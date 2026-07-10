Полиция Бали начала расследование похищения россиянина из-за криптовалюты

Tекст: Антон Антонов

По данным правоохранителей, вечером 2 июля он возвращался из ресторана Hedonist в районе Печату, когда его автомобиль заблокировал черный Nissan Serena. По словам Иванова, двое мужчин в масках надели на него пластиковые наручники, закрыли голову и увезли в неизвестном направлении, передает РИА «Новости».

«Мужчину доставили в двухэтажный дом, где удерживали около 30 часов в помещении, напоминавшем тюремную камеру. По словам потерпевшего, похитители избивали его и наносили удары ногами, требуя пароль от криптовалютного аккаунта. Под давлением он был вынужден передать доступ к своим цифровым активам», – сообщил представитель полиции Бали Ариасанди.

Потерпевший заявил, что злоумышленники забрали его телефон Xiaomi и ключ от виллы, где он проживал. По версии следствия, затем они проникли в дом и похитили еще один телефон, на котором также хранился доступ к криптовалютным счетам.

Утром 4 июля Иванова отпустили возле университетской больницы Удаяна в Джимбаране, после чего он обратился в приемное отделение за медицинской помощью. Полиция уже осмотрела ресторан, место предполагаемого похищения, виллу потерпевшего и место, где его оставили. Выяснилось, что на участке дороги, где произошло нападение, нет камер наблюдения, а на вилле в момент происшествия не работали камеры, электричество и интернет из-за короткого замыкания.

Правоохранительные органы запросили данные базовых станций сотовой связи в четырех районах и анализируют записи камер возле больницы, устанавливая маршрут черного Nissan Serena, который, предположительно, использовали похитители. В полиции подчеркнули, что расследование продолжается, личности и мотивы нападавших пока не установлены.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о похищении и убийстве в ОАЭ семьи петербургского криптотрейдера ради вымогательства его цифровых активов.

Газета Wall Street Journal сообщила о росте числа нападений на владельцев криптовалютных кошельков по всему миру с требованием перевода цифровых активов в счет выкупа.