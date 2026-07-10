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    10 июля 2026, 03:58 • Новости дня

    Движение судов через координируемый США коридор в Ормузском проливе прекратилось

    Tекст: Антон Антонов

    Движение судов по координируемому США маршруту в Ормузском проливе фактически прекратилось, пишет Lloyd's List.

    «Отслеживаемый трафик через координируемый США оманский коридор остановился на фоне быстро ухудшающейся ситуации с безопасностью, которая грозит свести на нет недавний рост транзита через пролив», – пишет Lloyd's List.

    При этом движение по иранским маршрутам вплоть до среды соответствовало уровню, достигнутому после американо-иранских договоренностей. Однако предварительные данные за вторую половину четверга продемонстрировали общее снижение числа проходящих судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что движение танкеров между Персидским и Оманским заливами почти полностью замерло на фоне массированных атак американских вооруженных сил по иранской территории.

    На днях Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

    8 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном

    Трамп заявил о конце перемирия с Ираном и назвал переговоры бессмысленными

    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном и назвал дальнейшие переговоры бессмысленными.

    Президент США считает, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует, передает РИА «Новости». По его словам, дальнейшие переговоры с иранской стороной не имеют смысла.

    «Для меня это очень интересный вопрос. Я думаю, что оно закончено. Я не хочу иметь с ними дел», – заявил американский лидер журналистам в Анкаре, отвечая на вопрос о статусе перемирия после недавнего обмена ударами.

    Политик добавил, что попытки договориться с Тегераном являются пустой тратой времени.

    «Они могут говорить, но я думаю, что они напрасно тратят свое время», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. До этого американский лидер заявил о достижении широкого соглашения между странами.

    США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.

    В ответ иранские беспилотники атаковали американскую военную базу в Бахрейне.

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    8 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном

    Политолог Сажин допустил возобновление масштабных ударов США и Израиля по Ирану

    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном
    @ Christopher Bohn/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Не исключено, что характер взаимодействия между США и Ираном не изменится: продолжится сочетание взаимных ударов и переговоров. Впрочем, вероятен и сценарий возобновления широкомасштабных боевых действий американских и израильских сил против Исламской республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Ранее Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия и переговоров с Тегераном.

    «Нынешняя эскалация между США и Ираном – далеко не первая после подписания меморандума о взаимопонимании. Время от времени одна из сторон наносит удар, который провоцирует ответные шаги второго участника конфликта, после чего следует новая атака – и так по спирали», – напомнил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    По его мнению, причина такого положения дел заключается в глубоких противоречиях между Вашингтоном и Тегераном. «В основе любых соглашений, документов – пусть даже юридически ни к чему не обязывающих, как меморандум, – любого диалога представителей Штатов и Исламской республики лежат кардинальные разногласия», – отметил собеседник.

    На этом фоне резкое заявление Дональда Трампа о прекращении перемирия и переговоров выглядят предсказуемо, считает Сажин. Как напомнил собеседник, за день до этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не будет вести с США переговоры по существу, если угрозы продолжатся. Возможно, слова американского лидера стали реакцией на это высказывание, допустил политолог.

    «Теперь стоит дождаться ответа со стороны иранских властей. Не исключаю, что продолжится сочетание взаимных ударов и переговоров. В то же время вероятны и более серьезные атаки со стороны США по Исламской республике. Тем более что американская военная группировка на Ближнем Востоке нисколько не уменьшилась», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ждет момента, когда Трамп откажется от идеи диалога с Тегераном. В этой связи, повторю, мы можем стать свидетелями возобновления широкомасштабных боевых действий американских и израильских сил против Ирана», – добавил Сажин.

    Военкор Александр Коц в свою очередь отметил, что меморандум, который был подписан 17 июня, «жил» ровно три недели. «Вероятно, Вашингтон за ширмой переговоров и перемирия усилился на Ближнем Востоке для продолжения военной кампании. И это надо иметь в виду, когда речь заходит об американских соглашениях», – написал он в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта по Ближнему Востоку и США, политолога Александра Каргина, прекращение огня между США и Ираном развалилось и на этом «меморандум» с Ираном закончился. Впрочем, оговорился он, с Трампом возможно все: никто не знает, что тот заявит завтра. «Нельзя исключать, что произойдет очередное «переобувание в воздухе», и через пару дней американский президент скажет, что иранское руководство – это «отличные ребята» и переговоры идут прекрасно», – допустил аналитик в Telegram-канале.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введенный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на саммите альянса в Анкаре.

    Заявление было сделано после того, как ночью США нанесли удары по Ирану. Поводом стали инциденты с гражданскими судами, которые пересекали Ормузский пролив. Ранее СМИ сообщали, что были атакованы два танкера – катарский Al Rekayyat и Wedyan под флагом Саудовской Аравии. По словам американского источника Reuters, оба судна обстреляли иранские силы. Доха и Эр-Рияд также возложили ответственность за нападение на Тегеран.

    В этой связи управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отозвало ранее выданную лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 25 июня поднялась выше 76 долларов за баррель.

    Центральное командование США заявило, что «проявленная агрессия Исламской республики была необоснованной, опасной и явным нарушением режима прекращения огня». Американские военные минувшей ночью поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами, включая более 60 катеров КСИР, системы ПВО, пункты управления, береговые радары, противокорабельные ракетные комплексы.

    Целью операции было снижение способности Ирана продолжать атаки на международное судоходство, заявили в CENTCOM. Как отмечает NBC News, новые удары США по Ирану превзошли предыдущие по масштабу. Иранский МИД назвал атаку США серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами.

    Позже Иран нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР. Отмечается, что поражены цели в порту Салман, зоне ответственности 5-го флота ВМС США в Бахрейне, а также на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. Кроме того, сбит разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, пытавшийся перехватить иранские средства поражения.

    Как указывает издание The Wall Street Journal, атаки ВС США знаменуют собой самую значительную эскалацию с тех пор, как Вашингтон и Тегеран 17 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Напомним, 27 июня американские военные нанесли удары по иранским объектам «в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив». Тогда эксперты отмечали: перемирие между странами новыми ударами не сорвано.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    9 июля 2026, 15:32 • Новости дня
    Иранская армия заявила о нанесении удара по кораблям США у Бахрейна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские вооруженные силы атаковали несколькими крылатыми ракетами американские военные корабли у побережья Бахрейна, сообщило государственное телевидение Ирана.

    «Иранские силы обстреляли крылатыми ракетами американские корабли, дислоцированные у берегов Бахрейна», – заявил представитель иранской армии в эфире телеканала, передает ТАСС.

    Уточняется, что среди атакованных находился американский эсминец. Информации о возможных повреждениях или жертвах среди экипажей атакованных судов на данный момент не поступало.

    Ранее из-за атак США по городу Сирик на юге Ирана погибли три человека. В Иране при ударе США погибли трое военнослужащих КСИР.

    Иранский канал Al Alam сообщал, что США нанесли удар по районам у АЭС «Бушер».

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    9 июля 2026, 09:32 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте

    Вооруженные силы Ирана атаковали американские системы Patriot и базы в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись массированному налету иранских беспилотников, ударивших по зенитным комплексам в Кувейте и хранилищам топлива.

    Подразделения иранских вооруженных сил осуществили серию атак по военной инфраструктуре Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Целями стали зенитные ракетные комплексы в Кувейте и топливные резервуары в Бахрейне.

    «Около часа назад армия Ирана в продолжение атак по американским базам в регионе - системы Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива террористической армии США в Бахрейне стали целями массированной атаки БПЛА армии», – сообщила пресс-служба армии Исламской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

    Иранские ударные беспилотники поразили позиции военнослужащих США на территории базы Шейх-Иса.

    Накануне американские военные объекты в порту Сальман также подверглись массированному обстрелу.

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    10 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    @ Samuel Corum/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поручил нанести по Ирану удар невиданной силы, если планы Тегерана по его устранению увенчаются успехом.

    «Я уже давно нахожусь в их списке. Именно с этим мы имеем дело. Единственное, что я сделал, оставил указания: если со мной что-то случится, просто буквально разбомбить их так, как никогда раньше», – заявил Трамп в интервью газете New York Post, передает ТАСС.

    Он добавил, что «Тегеран вынашивает планы по его убийству уже много лет». При этом политик опроверг сообщения о том, что Израиль предупреждал Вашингтон о новом заговоре. Тем не менее президент уверен, что давно является для Ирана целью номер один.

    Ранее Трамп заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередной мощный удар по исламской республике.

    Израиль выразил готовность присоединиться к новым атакам Вашингтона.

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    8 июля 2026, 23:32 • Новости дня
    США возобновили удары по Ирану
    США возобновили удары по Ирану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «По указанию верховного главнокомандующего силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше снизить его способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным иранского агентства Mehr, иранские системы противовоздушной обороны открыли огонь по вражеским целям в небе над портовым городом Бендер-Аббас на юге страны.

    Иранское агентство Fars передало сообщения о нескольких взрывах в городе Сирик на юге Ирана.

    Одновременно журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного американского чиновника, заявил, что США расширили масштаб ударов, атаковав иранские радары и средства ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные минувшей ночью поразили более 80 целей в Иране высокоточными ударами для снижения его возможностей атаковать международное судоходство.

    Белый дом объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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    9 июля 2026, 06:07 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    КСИР заявил об ударах Ирана по базам США в Кувейте и Бахрейне

    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против баз США в Кувейте и Бахрейне.

    «В первой фазе ответных карательных мер против американских нарушителей договоренностей морские и космические силы КСИР провели совместную операцию, поразив ключевую инфраструктуру с объекты на американских базах «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, базах «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне, спустя несколько часов после того, как противник нанес удары по различным районам страны», – говорится в заявлении.

    КСИР предупредил американских военных, которых он назвал «детоубийственными», что в случае повторения актов агрессии ответная «сокрушительная» операция будет распространена на другие базы США в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что государства, предоставившие свои базы, территорию и инфраструктуру для ударов США по Ирану, не смогут избежать серьезных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на четверг США нанесли удары по Ирану.

    В Бахрейне после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников.

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    8 июля 2026, 14:04 • Новости дня
    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива

    Экономист Юшков: Эскалация между США и Ираном выгодна американским энергогигантам

    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий западных энергетических компаний. Им невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Дональд Трамп заявил о конце перемирия с Тегераном и назвал переговоры бессмысленными. Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом.

    «В конце июня США разрешили экспорт нефти из Ирана и юридически зафиксировали это, выдав генеральную лицензию на производство и продажу иранских энергоресурсов. Тегеран со своей стороны разблокировал Ормузский пролив, хотя и настаивал на том, чтобы суда проходили только по согласованному с ним маршруту», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Сейчас же наблюдается «откат»: стороны перешли от пряников к кнутам, продолжил собеседник. «Так, Вашингтон уже отозвал генлицензию. Не исключаю, что Штаты могут начать физически блокировать экспорт нефти из Ирана – то есть фактически захватывать танкеры. В ответ Исламская республика, вероятно, перекроет вновь Ормуз. Такой сценарий подталкивает цены на энергоресурсы вверх на мировых рынках», – пояснил аналитик, отметив, что в котировки закладывается возможный дефицит нефти и газа.

    По мнению Юшкова, нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий и Израиля, и энергетических компаний. «Дело в том, что американским и в целом западным предприятиям невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок. От этого они недополучают выгоду, потому что топливо дешевеет, а их проекты страдают», – уточнил экономист.

    Как прогнозирует эксперт, дальнейшая ситуация на рынках будет зависеть от того, вернутся ли стороны к диалогу. «Я думаю, что происходящее – элемент переговоров, попытка надавить на своего оппонента, обмен некими сигналами, но все же не разрыв контактов», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он назвал иранское руководство «кучкой отбросов», а также «больными», жестокими и опасными людьми. «Мы говорим им: идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли ракетами», – сказал американский лидер.

    По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – добавил глава Белого дома. В то же время Трамп отметил, что не против, если его команда продолжит попытки урегулирования. «Они могут продолжать переговоры. Но мне кажется, что это пустая трата времени», – отметил президент США.

    Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом на заявление Трампа. Стоимость сентябрьских контрактов на североморскую смесь выросла на 6,53%, передает РИА «Новости». К полудню по московскому времени показатель зафиксировался на уровне 79 долларов за баррель. Одновременно с этим подорожали августовские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI. Их цена также увеличилась на 6,53%, достигнув отметки 75,03 доллара.

    Биржевая стоимость голубого топлива в среду также ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров. Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Ранее США и Иран обменялись ударами. Политолог Владимир Сажин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил возобновление масштабных ударов американских и израильских сил по Исламской республике.

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    8 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после ударов США по Ирану

    Нефть подорожала на фоне обострения конфликта между США и Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть резко выросли после того, как американские войска атаковали иранские цели в ответ на инциденты в Ормузском проливе.

    Стоимость нефти на мировых рынках продемонстрировала уверенный рост на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает AP News.

    Цена нефти марки Brent поднялась на 2,6% и достигла отметки 76,09 доллара за баррель. Американский эталонный сорт также подорожал на 2,6%, составив 72,25 доллара за баррель. Ранее котировки снижались до уровней, предшествовавших началу конфликта в конце февраля.

    На азиатских фондовых площадках в среду наблюдалась смешанная динамика. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,3%, а южнокорейский Kospi потерял 2,9% из-за распродажи акций технологических гигантов, связанных с искусственным интеллектом, таких как Samsung Electronics. При этом акции китайских компаний преимущественно росли. В Гонконге индекс Hang Seng прибавил 2,4%, а Shanghai Composite вырос на 0,5%.

    Американский фондовый рынок также ощутил давление из-за опасений инвесторов относительно переоцененности сектора искусственного интеллекта. Индекс S&P 500 снизился на 0,4%, Nasdaq потерял 1,2%, а Dow Jones отступил от рекордных максимумов на 0,2%. Акции компаний Advanced Micro Devices, Intel и Micron Technology продемонстрировали заметное падение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на американскую нефть подскочили почти на 3% на фоне военных ударов США по Ирану.

    Месяцем ранее котировки эталонной марки Brent достигали 97,33 доллара за баррель из-за ракетного обмена между Тегераном и Израилем.

    Весной иранские власти закрывали Ормузский пролив для мировых поставок энергоносителей.

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    10 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Росатом» в ближайшие часы примет решение о дальнейшем пребывании российских специалистов на иранской атомной электростанции «Бушер». Процесс восстановления численности персонала был временно приостановлен после серии недавних ударов, сообщил глава корпорации Алексей Лихачев.

    Соответствующее заявление сделал руководитель государственной корпорации Алексей Лихачев после завершения переговоров между делегациями России и МАГАТЭ в Калининграде, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие часы мы примем решение об их дальнейшем движении. То есть фактически мы де-юре начали восстановление численности, но сами же его остановили после серии ударов за последние часы», – подчеркнул руководитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава Росатома Алексей Лихачев исключил возвращение специалистов на АЭС «Бушер» без стопроцентных гарантий безопасности.

    Перед этим руководитель госкорпорации анонсировал скорую отправку персонала на станцию при условии стабилизации обстановки.

    Весной последняя группа российских атомщиков покинула территорию иранского объекта из-за угрозы обстрелов.

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    8 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    Заявления Трампа об Иране спровоцировали скачок цен на газ

    Стоимость газа в Европе превысила 580 долларов на фоне заявлений Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки европейских газовых фьючерсов продемонстрировали резкий рост на 5% после жестких высказываний американского лидера о прекращении перемирия с Тегераном.

    Биржевая стоимость голубого топлива в среду ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».  Положительная динамика на лондонской бирже ICE зафиксирована после слов президента США Дональда Трампа об отмене режима прекращения огня с Ираном.

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Ранее американский лидер высказал мнение, что соглашение с ближневосточной республикой больше не действует. «В переговорах с Ираном больше нет смысла», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном взаимном прекращении огня.

    Позже иранская сторона отказалась от участия во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами.

    Утром 8 июля стоимость природного газа на европейских биржах приблизилась к отметке 567 долларов за тысячу кубометров.

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    8 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке новых мощных ударов США по Ирану

    Трамп: США нанесут новый удар по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие часы вооруженные силы США планируют нанести очередной мощный удар по Ирану вслед за недавней ночной атакой, заявил американский лидер Дональд Трамп.

    О готовящейся военной операции президент США сообщил во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС.

    «Мы нанесли по ним очень мощный удар прошлой ночью. Возможно, мы ударим снова сегодня вечером», – заявил глава американского государства.

    Трамп добавил, что собирается заранее предупредить иранскую сторону о новой атаке. По его словам, Вашингтон намерен посмотреть, к каким результатам приведут эти действия.

    В конце прошлого месяца американские военные нанесли удары по иранским объектам. В середине июня Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале новых атак на территорию республики.

    Днем ранее американская армия атаковала 20 целей в этой стране.

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    11 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

    Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала, чтобы Иран публично признал Ормузский пролив открытым, и пообещал прекратить обстреливать коммерческие суда.

    Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

    Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

    «Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

    Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

    В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

    Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

    На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.

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    9 июля 2026, 05:09 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ормузский пролив станет снова доступен для судоходства только при соблюдении условий Тегерана, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    После ударов США по Ирану Галибаф заявил: «Ормузский пролив будет снова открыт только на иранских условиях». Он подчеркнул, что пролив не будет функционировать на условиях давления со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Заявление прозвучало после того, как Иран нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

    В КСИР уточнили, что операция стала ответом на удары США по Ирану в ночь на среду.

    В ночь на четверг США возобновили удары по Ирану.

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    8 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    NourNews сообщило о подготовке Ирана к ударам по базам США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения Корпуса стражей исламской революции готовятся нанести масштабный ракетный и беспилотный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке, сообщили источники в военных кругах.

    По данным источников NourNews, атака начнется «в ближайшие минуты».

    Также сообщается, что атака США не нанесла ущерба атомной электростанции «Бушер», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

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