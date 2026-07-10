Путин утвердил передачу 26% акций «Усть-Луга Ойл» самой компании

Политолог: Большая команда ЕР позволяет быстрее решать проблемы граждан

Политолог Данилин объяснил, зачем «Единой России» самый большой список кандидатов на выборы в Госдуму

Tекст: Алексей Нечаев

«Самой крупной партии страны необходима и самая большая команда. Однако большой список формируется еще и как кадровый резерв. Ведь политическая карьера не ограничивается депутатским мандатом: кто-то впоследствии переходит в исполнительную власть, кто-то работает в региональных парламентах или на муниципальном уровне. Поэтому широкий круг кандидатов позволяет выстраивать долгосрочную кадровую политику и оперативно закрывать управленческие вакансии подготовленными людьми», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Из этой же логики вытекает и разнообразие состава списка. В нем представлены предприниматели, врачи, учителя, волонтеры, военные, общественные деятели. Такой подход означает не просто представительство различных социальных групп, а формирование команды с широким набором компетенций. Именно это позволяет партии быстрее реагировать на обращения граждан и эффективнее, быстрее решать вопросы, требующие совершенно разной экспертизы», – подчеркнул политолог.

«В этом контексте показательно и выдвижение участников специальной военной операции. «Единая Россия» зарегистрировала 78 ветеранов в этом статусе. Речь идет не только об общественном признании их заслуг, но и о привлечении людей с уникальным практическим опытом к законотворческой работе и выработке решений в сфере поддержки военнослужащих, ветеранов и укрепления обороноспособности страны. Тем самым партия последовательно реализует курс, обозначенный президентом Владимиром Путиным, на вовлечение защитников Отечества в систему государственного управления», – сказал Данилин.

«Люди, прошедшие через боевые действия, хорошо знают цену принимаемым решениям, умеют брать ответственность и работать в сложных условиях. Эти качества востребованы не только на военной службе, но и в государственной работе в целом. Поэтому участие ветеранов в политике выглядит не разовой инициативой, а частью долгосрочной кадровой стратегии», – заключил Данилин.

Ранее «Единая Россия» представила в Центризбирком (ЦИК) документы для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы. Всего партия выдвинула 625 человек: 400 представлены в федеральном списке, 225 – по одномандатным округам.

Председатель партии, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на съезде огласил первую пятерку списка на сентябрьские выборы. В частности, в нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герой России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Владимир Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО.