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    10 июля 2026, 01:47 • Новости дня

    Путин назвал семейный туризм опорой единства и долголетия

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телеграмме участникам, организаторам и гостям Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие» заявил, что совместные поездки укрепляют семью, традиции и поддерживают активный, здоровый образ жизни.

    «Сегодня ваш фестиваль вновь собрал на своей площадке дружные, сплочённые семьи из многих городов и поселков страны. И конечно, символично, что в Год единства народов России он проходит в Республике Мордовия, где веками в мире и согласии живут представители многих национальностей и культур», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что за последние годы туризм в России динамично развивается, улучшается инфраструктура, появляются новые маршруты и экскурсионные туры. По его словам, в таких поездках участвуют люди разных возрастов и поколений, а общий досуг и яркие впечатления сплачивают семью, укрепляют традиции путешествий и продвигают ценности активного, здорового образа жизни.

    Президент выразил уверенность, что форум пройдет в теплой, позитивной атмосфере. Он пожелал участникам, чтобы дни, проведенные на фестивале, принесли радость общения, полезные открытия и добрые воспоминания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на ВДНХ в Москве 8 июля подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований отметили укрепление семейных ценностей как важнейший государственный приоритет.

    8 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание парам, собравшимся в Национальном центре «Россия», где проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

    Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

    Президент обратился к участникам с словами: «Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности».

    «Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку идти по жизни», – отметил президент.

    Путин сердечно поздравил новобрачных с рождением новой семьи, пожелал счастья и благополучия и подчеркнул, что семья является надежной опорой и главной жизненной ценностью.

    «Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и запомнится яркими моментами.

    Ранее Путин назвал поддержку большой и крепкой многодетной семьи безусловным стратегическим приоритетом.

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    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин назвал временными трудности с топливом
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крыма.

    «Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже», – указал Путин.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов. Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    8 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал востребованным участие небольших компаний в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность расширения сети нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    «Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня президент России сообщил об активном использовании возможностей средних и малых нефтеперерабатывающих предприятий.

    Глава государства поставил властям задачу ускорить проведение ремонтов на объектах энергетической инфраструктуры.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина и дизеля.

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    9 июля 2026, 16:47 • Новости дня
    В США зафиксировали вспышку «взрывной» диареи

    В Мичигане зарегистрирована почти тысяча случаев заболевания циклоспориазом

    В США зафиксировали вспышку «взрывной» диареи
    @ Voller Ernst/Siegfried Steinac/Global Look Press

    В США стремительно распространяется паразитарная инфекция циклоспориаз, которая вызывает тяжелую диарею, в том числе так называемую взрывную. На фоне вспышки сетевые рестораны временно убрали из меню ряд свежих ингредиентов, которые могли быть причиной массового заражения.

    Как пишет New York Post, посетителям некоторых ресторанов больше не подают салат, кинзу с луком, пико-де-гайо и гуакамоле. В заведениях появились объявления, в которых говорится, что эти продукты временно недоступны из-за общенационального отзыва.

    Причиной ограничений стала вспышка циклоспориаза – кишечной инфекции, вызываемой паразитом Cyclospora cayetanensis. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), заболевание сопровождается сильной водянистой диареей, частыми, а иногда и «взрывными» испражнениями, а также спазмами в животе, тошнотой, вздутием, слабостью, потерей аппетита и веса. Симптомы могут сохраняться более месяца.

    Наиболее серьезная ситуация сложилась в штате Мичиган, где зарегистрирована почти тысяча случаев заболевания – при том что обычно за год выявляется около 50. Более трех десятков пациентов были госпитализированы. В Огайо с начала года зарегистрировали 177 случаев, из них 171 пришелся на июнь, в основном после 20 июня. В штате Нью-Йорк, за исключением города Нью-Йорка, насчитали 112 эпизодов инфекций, 107 из них подтвердили с 1 мая.

    CDC сообщают как минимум о восьми дополнительных кластерах циклоспориаза в Алабаме, Кентукки, Мичигане, Огайо, Пенсильвании, Теннесси, Вирджинии и Западной Вирджинии, расследования по ним только начинаются.

    Американские санитарные службы пока не установили единый источник заражения. Специалисты проверяют поставки свежих овощей и зелени, включая белый и зеленый лук, огурцы и кинзу. По предварительным данным, отдельные очаги инфекции могут быть связаны с ресторанами мексиканской кухни, продуктовыми сетями и кейтеринговыми мероприятиями. Власти рекомендуют тщательно мыть свежие овощи и фрукты, соблюдать правила гигиены на кухне и по возможности подвергать продукты термической обработке.

    Исследование норвежских ученых в 2021 году показало, что тщательное мытье ягод снижает, но не полностью устраняет риск заражения. Ученые загрязнили чернику и малину цистами циклоспоры, криптоспоридия и лямблий, затем промывали их под краном, в центрифуге для салата и в растворе воды с уксусом. Оказалось, что гладкие ягоды легче очистить, малина же удерживает больше яиц паразитов, а бактерия Cyclospora оказывается особенно «липкой».

    У людей со здоровым иммунитетом болезнь может продолжаться до шести недель, периодически затухая и возвращаясь. У пациентов с ослабленным иммунитетом симптомы не проходят без лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 140 пассажиров круизного лайнера Navigator of the Seas заболели неизвестной кишечной инфекцией с симптомами рвоты, спазмов и диареи. В США Центры по контролю и профилактике заболеваний расследуют массовое заражение кишечной палочкой, связанное с употреблением «роял чизбургеров» сети McDonald's и приведшее к десяткам пострадавших и одному смертельному случаю. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии прокуратура сообщила о вспышке кишечной инфекции с более чем 200 обращениями за медпомощью и госпитализацией десятков взрослых и детей.

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    8 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на безуспешность действий противника, направленных против российской экономики.

    Российский лидер подчеркнул, что попытки противника дестабилизировать общество и нанести урон экономике обречены на провал благодаря надежности энергосистемы страны.

    «Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    В июне глава государства рассказал о попытках украинской стороны создать трудности в энергетической сфере.

    Российский лидер указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденных объектов критически важной инфраструктуры.

    До этого президент исключил возможность раскола общества из-за вражеских атак по гражданским целям.

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    10 июля 2026, 19:04 • Новости дня
    Голикова назвала процент взрослых россиян с «болезнями-всадниками»

    Голикова: 37% взрослых россиян страдает «болезнями-всадниками»

    Голикова назвала процент взрослых россиян с «болезнями-всадниками»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около 37% взрослого населения страны столкнулись с онкологией, диабетом второго типа, нейродегенеративными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, их также называют «болезнями-всадниками», пояснила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что значительная часть граждан подвержена управляемым заболеваниям, передает ТАСС.

    «Есть еще в литературе даже такой термин, который, наверное, многие из вас слышали – «болезни-всадники». Это рак, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет 2-го типа, нейродегенеративные заболевания. В России на сегодняшний день данными болезнями страдают 37% взрослого населения страны», – подчеркнула она в ходе форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

    Голикова обратила внимание, что такие недуги развиваются постепенно, что позволяет диагностировать их на ранних стадиях. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, эти патологии относятся к категории управляемых.

    Вице-премьер добавила, что государству необходимо работать над увеличением продолжительности здоровой жизни населения. Для достижения этой цели важно предупреждать возрастные заболевания, замедлять их развитие и сохранять когнитивные функции мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Голикова заявила о наличии хронических недугов у половины совершеннолетних граждан страны. А Геннадий Онищенко назвал кардиологические и онкологические заболевания главными лидерами по уровню смертности.

    До этого глава Минздрава Михаил Мурашко отметил колоссальный урон здоровью населения от сахарного диабета и артериальной гипертонии.

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    8 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил вертикально интегрированным нефтяным корпорациям отказаться от практики удержания горючего исключительно внутри собственных распределительных сетей.

    Российский лидер поднял соответствующую проблему во время совещания с членами правительства, передает ТАСС. «Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться, чтобы они тоже не «зажимали» продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС», – поручил президент.

    Ранее Путин заявил, что ведущие нефтяные компании активно заключают новые контракты с независимыми АЗС.

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    8 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином настоял на скорейшем принятии решений по обеспечению Крыма топливом.

    На совещании с правительством президент России Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений по обеспечению Крыма топливом, передает ТАСС. Глава государства возразил против размытых формулировок о намерении что-то обсудить, потребовав конкретных и оперативных действий.

    Поводом для его замечания стало выступление вице-премьера Александра Новака, который, отвечая на вопрос о поставках топлива на полуостров и возможной субсидии региону, заявил о готовности «рассмотреть» ситуацию совместно с руководством Крыма и Севастополя.

    «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас», – сказал Путин, подчеркнув необходимость безотлагательных мер.

    Ранее Путин пообещал, что задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена.

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    8 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    В РСТ назвали самые популярные направления для летнего отдыха россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Традиционным лидером среди отечественных направлений для отпуска стал Краснодарский край, тогда как за границей граждане массово предпочитают курорты Египта и Юго-Восточной Азии, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    Отечественные туристы летом традиционно выбирают пляжный отдых. «Если говорить о спросе, то в топе все равно остается пляжный отдых... Первое место остается за Краснодарским краем с долей в общем объеме 23,7%», – заявила член комитета Российского союза туриндустрии Оксана Булах.

    В пятерку самых востребованных регионов страны также вошли Москва, Петербург, Подмосковье и Татарстан. На бархатный сезон в сентябре и октябре 2026 года россияне активно бронируют поездки на Кубань, в Дагестан и на Алтай. Кроме того, ежедневно поступают заявки на отдых в Крыму, пишет РИА «Новости».

    Среди зарубежных направлений безоговорочным лидером остается Египет. Граждане также часто отправляются в Китай, Вьетнам и Таиланд. Главным открытием сезона стала Танзания, куда возобновились прямые регулярные рейсы.

    В премиальном сегменте первенство удерживают Мальдивы, где доля россиян достигает 15% от общего числа гостей. Эксперты отмечают, что туристы ценят наличие прямых перелетов и отели, адаптированные под отечественный рынок. Также сохраняется высокий интерес к поездкам в Марокко и на Маврикий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский также назвал Краснодарский край самым популярным направлением для летнего отпуска.

    Ранее Ассоциация туроператоров России оценила минимальную стоимость десятидневного отдыха в Египте в 130 тыс. рублей. До этого Росавиация выдала авиакомпании Air Tanzania разрешение на выполнение прямых рейсов в Москву.

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    8 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный агропромышленный комплекс полностью снабжен необходимым топливом для бесперебойной работы на текущий период, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    Президент отметил стабильность обеспечения фермеров необходимыми ресурсами, передает ТАСС.

    «Как мне докладывал Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, – указал глава государства. – И, надеюсь, что так и будет».

    Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил оперативно обеспечить сельскохозяйственных производителей топливом.

    Министерство энергетики отчиталось о полном покрытии текущих потребностей аграриев в горюче-смазочных материалах.

    Министерство промышленности и торговли взяло под контроль общую ситуацию с запасами горючего в стране.

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    11 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером
    Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский актер Стивен Сигал высоко оценил деятельность главы российского государства Владимира Путина, отметив его исключительные управленческие качества на международной арене.

    «По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», – заявил Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

    Актер также поделился мнением о других известных политиках. Он отметил наличие собственного уникального стиля у Дональда Трампа, а Владимира Зеленского охарактеризовал как человека, который так и остался артистом, передает РИА «Новости».

    Говоря об отношении Запада к Москве, спецпредставитель российского МИД указал на массовые заблуждения. Граждане США и Европы поверили в навязанный образ России как страшного монстра, подчеркнул Сигал.

    Напомним, Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а спустя два года занял дипломатический пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стивен Сигал назвал русский дух непобедимым. Сигал заявил о падении Голливуда из-за жестких требований. Сигал анонсировал создание правдивого фильма о СВО.

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    9 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    Минздрав назвал влияющие на продолжительность жизни пять факторов

    Минздрав: Алкоголь сокращает жизнь на пять-шесть лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения назвало пять основных факторов, оказывающих значительное влияние на продолжительность жизни.

    Министерство здравоохранения выделило пять ключевых факторов, оказывающих значительное влияние на продолжительность жизни.

    Согласно заявлению заместителя министра здравоохранения Евгении Котовой, к ним относятся злоупотребление алкоголем, недостаток физической активности, несбалансированное питание, курение, а также дефицит потребления овощей и фруктов, цитируют чиновницу РИА «Новости».

    Особое внимание было уделено пагубному воздействию алкоголя, которое, по данным экспертов, способно сократить ожидаемую продолжительность жизни как мужчин, так и женщин в среднем на 5-6 лет. Отказ от спиртных напитков, напротив, может привести к увеличению этого показателя.

    Котова подчеркнула, что низкая физическая активность и нерациональный рацион питания являются предвестниками ожирения. Это состояние, в свою очередь, влечет за собой целый ряд сопутствующих осложнений. Она также отметила, что дети, чьи родители страдают ожирением, имеют в четыре раза более высокий риск его развития, что обусловлено как генетической предрасположенностью, так и пищевыми привычками в семье.

    Касаясь темы курения, замминистра особо выделила, что вейпы и электронные сигареты представляют даже большую опасность, чем традиционные. Быстрое привыкание и поражение легких являются следствием подогреваемого аэрозоля. Несмотря на наблюдаемое снижение числа курящих в России, опросы свидетельствуют о раннем начале этой пагубной привычки, зачастую в школьном возрасте.

    При обсуждении питания, Евгения Котова уточнила, что проблема заключается не только в избытке калорий. Нерациональное питание характеризуется недостатком овощей и фруктов, а также чрезмерным употреблением сахара и быстроусвояемых углеводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав создал программу обучения детей здоровому образу жизни. Ранее кардиохирург Лео Бокерия назвал фастфуд и гиподинамию главными причинами развития избыточного веса у подрастающего поколения.

    А министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении числа страдающих ожирением школьников до 480 тыс. человек.

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    10 июля 2026, 04:49 • Новости дня
    Путин утвердил передачу 26% акций «Усть-Луга Ойл» самой компании

    Путин утвердил передачу акций «Усть-Луга Ойл» от кипрской Capefar самой компании

    Tекст: Антон Антонов

    Долю кипрской Capefar Limited в терминале «Усть-Луга Ойл» президент России Владимир Путин разрешил передать самой компании «Усть-Луга Ойл», следует из соответствующего указа.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление:… 499720 акций акционерного общества «Усть-Луга Ойл», принадлежащих Кейпфар Лимитед (Capefar Limited)», – сказано в документе.

    Компания является владельцем и оператором терминала, который занимается перегрузкой нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры. Технологические мощности объекта позволяют одновременно загружать три судна дедвейтом до 300 тыс. тонн каждое, передает РИА «Новости».

    Решение касается всего пакета акций, принадлежащих Capefar Limited, они составляют 26% от общего числа акций, передает «Интерфакс».

    Согласно отчету АО «Усть-Луга Ойл» за 2025 год, 49% акций предприятия принадлежит ЗПИФ «Капелла альтернативный фонд II» под управлением АО «Капелла УИ», а 25% принадлежит компании «Транснефть – Балтика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин передал российские активы Air Liquide в управление компании «М-Логистика».

    Путин подписал указ о передаче крупного пакета акций финской компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт» под контроль Росимущества.

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    9 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин изменил состав комиссии по экспортному контролю

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава государства подписал указ о кадровых перестановках в структуре, отвечающей за защиту государственных интересов в сфере внешнеэкономической деятельности.

    Российский лидер обновил перечень участников органа, контролирующего экспорт технологий и вооружений, передает РИА «Новости». В опубликованном документе говорится: «Включить в состав комиссии следующих лиц: Кудрявцев Ю.А. – заместитель директора СВР России».

    Также в состав комиссии включен заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Алексей Тимофеев. При этом бывший замглавы ведомства Сергей Шкляев покинул структуру в связи с переходом на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК.

    Данный орган функционирует с 2001 года. Главная задача структуры заключается в строгом контроле за экспортом товаров и технологий, применимых для создания оружия массового поражения и различной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал поддержку отечественного экспорта одним из главных приоритетов властей.

    В прошлом году глава государства продлил действие ограничений на вывоз определенной продукции до конца 2027 года. В феврале текущего года российский лидер исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности.

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    9 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин назвал решения западных арбитражей против российского бизнеса неправовыми

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи в Кремле президент Владимир Путин обсудил с президентом ТПП Сергеем Катыриным отношение международных арбитражей к российскому бизнесу и антикоррупционную работу палаты.

    Глава государства, реагируя на слова Катырина о лондонском и стокгольмском арбитражах, охарактеризовал их вердикты по российским компаниям как «Неправовые решения», передает РИА «Новости».

    Катырин согласился с оценкой президента и подчеркнул, что такие решения носят политически мотивированный характер и направлены против российских предпринимателей. По его словам, именно лондонский и стокгольмский арбитражи последовательно выносят неблагоприятные вердикты в делах, где участвуют структуры из России.

    Отдельной темой разговора стала борьба с коррупцией. Катырин сообщил, что ТПП ежегодно проводит опрос «Бизнес-барометр коррупции», в котором участвуют порядка 40 тыс. респондентов, а его итоги направляются во все органы власти. Он отметил, что опрос позволяет выявлять сферы с наибольшими коррупционными рисками и назвал исследование серьезным и важным инструментом.

    Глава ТПП добавил, что в разные годы предприниматели указывают на разные проблемы. По его словам, когда-то на первом месте стояли налоговые проверки, но сейчас ситуацию в налоговой сфере бизнес оценивает значительно спокойнее и в опросах ее почти не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.

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