркнули, что новые правила призваны усилить защиту киберпространства. Директива устанавливает строгие стандарты для организаций в 18 критически важных секторах экономики, среди которых энергетика, здравоохранение, транспорт и государственное управление.

    Государства Евросоюза были обязаны интегрировать положения документа в свои национальные законы еще в 2024 году. Большинство стран успешно выполнили требование, однако четыре упомянутых государства до сих пор не отчитались о завершении процесса адаптации правовой базы.

    Ранее Еврокомиссия призвала готовиться к новым угрозам кибервойны из-за развития искусственного интеллекта.

    Евросоюз создал собственную базу данных уязвимостей в киберпространстве для снижения зависимости от США.

    До этого европейский регулятор обвинил компании Meta (признана экстремистской в России) и TikTok в нарушении цифровых норм объединения.

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    11 июля 2026, 01:01 • Новости дня
    Reuters узнало, в какой стране могут производить ракеты Patriot для Украины

    Reuters: Германия может производить ракеты Patriot для Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Эксперты в области обороны считают, что создание системы для перехвата ракет, движущихся со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, является самой сложной задачей в ракетной технике, но в Европе есть подходящие для этого страны.

    Сергей Бескрестнов, советник Министерства обороны Украины, заявил в Telegram, что существует неопределенность относительно того, сколько времени потребуется субподрядчикам для наращивания производства дефицитных компонентов.

    Одной из стран, которая могла бы помочь Киеву ускорить этот процесс, является Германия, разработавшая собственную производственную цепочку для истребителей-перехватчиков PAC-2, передает Reuters.

    «Два источника, знакомые с ходом обсуждений, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а после окончания войны производство может быть перенесено на Украину», – говорится в материале.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что технические группы прорабатывают детали, но он рассчитывает на скорейшее начало выпуска ракет. По его словам, поставка перехватчиков PAC-3 из США ожидается в ближайшие дни.

    Эксперты отмечают нехватку ракет Patriot для противостояния российским баллистическим угрозам, поскольку Россия ежегодно выпускает не менее 700-800 ракет «Искандер» и «Кинжал».

    Для перехвата одной баллистической ракеты требуется три перехватчика Patriot, что при стабильном производстве в России означает потребность в 2400 ракетах в год.

    «Даже при наличии лицензированного производственного предприятия на Украине достичь этого показателя будет очень и очень сложно, если не невозможно», – заявил Фабиан Хоффманн, эксперт по ракетам из Норвежского института оборонных исследований в Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot. Зеленский обсудил с Белым домом организацию выпуска этих систем противовоздушной обороны. ЕК сообщила о совместной с Киевом работе над производством ракет Patriot.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, в какие четыре проблемы уткнется производство ракет Patriot на Украине.

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    8 июля 2026, 20:05 • Новости дня
    Пеллегрини заявил о поиске ЕС переговорщика для контактов с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские лидеры активно подбирают компромиссную фигуру для выстраивания мирного диалога между Москвой и Киевом, , заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

    Руководство Европейского союза намерено определить дипломата для налаживания контактов с участниками конфликта. Соответствующее заявление сделал словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам саммита НАТО в Анкаре, пишет РИА «Новости».

    «Я знаю, что на уровне Европейского союза идет поиск персоны, которая могла бы быть тем переговорщиком, который бы был принят и Россией, и Украиной, и государствами-членами Европейского союза», – подчеркнул политик.

    Глава государства выразил уверенность, что подходящий кандидат будет найден в кратчайшие сроки. Это позволит сторонам оперативно сесть за стол переговоров и начать обсуждение путей урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить выдачу мандата на диалог с Москвой. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассматривала возможность назначения президента Финляндии Александра Стубба на эту роль. Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал идеальным переговорщиком канцлера Германии Фридриха Мерца.

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    10 июля 2026, 14:41 • Новости дня
    В Европе началось нашествие ядовитых «гусениц из ада»

    В Европе началось нашествие ядовитых гусениц дубового шелкопряда

    Tекст: Денис Тельманов

    В ряде европейских стран наблюдается активное распространение ядовитых гусениц походных дубовых шелкопрядов, контакт с которыми вызывает серьезные проблемы со здоровьем, включая анафилактический шок.

    Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов, контакт с которыми может привести к проблемам со здоровьем, распространяются по Дании, передает РИА «Новости».

    Датский телеканал TV2 называет этих насекомых «гусеницами из ада». Волоски, которыми покрыты тела гусениц, содержат токсичный белок тауметопеин, вызывающий у человека раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием. В отдельных случаях возможен аллергический шок.

    «Походные дубовые шелкопряды до настоящего времени были обнаружены в коммунах Оденсе, Нюборг, Кертеминд, Нордфюнс, Копенгаген, Морсе и Хернинг», – говорится в сообщении.

    Ряд датских муниципалитетов уже объявили о подготовке к обнаружению этих гусениц.

    Местные власти заявляют, что не могут принять меры, которые предотвратили бы появление шелкопряда, но просят жителей особо тщательно проверять дубы перед посадкой.

    После летних каникул датское правительство созовет парламентские партии для обсуждения будущего плана борьбы с насекомыми.

    Активное распространение дубовых шелкопрядов также наблюдается в Швейцарии и во Франции. Портал Swissinfo пишет, что шелкопряды все чаще встречаются на востоке Швейцарии, где ими поражен уже не один гектар территории.

    На севере страны, в Цюрихе, некоторым пляжам даже пришлось закрыться из-за нашествия этих насекомых. Эксперты видят причину в повышении температур в стране из-за изменений климата.

    Шелкопряд также оказался напастью для региона Бретань на северо-западе Франции, где укусы насекомого сначала приняли за чесотку у порядка 50 детей. В городе Ванн из-за них пришлось закрыть парк.

    Эксперт заявил порталу Actu, что причина массового нашествия насекомых связана с цикличностью самого феномена, который повторяется в среднем каждые семь лет.

    Месяцем ранее издание Bild также сообщало о стремительном распространении ядовитых гусениц по Берлину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее ядовитые походные дубовые шелкопряды захватили новые районы Берлина.

    Поврежденные сибирским шелкопрядом деревья усугубили ситуацию с масштабными лесными пожарами в Красноярском крае.

    В прошлом году специалисты предупредили европейцев о нашествии пожирающих провода супермуравьев.

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    8 июля 2026, 14:57 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы уважения и увеличения оборонных расходов

    Bloomberg: Трамп потребовал от Европы уважения и увеличения оборонных расходов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО заявил, что Европа должна проявлять больше уважения к Соединенным Штатам и нарастить расходы на оборону, пишет Bloomberg.

    Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время закрытой части переговоров с лидерами стран альянса, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В своем выступлении политик также уделил значительное внимание иранской проблематике. Американский лидер дал понять, что больше не намерен вести переговоры с Тегераном.

    Ранее Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать Вашингтон.

    Американский лидер объявил о прекращении перемирия с Тегераном.

    Глава Белого дома назвал дальнейшие переговоры бессмысленными.

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    9 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Кафе в Юрмале получило предупреждение за русскую рекламу

    Tекст: Денис Тельманов

    Пляжное заведение Sea Breeze столкнулось с претензиями языкового центра из-за обилия публикаций в соцсетях для привлечения русскоязычных посетителей.

    Владелица бизнеса Анна Доброволска сообщила о претензиях латвийских чиновников, передает РИА «Новости». Центр государственного языка Латвии потребовал удалить публикации в социальных сетях, написанные не на латышском. За нарушение закона юридическому лицу грозит взыскание до 700 евро.

    Предпринимательница пояснила местным журналистам суть претензий. «Они сказали, что просмотрели все социальные сети – и по их мнению, преобладает любой язык, кроме латышского», – рассказала Доброволска. Она добавила, что старается дублировать информацию для туристов из разных стран.

    Хозяйка заведения подчеркнула нежелание терять клиентов из-за языковых ограничений. По ее словам, курортный город посещает множество гостей из соседних государств, для общения с которыми активно используется русский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в школах Латвии негласно запретили родительские собрания на русском языке.

    Ранее инспекторы Центра государственного языка оштрафовали владельца рижского кафе за отсутствие латышского перевода в меню.

    Местные коммерческие банки отключили русскоязычный интерфейс в своих банкоматах.

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    10 июля 2026, 22:25 • Новости дня
    Бабиш напомнил Европе, куда следовало бы направить деньги вместо Украины

    Бабиш напомнил Европе о собственной системе ПРО

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейским странам целесообразнее было бы инвестировать в собственную противоракетную оборону, а не продолжать бесконечное финансирование украинской армии, закупая для нее иностранное вооружение, заявил газете Mlada fronta DNES чешский премьер Андрей Бабиш.

    «Думаю, что вместо того, чтобы Европа делала очередные транши Украине, лучше бы использовала деньги для того, чтобы создать собственную систему обороны против баллистических ракет. Вопрос об этом я хочу поднять на следующем заседании европейских лидеров», – передает слова Бабиша РИА «Новости».

    Он отметил бессмысленность обсуждения обязательств перед НАТО по выделению 2% ВВП на оборону без конкретного понимания целей этих трат. Бабиш напомнил, что Чехия не достигла этого показателя в прошлом году и, вероятно, не сможет выполнить норматив в текущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите НАТО в Анкаре Бабиш подчеркнул, что Прага не станет участвовать в ежегодном выделении 70 млрд евро на закупку вооружений для Киева. Взнос Чехии в программу PURL для финансирования американской военной техники Украине будет небольшим и одноразовым.



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    9 июля 2026, 14:23 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе пошли в рост

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 586 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах увеличилась на 1,2%, достигнув отметки почти в 586 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем поднялись на 1,2%, составив 585,5 доллара за тысячу кубометров, передают РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 584,3 доллара, прибавив 1%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 578,5 доллара за тысячу кубометров.

    Накануне президент США заявил: «Больше нет смысла в переговорах с Ираном». По его мнению, прекращение огня больше не действует. На фоне этого высказывания цена нефти марки Brent впервые с 22 июня превысила 79 долларов за баррель, подскочив на 6%.

    Стоимость европейского газа максимально достигала после заявления американского лидера 584,6 доллара за тысячу кубометров, прибавив 6,2%. Цены начали расти 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану.

    Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство. В результате средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость европейских газовых фьючерсов превысила отметку в 580 долларов за тысячу кубометров из-за слов президента США об Иране.

    Утром в четверг биржевые котировки на этот вид топлива временно опускались до 568 долларов.

    Месяцем ранее цены на фоне ближневосточной эскалации достигали уровня в 607 долларов.

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    9 июля 2026, 06:11 • Новости дня
    Вучич назвал Сербию и Украину слишком крупными для ЕС

    Вучич: Сербия и Украина не станут скоро членами ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Ни Сербия, ни Украина не станут в ближайшее время членами Евросоюза, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Мы не станем скоро членом ЕС, как не станет и Украина. Как не станут и некоторые другие страны. Украина слишком большая, чтобы Евросоюз мог ее принять. Мы для региона слишком большие, чтобы могли нас принять», – сказал Вучич.

    Вучич подчеркнул, что дело не только в размерах государств. Он добавил, что на подход Брюсселя также влияют ситуация вокруг Косова и Метохии, а еще отношения Белграда с Россией, Китаем и США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидения Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белграде во вторник и среду прошла конференция глав парламентов стран-кандидатов в ЕС, соорганизаторами которой выступили Сербия и Украина.

    Вучич заявил, что не намерен жертвовать отношениями с США ради вступления в Евросоюз.

    Министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что Белград, несмотря на давление и угрозы, не намерен вводить санкции против России.

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