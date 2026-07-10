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    10 июля 2026, 03:16 • Новости дня

    Американский десантный корабль вышел из строя в первые недели войны с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Американский десантный корабль USS Boxer с морпехами на борту несколько недель простоял на удаленной базе из-за поломки двигателя в начале войны с Ираном, сообщает телеканал Newsmax.

    По данным Newsmax, в первые недели войны против Ирана во время перехода корабля в сторону Ближнего Востока вышел из строя основной циркуляционный насос, охлаждающий двигатель, и потребовалась его замена. Корабль, досрочно выдвинувшийся с западного побережья США для усиления американских сил в войне с Ираном, вместо выхода в Аравийское море был вынужден ждать запчастей и ремонта на совместной базе США и Британии на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане.

    «USS Boxer был временно выведен из строя в критический период», – сообщил один из чиновников на условиях анонимности. Другой собеседник, выражая недовольство ситуацией, отметил, что морские пехотинцы вышли в море раньше срока, чтобы «дать нашим лидерам больше вариантов», но этот вариант на время исчез из-за очередной проблемы с обслуживанием десантного корабля.

    После завершения ремонта три корабля амфибийной группы USS Boxer – сам USS Boxer, а также USS Comstock и USS Portland – перенаправили к Малаккскому проливу в зоне ответственности Тихоокеанского командования США. Там они занялись досмотром судов, попавших под санкции за поставки материалов в поддержку Ирана.

    Сейчас группа Boxer участвует в операциях против Ирана на Ближнем Востоке. Один из чиновников сообщил, что при выходе в море в марте корабль находился в хорошем состоянии, а экипаж делает все возможное для поддержания его боеготовности.

    Инцидент с Boxer ранее не раскрывался и подчеркивает, что из-за проблем с десантными кораблями командование по-прежнему располагает ограниченным набором вариантов применения самых востребованных экспедиционных сил морской пехоты, сообщает Newsmax.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мате США ускорили переброску 2,2 тыс. морских пехотинцев на десантный корабль USS Boxer для участия в операции против Ирана.

    На днях Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

    10 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    @ Samuel Corum/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поручил нанести по Ирану удар невиданной силы, если планы Тегерана по его устранению увенчаются успехом.

    «Я уже давно нахожусь в их списке. Именно с этим мы имеем дело. Единственное, что я сделал, оставил указания: если со мной что-то случится, просто буквально разбомбить их так, как никогда раньше», – заявил Трамп в интервью газете New York Post, передает ТАСС.

    Он добавил, что «Тегеран вынашивает планы по его убийству уже много лет». При этом политик опроверг сообщения о том, что Израиль предупреждал Вашингтон о новом заговоре. Тем не менее президент уверен, что давно является для Ирана целью номер один.

    Ранее Трамп заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередной мощный удар по исламской республике.

    Израиль выразил готовность присоединиться к новым атакам Вашингтона.

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    10 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Росатом» в ближайшие часы примет решение о дальнейшем пребывании российских специалистов на иранской атомной электростанции «Бушер». Процесс восстановления численности персонала был временно приостановлен после серии недавних ударов, сообщил глава корпорации Алексей Лихачев.

    Соответствующее заявление сделал руководитель государственной корпорации Алексей Лихачев после завершения переговоров между делегациями России и МАГАТЭ в Калининграде, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие часы мы примем решение об их дальнейшем движении. То есть фактически мы де-юре начали восстановление численности, но сами же его остановили после серии ударов за последние часы», – подчеркнул руководитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава Росатома Алексей Лихачев исключил возвращение специалистов на АЭС «Бушер» без стопроцентных гарантий безопасности.

    Перед этим руководитель госкорпорации анонсировал скорую отправку персонала на станцию при условии стабилизации обстановки.

    Весной последняя группа российских атомщиков покинула территорию иранского объекта из-за угрозы обстрелов.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

    Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала, чтобы Иран публично признал Ормузский пролив открытым, и пообещал прекратить обстреливать коммерческие суда.

    Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

    Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

    «Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

    Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

    В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

    Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

    На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.

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    10 июля 2026, 20:24 • Новости дня
    Трамп заявил о завершении режима прекращения огня с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер подтвердил готовность продолжать мирные переговоры по просьбе Тегерана, однако подчеркнул полное окончание действия соглашения о временном перемирии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Он отметил, что при этом, Соединенные Штаты согласились продолжить диалог об урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    «Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились на это, но недвусмысленно заявили, что режим прекращения огня завершен», – написал политик в соцсетях.

    Напомним, США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В результате воздушных атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В июне стороны подписали меморандум о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах.

    Позже в Швейцарии прошли консультации при посредничестве Дохи и Исламабада. Однако, в ночь на 8 июля американские военные возобновили масштабные удары. Причиной атаки стали обвинения в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. В ответ иранские силы нанесли встречные удары по американским военным объектам в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Вашингтон и Тегеран договорились о временном прекращении взаимных атак.

    А в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. После этого президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Исламской Республикой.

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    11 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    В Вашингтоне озвучили ключевое требование к Ирану по ядерному вопросу

    В Вашингтоне назвали ключевое требование к Ирану по ядерному вопросу

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский чиновник из администрации президента США Дональда Трампа заявил Reuters о том, что с Ираном готовы вести переговоры, если Тегеран отдаст весь свой уроан.

    Основное требование со стороны США заключается в том, чтобы Иран передал им свои ядерные материалы. Считается, что Тегеран обладает более чем 900 фунтами высокообогащенного урана, который Трамп и другие американские чиновники называют «ядерной пылью», передает Reuters.

    Предполагается, что ядерный вопрос будет урегулирован в течение 60-дневного периода переговоров на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в июне.

    «Я хочу внести ясность: если мы не получим пыль, то сделки с Ираном не будет», –  заявил один из американских чиновников.

    Он добавил, что у нас «есть много вариантов», если Иран откажется, включая военные и экономические меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении  переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг. Портал Axios узнал, что президент США выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

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    10 июля 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил Соединенные Штаты продолжить переговоры, но Вашингтон ясно дал понять Тегерану, что «перемирие закончилось».

    Трамп написал на своей платформе Truth Social: «Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие прекращено!»

    Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в результате бомбардировок США в Иране за два дня погибли 17 человек и 93 получили ранения, несмотря на подписанный между двумя сторонами меморандум о взаимопонимании по прекращению конфликта, передает телеканал Al-Hadath

    Представители американских военных заявили, что в ходе недавних ударов было поражено около 90 иранских военных целей, целью которых были системы противовоздушной обороны, склады ракет и беспилотники.

    Однако Иран обвинил США в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, включая мосты и железнодорожные линии, соединяющие Тегеран и Мешхед.

    По словам иранского чиновника, удары также пришлись по «периферии» атомной электростанции в провинции Бушер (на юге), которая ранее уже подвергалась обстрелам во время войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. В течение 8-9 июля военные США нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы ответили атаками по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует, Минфин США обновил списки подсанкционных лиц и компаний.

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    11 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в ООН заявил о простейшем условии мира с Ливаном

    Посол Данон заявил о мире с Ливаном при устранении «Хезболлы»

    Tекст: Катерина Туманова

    Усилия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке могут принести самый неожиданный дипломатический приз: привлечение Ливана к Авраамским соглашениям после десятилетий вражды с Израилем, пишет New Yokr Post со ссылкой на посла Израиля в ООН Дэнни Данона.

    Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил газете New Yokr Post, что если Ливану удастся вытеснить «Хезболлу» с юга страны и восстановить правительственный контроль над своей территорией, то нормализация отношений с Израилем перестанет быть невозможной.

    «Мы будем очень рады нормализации отношений, даже если они присоединятся к Авраамским соглашениям», – сказал Данон, отвечая на вопрос о том, что может означать для региона Ливан, свободный от «Хезболлы».

    Такой прорыв ознаменовал бы одно из крупнейших расширений соглашений, заключенных при посредничестве Трампа, с момента их первого подписания в 2020 году, расширив дипломатическое признание Израиля арабскими государствами и перестроив альянсы на Ближнем Востоке.

    Эта концепция соответствует более широким усилиям администрации Трампа по оказанию помощи Ливану в восстановлении полного суверенитета путем устранения военного контроля «Хезболлы» над югом страны, заявил на этой неделе изданию американский чиновник.

    «Администрация Трампа работает над созданием суверенного Ливана, которому не угрожает внутренняя опасность со стороны «Хезболлы», и «Хезболла» не может использовать южный Ливан для создания угрозы соседним странам», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан в конце июня заключили  соглашение по урегулированию конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения «Хезболлы». Лидер «Хезболлы» отверг мирное соглашение Израиля и Ливана.

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    10 июля 2026, 11:49 • Новости дня
    NYP: Новые удары США по Ирану неофициально назвали «Пощечиной»

    Возобновление американских ударов по Ирану получило кодовое название «Пощечина»

    Tекст: Мария Иванова

    В администрации Вашингтона возобновленные масштабные атаки на иранскую территорию неофициально окрестили операцией «Пощечина», рассчитывая на быстрые и болезненные действия.

    Некоторые представители американских властей в неформальной переписке и беседах используют кодовое обозначение «Пощечина» для обозначения новых атак, передает ТАСС. Такое название указывает на желание провести стремительные и жесткие боевые действия. Официально же военная кампания именуется «Эпическая ярость».

    «Он хочет, чтобы все уже закончилось. Но он не будет сидеть сложа руки, если Иран бьет по кораблям», – заявил источник в Белом доме, комментируя позицию президента Дональда Трампа.

    Масштабные удары возобновились в ночь на 8 июля. Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении условий перемирия в районе Ормузского пролива.

    Вооруженный конфликт между странами начался 28 февраля, в ходе которого погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня, после чего провели конструктивные переговоры в Швейцарии при посредничестве Дохи и Исламабада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные провели новую серию ударов по военным объектам на иранской территории.

    Между тем Израиль выразил готовность присоединиться к атакам Вашингтона.

    Ранее Пентагон официально присвоил военной кампании против Исламской Республики наименование «Эпическая ярость».

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    11 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Тегеран опроверг слова Трампа о просьбе начать мирные переговоры

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран категорически отрицает инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном, однако согласился принять региональных посредников для обсуждения текущей ситуации, заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи.

    После того, как президент США заявил, что Тегеран якобы сам обратился к Вашингтону с предложением продолжить мирный диалог, на что получил согласие, иранская сторона категорически отвергла данные заявления.

    «От нас не было каких-либо запросов на переговоры с США, однако, руководствуясь ответственным подходом, мы не стали отклонять запрос одного из региональных посредников по поводу визита для обсуждения текущей ситуации», – передает РИА «Новости» слова Багаи в эфире национального телевидения.

    В роли дипломатического связующего звена выступил Катар. Визит делегации направлен на проведение консультаций на фоне продолжающейся эскалации напряженности между двумя государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. Президент США заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует, а Минфин США обновил списки подсанкционных лиц и компаний.

    При этом американский лидер в пятницу написал в Truth Social, что Иран попросил Вашингтон о переговорах.

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    10 июля 2026, 22:50 • Новости дня
    Минфин США расширил санкции против иранских банков и компаний

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти ввели новые ограничения в отношении восьми граждан, среди которых банкир Али Ансари, и шести организаций, связанных с финансовой системой Ирана.

    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сообщило, что, «после возобновления Ираном атак на международные суда в Ормузском проливе», приняло меры против иранского финансового посредника Али Ансари (Ансари), который руководит разветвленной глобальной сетью активов, приносящих выгоду лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и другим представителям иранской элиты», сказано в заявлении ведомства.

    OFAC заявило, что Ансари фактически институционализировал крупномасштабные хищения в иранском государстве, перенаправляя госсредства в обширный зарубежный портфель недвижимости и коммерческих активов для личного обогащения. Никаких доказательств приводимым заявлениям не приводится.

    Внесенные в санкционный список компании зарегистрированы в Иране, Гонконге, ОАЭ, а также в Сент-Китсе и Невисе. Ограничения затронули ключевые иранские обменные пункты, которые, по утверждению Минфина США, ежегодно перемещают миллиарды долларов в интересах подсанкционных банков.

    Напомним, в конце июня Вашингтон и Тегеран договорились о временном прекращении взаимных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. В течение 8-9 июля военные США нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы ответили атаками по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует.

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    11 июля 2026, 07:40 • Новости дня
    Трамп объявил о готовности США нацелить на Иран тысячи ракет

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что отдал приказ военным быть готовыми нанести удары по Ирану, если правительство страны совершит или попытается совершить покушение на него.

    «1000 ракет заряжены и нацелены на Иран, и еще тысячи последуют немедленно, если иранское правительство выполнит свою угрозу, озвученную во многих уголках мира, совершить покушение или попытку покушения на действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае, на меня!», – приводит Reuters Слова Трампа из поста в Truth Social.

    Американский лидер добавил в посте, что уже отдал все приказы, американские военные готовы, желают и способны в течение года и дольше, если потребуется,  полностью уничтожить Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в интервью газете New York Post заявил, что потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства. До этого он заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередные мощные удары по Ирану.

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    11 июля 2026, 06:11 • Новости дня
    Трамп позвонил наследному принцу Саудовской Аравии

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив сотрудничество и ситуацию в ближневосточном регионе.

    «В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили сотрудничество между Королевством Саудовская Аравия и Соединенными Штатами Америки, пути его укрепления в различных областях. Лидеры также обсудили ряд региональных и международных проблем и обменялись мнениями по ним», – сообщило Saudi Press Agency.

    Стороны также оценили текущие события в регионе, включая переговоры между США и Ираном, подчеркнув важность обеспечения безопасности морского судоходства, защиты морских путей и поддержки усилий, которые способствуют региональной безопасности и стабильности, отметили в агентстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эр-Рияд решил расширить нефтепровод в обход Ормузского пролива. США и Саудовская Аравия решили заняться производством дронов-камикадзе.


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    10 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    Американский удар повредил центр морской навигации в иранском порту

    Центр управления движением судов в Чабахаре получил повреждения после атаки США

    Tекст: Мария Иванова

    Инфраструктура порта на юго-востоке Ирана пострадала в результате обстрела, однако инцидент не привел к остановке движения коммерческих судов.

    Объект управления морским движением в Чабахаре пострадал из-за действий американских военных, передает ТАСС. При этом случившееся не сказалось на штатной работе гавани, а навигация продолжается в обычном режиме без каких-либо перерывов.

    8 и 9 июля местная пресса сообщала о серии взрывов. Происшествия зафиксировали в портовых городах Аккала, Бендер-Аббас, Джаск, Исфахан, Сирик и Чабахар. Кроме того, инциденты затронули остров Абу-Муса и несколько районов провинции Бушер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне осколки американских снарядов попали в городскую больницу Чабахара.

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение новых ударов по целям в Иране. В ответ иранские вооруженные силы атаковали крылатыми ракетами американские военные корабли у побережья Бахрейна.

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    10 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Израиль ликвидировал в секторе Газа командира спецотряда ХАМАС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешной ликвидации высокопоставленного палестинского командира.

    «Армия обороны Израиля нанесла удар по южной части сектора Газа и ликвидировала командира отряда «Нухба» военного крыла ХАМАС Яхъю Хамдана, атаковавшего военную базу Реим во время резни 7 октября 2023 года», – говорится в официальном заявлении, передает ТАСС.

    По данным военных, в последние месяцы Хамдан «регулярно организовывал нападения на израильских солдат и восстанавливал боевой потенциал группировки». Поскольку «он представлял прямую угрозу», его уничтожили с помощью точечного удара с воздуха. В ведомстве подчеркнули, что перед атакой были предприняты все необходимые шаги для минимизации ущерба мирному населению анклава.

    Ранее израильские военные уничтожили руководителя специального подразделения «Нухба» Мухаммеда Абу Таима.

    В конце мая ЦАХАЛ ликвидировал нового главаря вооруженных формирований палестинского движения Мухаммеда Уде.

    Весной в результате точечного удара в Хан-Юнисе погиб командир военной разведки ХАМАС Мухаммад Абу Шалех.

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    11 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Число жертв новых американских ударов по Ирану достигло 17 человек

    Число погибших при ударах США по Ирану возросло до 17 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате недавних атак вооруженных сил США на иранские города погибли 17 человек, а более ста мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил о росте числа жертв американских атак, передает РИА «Новости». Ранее ведомство заявляло о 14 погибших и 78 пострадавших.

    «В ходе воздушных атак на шесть городов страны 8-9 июля 115 человек получили ранения, среди них две женщины. Проведено 14 операций, 102 человека получили медицинскую помощь и были выписаны. К сожалению, погибли 17 соотечественников, среди них одна женщина», – написал Керманпур в соцсети.

    Американские военные 8 и 9 июля нанесли серию мощных ударов по территории Ирана. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на операции Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские силы ответили атаками на американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Американские военные 8 и 9 июля провели новую серию массированных ударов по иранским военным объектам. После этого глава Белого дома объявил об окончательном завершении перемирия между двумя странами.

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