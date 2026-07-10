Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу

Tекст: Антон Антонов

Матч в Бостоне завершился со счетом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе на 60-й минуте и Усман Дембеле на 66-й. В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти, а на 77-й минуте был заменен из-за повреждения, передает РИА «Новости».

По данным статистического портала Opta, Мбаппе, отдавший голевую передачу Дембеле, довел число результативных действий на чемпионате мира до десяти. Форвард стал единственным игроком в истории турнира, добравшимся до этой отметки на двух мировых первенствах.

С 20 голами он идет вторым в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира, уступая аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 21 мяч.

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции 14 июля сыграет с победителем матча между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лос-Анджелесе 10 июля состоится матч между Испанией и Бельгией. В субботу, 11 июля, пройдут сразу две встречи. В Майами путевку в следующий раунд разыграют Норвегия и Англия, а в Канзас-Сити встретятся команды Аргентины и Швейцарии.