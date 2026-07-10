Путин назвал семейный туризм опорой единства и долголетия

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня ваш фестиваль вновь собрал на своей площадке дружные, сплочённые семьи из многих городов и поселков страны. И конечно, символично, что в Год единства народов России он проходит в Республике Мордовия, где веками в мире и согласии живут представители многих национальностей и культур», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин напомнил, что за последние годы туризм в России динамично развивается, улучшается инфраструктура, появляются новые маршруты и экскурсионные туры. По его словам, в таких поездках участвуют люди разных возрастов и поколений, а общий досуг и яркие впечатления сплачивают семью, укрепляют традиции путешествий и продвигают ценности активного, здорового образа жизни.

Президент выразил уверенность, что форум пройдет в теплой, позитивной атмосфере. Он пожелал участникам, чтобы дни, проведенные на фестивале, принесли радость общения, полезные открытия и добрые воспоминания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на ВДНХ в Москве 8 июля подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований отметили укрепление семейных ценностей как важнейший государственный приоритет.