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    10 июля 2026, 01:32 • Новости дня

    Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу

    Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу
    @ IMAGO/Eduardo Carmim/SPP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Сборная Франции обыграла команду Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.

    Матч в Бостоне завершился со счетом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе на 60-й минуте и Усман Дембеле на 66-й. В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти, а на 77-й минуте был заменен из-за повреждения, передает РИА «Новости».

    По данным статистического портала Opta, Мбаппе, отдавший голевую передачу Дембеле, довел число результативных действий на чемпионате мира до десяти. Форвард стал единственным игроком в истории турнира, добравшимся до этой отметки на двух мировых первенствах.

    С 20 голами он идет вторым в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира, уступая аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 21 мяч.

    В полуфинале чемпионата мира сборная Франции 14 июля сыграет с победителем матча между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лос-Анджелесе 10 июля состоится матч между Испанией и Бельгией. В субботу, 11 июля, пройдут сразу две встречи. В Майами путевку в следующий раунд разыграют Норвегия и Англия, а в Канзас-Сити встретятся команды Аргентины и Швейцарии.

    8 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    The Guardian: УЕФА может помешать возвращению России в мировой футбол
    The Guardian: УЕФА может помешать возвращению России в мировой футбол
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Союз европейских футбольных ассоциаций намерен воспрепятствовать допуску российских команд к соревнованиям, несмотря на недавнее разрешение Международного олимпийского комитета, пишет The Guardian.

    Европейские функционеры планируют не допустить российскую сборную до участия в турнирах, передает Интерфакс со ссылкой на британскую газету The Guardian. Против возвращения отечественных футболистов активно выступают ассоциации Англии, Германии и Франции.

    «Нет реальной перспективы того, что Россию примут назад в европейский футбол и, соответственно, на чемпионат мира, потому что, несмотря на то, что это турнир Международной федерации футбола, отборочный турнир для европейских стран курируется УЕФА», – отмечают источники издания.

    Позиция организации также связана с предстоящими выборами президента союза. Ожидается, что Александер Чеферин попытается переизбраться на свой пост в 2027 году. В связи с этим маловероятно, что он решит пойти против воли своих ключевых избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ сообщили о нежелании ФИФА и УЕФА возвращать российские команды.

    Месяцем ранее УЕФА отстранил отечественные клубы от участия в еврокубках сезона-2026/27.

    При этом президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть санкции против российских футбольных коллективов.

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    8 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    В Грузии задержали разыскиваемого Францией гражданина России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники пограничной полиции поймали в Тбилиси российского гражданина, который находился в розыске по запросу французских властей, сообщили в грузинском МВД.

    Мужчина числился в базе данных Интерпола по запросу Франции за совершение особо тяжкого преступления, сообщает ТАСС.

    Операция прошла в рамках специальных следственных мероприятий. Сейчас власти готовят необходимые документы для начала процедуры экстрадиции подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники Интерпола задержали во Внуково депортированного из Грузии россиянина.

    В июне власти ОАЭ передали российским правоохранителям двух фигурантов международных уголовных дел.

    В августе прошлого года грузинские полицейские поймали в Батуми разыскиваемого по линии Интерпола гражданина Украины.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    9 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Французские следователи допрашивали Дурова шесть часов

    Французские следователи в четвертый раз допросили Дурова по делу Telegram

    Французские следователи допрашивали Дурова шесть часов
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Париже основатель Telegram Павел Дуров провел более шести часов на допросе у следователей, пишет Figaro со ссылкой на Agence France-Presse.

    Допрос проходил в рамках дела, открытого в 2024 году и касающегося возможной причастности платформы к преступной деятельности. Это был уже четвертый допрос Дурова с момента предъявления ему обвинений в 2024 году. На допрос он прибыл утром в черных брюках, худи и кроссовка, пишет Figaro.

    «Почти два года спустя после привлечения Павла Дурова к уголовной ответственности по-прежнему не существует ни одного элемента, подтверждающего обоснованность обвинений», – заявили адвокаты Дурова.

    Они добавили, что поданы жалобы как во Франции, так и в европейские судебные инстанции.

    Представители Telegram сообщили AFP, что после задержания Дурова во Франции единственным изменением стало то, что французские власти начали корректно направлять свои судебные запросы в компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Париже обвинил Дурова в шести правонарушениях и ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    В июне 2025 года Дуров заявил о непонимании выдвинутых ему обвинений и о сохранении запрета на выезд из Франции.

    В 2025 году Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

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    9 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    Politico: Макрон рискует утратить оборонное наследие Франции
    Politico: Макрон рискует утратить оборонное наследие Франции
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Финансовые ограничения и возможная победа правых сил ставят под угрозу стремление французского лидера Эммануэля Макрона укрепить роль Парижа в НАТО и европейской безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон незаметно покинул свой последний саммит НАТО, что символизирует угрозу его оборонному наследию из-за бюджетных проблем и перспективы прихода к власти крайне правых, пишет Politico.

    За почти десять лет руководства страной он превратил Париж в ведущую силу альянса, разместив войска на границе с Россией и призывая Европу к большей независимости от США.

    «Саммит ясно показал, что европейцы вкладывают все больше средств и предпринимают все больше действий для своей защиты. Я, например, выступаю за это уже девять лет», – заявил Макрон журналистам по итогам мероприятия. Однако его достижения, включающие рост военных расходов и планы по подключению европейских стран к французским силам ядерного сдерживания, могут оказаться под угрозой.

    Лидер крайне правых Марин Ле Пен, лидирующая в опросах, уже дала понять, что в случае победы намерена существенно сократить участие Франции в НАТО и Евросоюзе. В мае она пообещала вывести страну из объединенного командования альянса, повторив шаг генерала Шарля де Голля 1966 года, и переориентировать блок на борьбу с радикальным исламизмом.

    Кроме того, будущему президенту придется решать проблему ухудшения государственных финансов. К 2030 году Париж планирует тратить на оборону чуть более 2,5% ВВП, что далеко от цели НАТО в 3,5% к 2035 году. При государственном долге свыше 115% ВВП найти дополнительные средства будет крайне сложно. Тем временем Германия стремительно наращивает военный бюджет, который в следующем году должен достичь 109,7 млрд евро против 63,3 млрд евро у Франции к 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ядерный арсенал Франции вырос до 370 боеголовок.

    Власти Норвегии ранее согласились разместить на своей территории французские стратегические боеприпасы.

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    9 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Во Франции из-за аномальной жары повторно остановили АЭС «Гольфеш»

    Французская компания EDF остановила работу АЭС «Гольфеш» из-за жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Единственный действующий реактор АЭС «Гольфеш» на юго-западе Франции прекратил выработку энергии из-за критического повышения температуры воды в реке, необходимой для его охлаждения.

    Во Франции из-за жары приостановили работу АЭС «Гольфеш» . Решение о приостановке работы предприятия связано с сильным нагревом реки Гаронна. Ожидается, что к пятнице температура воды, используемой для охлаждения реакторов, превысит 28 градусов по Цельсию. По местным правилам сбрасываемая обратно жидкость не должна быть горячее этого значения, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения нормативных требований в качестве превентивной меры энергоблок номер два АЭС \»Гольфеш\» был остановлен в четверг, 9 июля, в 11:30», – заявили в пресс-службе компании-оператора EDF.

    Станция имеет два реактора мощностью 1,3 гигаватта. Первый из них прекратил работу еще в марте ради профилактики и замены ядерного топлива. При этом метеослужба Meteo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 72 департаментах из-за жары до 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня энергетики уже останавливали работу реакторов станции «Гольфеш» из-за сильного нагрева реки Гаронна.

    В том же месяце метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов. Прошлым летом аномальная жара также вынудила атомные электростанции страны сократить мощности.

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    9 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Заявление канцлера Мерца о помощи Киеву вызвало возмущение во Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киеву нужно перестать помогать после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик выразил глубокое недоумение планами немецкого руководства, передает РИА «Новости».

    На своей странице в соцсети он прокомментировал публикацию канцлера Германии Фридриха Мерца о полной поддержке Киева и выделении 70 млрд евро. «Что означает миллиарды и миллиарды, оплаченные французами… Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что «у нас нет денег»!… Хватит», – написал Филиппо.

    Ранее по итогам саммита в Анкаре страны НАТО подписали декларацию о предоставлении украинской стороне военной помощи на 70 млрд евро в текущем и следующем годах. При этом министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что именно Берлин планирует сделать крупнейший индивидуальный взнос среди всех участников альянса.

    Несмотря на столь громкие заявления, сам Мерц предпочел не раскрывать точный размер будущего транша в рамках очередного пакета военной поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал остановить военную помощь Киеву.

    Французский политик неоднократно выступал против финансирования союзников на фоне трудного экономического положения страны.

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    10 июля 2026, 10:34 • Новости дня
    Празднование победы Франции на ЧМ закончилось гибелью девушки

    Во Франции болельщица погибла под колесами тягача после четвертьфинала ЧМ

    Tекст: Мария Иванова

    В департаменте Нор на севере Франции во время ночных уличных торжеств после четвертьфинала ЧМ погибла 17-летняя болельщица сборной страны.

    По данным газеты газета La Voix du Nord, трагедия произошла в ночь на 10 июля в департаменте Нор на севере страны. Жертвой стала 17-летняя девушка.

    Во время празднования победы национальной команды девушка забралась на раму тягача позади кабины. При повороте на круговом перекрестке она сорвалась и упала под задние колеса машины, передает ТАСС. Прибывшие врачи скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось. Водитель тягача задержан.

    Поводом для массовых гуляний стала победа сборной Франции над командой Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале французы сыграют с победителем матча Испания – Бельгия, следующая игра сборной назначена на 14 июля.

    Ранее в центре Гренобля автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов во время празднования победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов, пострадали четыре человека.

    В Париже автомобиль въехал в группу фанатов ПСЖ после победы над «Арсеналом», тогда были ранены не менее трех человек.


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    11 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Испанские футболисты одолели бельгийцев в четвертьфинале мундиаля

    Сборная Испании одолела бельгийцев и прорвалась в полуфинал ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча команд из Испании и Бельгии в матче 1/4 мундиаля в Лос-Анджелесе завершилась триумфом испанцев, обеспечив им первую путевку в полуфинал с 2010 года.

    Футбольный матч прошел на американском стадионе. В составе победителей точными ударами отметились Фабиан Руис на 30-й минуте и Микель Мерино под занавес игры. Единственный мяч за бельгийцев забил Шарль Де Кетеларе, передает РИА «Новости».

    Победный гол Мерино оформил после выхода на замену во втором матче подряд. При этом испанский голкипер Унаи Симон пропустил мяч впервые на текущем турнире. Его рекордная сухая серия прервалась на отметке 649 минут.

    Ранее лучшее достижение принадлежало итальянскому вратарю Вальтеру Дзенге, который сохранял ворота в неприкосновенности 517 минут на мировом первенстве 1990 года. Теперь за выход в финал испанцы сразятся со сборной Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу.


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    8 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    The Telegraph сообщила о нежелании ФИФА и УЕФА возвращать российские команды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах, сообщает The Telegraph.

    ФИФА и УЕФА пока не собираются допускать российские клубы и национальные сборные к участию в международных соревнованиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

    Накануне Международный олимпийский комитет отменил рекомендации, ограничивающие участие российских спортсменов в мировых первенствах. Позже журналист Sky News Роб Харрис отметил, что ФИФА планирует рассмотреть возможность следования новым указаниям МОК касательно снятия запретов с российских сборных.

    Напомним, в феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от турниров на неопределенный срок. Однако в июне ФИФА позволила юношеской сборной России участвовать в чемпионате мира и фестивале среди игроков до 15 лет, которые пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутаты раскритиковали ФИФА за допуск россиян на юниорский турнир.

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    9 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Тренер петербургского «Зенита» Семак признан лучшим наставником сезона

    Тренер петербургского «Зенита» Семак получил награду как лучший наставник сезона

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак признан лучшим наставником сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

    Руководитель футбольного клуба «Зенит» из Петербурга официально признан лучшим наставником прошедшего сезона в Российской премьер-лиге, передает РИА «Новости». Торжественная церемония вручения наград премии «Герои РПЛ» за сезон-2025/26 состоялась 9 июля в московском киноцентре «Мосфильм».

    Победитель определился в результате совместного выбора поклонников футбола, представителей прессы и независимых экспертов. За престижную награду также боролись наставник калининградской «Балтики» Андрей Талалаев и главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский клуб завоевал одиннадцатый чемпионский титул в своей истории. В начале мая сине-бело-голубые возглавили турнирную таблицу после волевой победы над ЦСКА.

    Перед зимней паузой команда Сергея Семака продлила беспроигрышную серию в турнире до четырнадцати матчей.

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    8 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Ветеран ЦСКА назвал самую прогрессирующую сборную чемпионата мира

    Ветеран ЦСКА Масалитин назвал Испанию самой прогрессирующей сборной мундиаля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальная команда Испании демонстрирует впечатляющий рост по ходу турнира благодаря сыгранности футболистов и высокому уровню взаимопонимания в центре поля, считает легенда ЦСКА Валерий Масалитин.

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высоко оценил игру испанских футболистов, пишет «Газета.Ru».

    «Испания потихонечку набирает кондиции, у них очень хорошие игроки – они сыграны великолепно, в середине поля взаимопонимание у них на высочайшем уровне», – заявил эксперт. По его мнению, команда будет играть еще сильнее.

    Оценивая выступление португальцев, ветеран отметил плохое физическое состояние игроков. Специалист считает, что команда не смогла реализовать свой колоссальный потенциал из-за усталости после длинного клубного сезона. Пик формы футболистов пришелся на внутренние чемпионаты и Лигу чемпионов.

    Напомним, испанцы выбили португальцев из турнира благодаря голу Микеля Мерино на 91-й минуте. Матч стал последним на чемпионатах мира для Криштиану Роналду. За выход в полуфинал испанская команда поборется со сборной Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла португальцев в матче одной восьмой финала чемпионата мира.

    Главный тренер проигравшей команды Роберто Мартинес покинул свой пост в связи с истечением контракта.

    А нападающий Криштиану Роналду взял паузу для раздумий о своем спортивном будущем.

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    8 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Макрон привлек внимание солнцезащитными очками на саммите НАТО
    Макрон привлек внимание солнцезащитными очками на саммите НАТО
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский лидер Эммануэль Макрон появился в солнцезащитных очках во время общей фотосессии участников саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

    Президент Франции позировал на традиционном семейном фото между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и финским коллегой Александром Стуббом, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали о проблемах со зрением у главы государства. «Проблема с глазами», – поясняли в окружении французского лидера.

    Политик не раз появлялся на публике в темных очках. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо даже в шутку предполагал, что Макрон прячет синяк после пощечины от супруги Брижит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение французского лидера объяснило ношение темных очков проблемами со здоровьем.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо связал этот необычный имидж с семейной ссорой.

    В январе президент Франции рассказал о лопнувшем в глазу сосуде.

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    10 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Названо число погибших на фоне аномальной жары во Франции

    На фоне аномальной жары во Франции утонул 131 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За три недели аномальной жары во Франции утонули более 130 человек, большинство из которых купались в не предназначенных для этого местах.

    Более 130 человек утонули во Франции за три недели на фоне экстремальной жары. Об этом сообщила министр спорта республики Марина Феррари, передает ТАСС.

    «131 человек утонул с 19 июня», – сказала глава ведомства. По ее словам, жертвами в основном стали подростки до 18 лет и люди старше 60 лет.

    Более половины погибших (55%) купались в запрещенных местах, а еще 20% утонули в частных бассейнах. Во Франции с середины июня стояла аномальная жара, побившая множество температурных рекордов.

    Сейчас температура опустилась ниже 30 градусов, однако в шести южных департаментах объявлена повышенная угроза лесных пожаров, еще в трех она остается на высоком уровне. Власти уже привлекают пожарную авиацию для тушения новых очагов возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня аномальная жара во Франции унесла жизни более тысячи человек. В целом по Европе из-за высоких температур за одну неделю скончались свыше 1,3 тыс. жителей.

    Кроме того, на юге французской республики сильный лесной пожар уничтожил почти 1,4 тыс. гектаров территории.

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    8 июля 2026, 12:15 • Новости дня
    Мартинес ушел из сборной Португалии после вылета с чемпионата мира

    Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии

    Tекст: Мария Иванова

    После поражения в одной восьмой финала чемпионата мира испанский специалист Роберто Мартинес завершил работу с португальской сборной в связи с истечением контракта.

    Наставник официально завершил сотрудничество с португальской командой, передает РИА «Новости». Это решение последовало за неудачным выступлением на чемпионате мира 2026 года, где португальцы уступили сборной Испании и покинули турнир.

    Представители федерации выразили признательность специалисту за проделанную работу. «FPF благодарит Мартинеса и его тренерский штаб за профессионализм и преданность делу в течение последних трех с половиной лет, периода, отмеченного победой в Лиге наций 2025 года, а также за самоотверженность, профессионализм и приверженность, с которыми он подошел к проекту, и за то, как он всегда уважал страну и португальский футбол», – говорится в официальном заявлении.

    Сейчас руководство ищет нового наставника, перед которым поставят задачу по продвижению амбиций и культуры побед сборной. По информации прессы, наиболее вероятным преемником считается 71-летний Жорже Жезуш.

    Напомним, что 52-летний испанец руководил сборной с 2023 года. До этого он успешно работал с бельгийской национальной командой, с которой завоевал бронзовые медали на турнире в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла португальцев в матче одной восьмой финала чемпионата мира.

    Нападающий Криштиану Роналду взял время на раздумья о своем будущем.

    В прошлом году португальские футболисты завоевали титул чемпионов Лиги наций.

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    8 июля 2026, 14:35 • Новости дня
    Тренер Златко Далич покинул сборную Хорватии по футболу

    Далич завершил девятилетнюю работу на посту тренера сборной Хорватии

    Tекст: Мария Иванова

    Спустя девять лет работы 59-летний специалист Златко Далич принял решение покинуть пост наставника национальной команды Хорватии, с которой завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира.

    Хорватский футбольный союз официально подтвердил отставку специалиста, передает ТАСС.

    «Работа в сборной требует принятия множества сложных решений, но это, безусловно, было для меня самым трудным», – признался наставник.

    Бывший тренер отметил, что невероятно гордится завоеванными медалями и достигнутым единством команды с народом. По словам специалиста, поддержка болельщиков заставила задуматься о продолжении карьеры, однако настало подходящее время для ухода. Он подчеркнул, что покидает должность с чувством выполненного долга и желает преемнику успехов.

    Специалисту исполнилось 59 лет, он руководил хорватами с октября 2017 года. Под его началом футболисты завоевали серебро на чемпионате мира в России и бронзу на турнире в Катаре. На первенстве 2026 года хорваты дошли до стадии плей-офф, где уступили португальцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Португалии победила хорватскую команду в матче 1/16 финала чемпионата мира.

    Ранее стало известно, что испанский специалист Роберто Мартинес завершил работу с португальской сборной из-за истечения контракта.

    Наставник немецкой национальной команды Юлиан Нагельсман добровольно сложил полномочия после раннего вылета с турнира.

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