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    1 июля 2026, 21:12 • Новости дня

    В Казани подвели итоги чемпионата «Абилимпикс» для ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Татарстана завершился чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции «Абилимпикс».

    Масштабное мероприятие посетили свыше 2 тыс. человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Свои навыки в 21 компетенции продемонстрировали около тысячи конкурсантов и экспертов, а победителями стали 63 человека.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высоко оценил значимость всероссийских соревнований. «Абилимпикс» эффективно помогает нашим ветеранам СВО, а также входит в созвездие чемпионатного движения по профмастерству», – заявил политик. Он напомнил о квотах на поступление в вузы и возможности бесплатного переобучения для военнослужащих.

    Заместитель министра обороны Анна Цивилева подчеркнула, что в прошлом году более 85% участников первенства успешно трудоустроились. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил о предоставлении льгот при зачислении в колледжи. Итоги турнира символично подвели 1 июля, в День ветеранов боевых действий.

    Помимо основных соревнований, защитники попробовали силы в промышленной робототехнике и нейросетевом искусстве. Для участников также организовали обширную деловую, культурную и спортивную программы.

    В конце июня в столице Татарстана стартовали соревнования профессионального мастерства для участников спецоперации.

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам турнира.

    Весной ветераны СВО подали более 800 заявок на участие в региональных этапах.

    1 июля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Днепропетровской области в результате серии ударов корректируемыми авиабомбами был поражен Просянский элеватор, используемый ВСУ как логистический узел.

    Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.

    В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.

    В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.

    Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.

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    1 июля 2026, 15:34 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Беспилотники ВСУ атаковали заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов украинских БПЛА возникли серьезные пожары на территории одного из крупнейших биосферных парков Европы «Аскания-Нова» в Херсонской области, сообщили в учреждении.

    «Вражеские дроны продолжают свои атаки. Нагло и бесцеремонно враг пытается уничтожить нашу мирную инфраструктуру. В эти самые минуты сотрудники заповедника продолжают борьбу с огнем», – говорится в официальном заявлении заповедника, передает ТАСС.

    По уточненным данным, два очага пламени уже удалось локализовать. При этом борьба с третьим пожаром глубоко в степи еще продолжается.

    Директор учреждения Дмитрий Мещеряков пояснил, что тушить огонь помогают местные фермеры. Он подчеркнул сложность ситуации из-за близости пламени к уникальному дендрологическому парку, где обитают два вида зебр: Чапмана и Греви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинский беспилотник ударил по пожарному автомобилю херсонских лесников.

    Неделей ранее дроны ВСУ выжгли заповедный лес около села Покровка.


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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    1 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином
    Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный рынок в целом обеспечен дизельным топливом и бензином, а временные трудности на отдельных автозаправочных станциях оперативно решаются, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом», – сообщил Новак во время выступления на Финансовом конгрессе, передает ТАСС.

    Политик пояснил, что редкие случаи нехватки горючего вызваны исключительно логистическими изменениями при доставке партий на конкретные нефтебазы. Данные перебои устраняются максимально быстро в рамках ежедневного взаимодействия властей с нефтяными компаниями.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия прорабатывала возможный импорт нефтепродуктов для снижения ажиотажного спроса на топливо.

    Новак отмечал, что отечественный рынок активно насыщается горючим благодаря бесперебойной работе профильных предприятий.

    Президент Владимир Путин сообщил о максимальной загрузке крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.

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    1 июля 2026, 18:16 • Новости дня
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи, рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, бывший президент и бывший премьер-министр этой страны Дмитрий Медведев в качестве специального посланника президента России Владимира Путина примет участие в церемонии прощания с погибшим лидером Исламской Республики в Тегеране», – сообщил дипломат, передает ТАСС.

    Траурные мероприятия в иранской столице начнутся 3 июля. Ожидается прибытие высокопоставленных представителей из более чем 30 государств. С 4 по 5 июля гроб с телом верховного лидера установят в религиозно-общественном комплексе Мосалла, где все желающие смогут отдать дань уважения.

    Масштабное траурное шествие по центральным улицам Тегерана запланировано на 6 июля. Затем тело перевезут в Кум – главный религиозный центр страны, где церемонии продолжатся на следующий день. Похороны Али Хаменеи состоятся 9 июля в Мешхеде, родном городе погибшего лидера.

    Ранее офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания и похорон на начало июля. Власти исламской республики пообещали привлечь к ответственности виновников гибели политика.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство аятоллы.

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    1 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    @ Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стали вопросы социально-экономического развития Калининградской области, передает РИА «Новости».

    «В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики», – сказал глава государства, открывая заседание. После этого он предоставил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой.

    Предыдущая встреча российского лидера с участниками Совета безопасности состоялась 25 июня. Тогда обсуждались обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также вопросы развития отношений с ближайшими соседями. Президент регулярно проводит подобные оперативные совещания, самостоятельно определяя их тематику.

    В феврале прошлого года президент России обсудил с Советом безопасности развитие Калининградской области.

    В середине июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о мерах социальной поддержки жителей исторических территорий.

    В начале того же месяца она сообщила о достижении исторического максимума уровня занятости в стране.

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    1 июля 2026, 17:15 • Новости дня
    Набиуллина: Мы не фанаты высоких ставок
    Набиуллина: Мы не фанаты высоких ставок
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центробанк не является сторонником жесткой денежно-кредитной политики и выступает за доступность заемных средств, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе.

    По ее словам, обеспечение равных условий конкуренции остается важной задачей финансовой системы, передает РИА «Новости».

    «Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредитов должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции», – пояснила председатель ЦБ.

    Руководитель ведомства добавила, что гипотетическое снижение ставки ради эксперимента привело бы к резкому скачку цен. Набиуллина подчеркнула, что подобный шаг неизбежно спровоцировал бы переход экономики в состояние стагфляции.

    Ранее Банк России допустил более высокую траекторию ключевой ставки для стабилизации инфляции. В середине июня регулятор снизил данный показатель до 14,25% годовых. В апреле Центробанк опустил ставку до 14,5%.

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    1 июля 2026, 21:26 • Новости дня
    Врач Парамонов назвал шесть признаков опасного для здоровья водоема
    Врач Парамонов назвал шесть признаков опасного для здоровья водоема
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Если есть знак «купание запрещено», вода цветет, плавают утки и мертвая рыба, много тины, рядом пасутся животные, недалеко свалка, трубы или промзона – лучше здесь не купаться. Особенно детям, беременным, пожилым людям и людям с иммунодефицитом», – сказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Алексей Парамонов. Он разъяснил, как визуально можно определить непригодный для купания водоем.

    «Главное правило: для купания лучше выбирать не просто «чистый на вид» водоем, а официально разрешенное место для купания. В России качество воды и состояние пляжей контролирует Роспотребнадзор, но важно понимать: он оценивает прежде всего организованные зоны отдыха и пляжи, которые предъявлены к приемке перед купальным сезоном и затем контролируются в течение сезона. Это не означает, что каждый пруд, карьер или участок реки где-то за городом автоматически проверен и безопасен», – говорит Парамонов.

    При оценке пляжа, рассказывает он, смотрят не только на воду. Проверяют пробы воды и песка, санитарно-химические и микробиологические показатеели, иногда паразитологические и радиологические показатели песка, состояние территории, наличие туалетов, раздевалок, душевых, урн, спасательного и медицинского пунктов. Поэтому знак «купание запрещено» или отсутствие статуса официальной зоны купания – это уже важный сигнал, даже если вода кажется прозрачной.

    «Первый красный флаг непригодного для плавания водоема – водоплавающие птицы: утки, гуси, чайки. Для многих людей это выглядит идиллически: пруд, камыши, уточки. Но с медицинской точки зрения это не лучшее место для отдыха. Водоплавающие птицы участвуют в цикле развития некоторых паразитов, в частности церкарий. Они вызывают церкариоз, или «зуд купальщика»: личинки внедряются в кожу, затем погибают, вызывая выраженную аллергическую воспалительную реакцию – зуд, покраснение, папулы, иногда очень неприятную сыпь. Особенно часто это бывает в мелких теплых стоячих водоемах», – делится врач.

    Второй плохой признак, по его словам, это «цветение» воды: зеленая пленка, мутная зеленоватая вода, скопления водорослей, неприятный болотный запах. Это может быть связано с активным размножением цианобактерий и другой водной флоры. Такая вода может раздражать кожу и слизистые, провоцировать конъюнктивит, дерматит, тошноту, диарею при случайном заглатывании. Детей, поскольку они чаще глотают воду при купании, на такие водоемы водить не следует.

    «Далее, плохим знаком является большое количество камыша, тины, густых водных растений у берега, илистое дно, мелководье, плохо обновляемая вода. Сами по себе камыши не являются инфекцией, но это маркер стоячей, прогретой, биологически активной воды. В такой зоне легче поддерживается цикл паразитов, больше улиток и других промежуточных хозяев, больше органики, выше риск контакта с загрязненной водой. Особенно неудачная идея – купаться в заросшем мелком пруду, где одновременно есть птицы», – предупреждает Парамонов.

    Четвертый красный флан, продолжает терапевт, пасущиеся неподалеку животные, наличие фермы, частного сектора со стоками, место выгула собак, сельхозугодья. Такой водоем может загрязняться фекальными стоками и ливневыми смывами. Там могут быть кишечная палочка и другие бактерии, сальмонеллы, кампилобактер, яйца гельминтов, цисты простейших. Последствия – от гастроэнтерита с диареей, температурой и рвотой до более серьезных инфекций. В России на пресных водоемах также нужно помнить о лептоспирозе: он связан с мочой животных, в том числе грызунов, собак, сельскохозяйственных животных. Риск этих инфекций всегда выше в теплой стоячей воде, особенно если у человека есть ссадины и порезы на коже.

    «Пятый признак места, где купаться не стоит, – расположенные рядом свалки, мусор, несанкционированные стоки, трубы, промзона, оживленная дорога. Здесь речь идет уже не только об инфекциях: с ливневыми водами в водоем могут попадать нефтепродукты, тяжелые металлы, бытовая химия, органические загрязнения. Купание в такой воде может вызвать раздражение кожи и слизистых, а при заглатывании – желудочно-кишечные проблемы. Визуально такой водоем определяется по радужной пленке на воде, запахом канализации или химии, пеной, необычным цветом воды», – предупреждает специалист.

    Шестой важный сигнал – мертвая рыба, резкий запах, пена, мусор у берега, плавающие отходы, мутная вода после ливня, делится врач. После сильных дождей вода в городских и пригородных водоемах может временно резко ухудшаться из-за смыва с дорог, газонов, выгулов животных, сельхозземель. Даже официальные пляжи в такие периоды могут давать плохие пробы.

    «Практический совет простой: если это не официальный пляж, если есть знак «купание запрещено», вода цветет, плавают утки и мертвая рыба, много тины, рядом пасутся животные, недалеко свалка, трубы или промзона – лучше здесь не купаться. Особенно детям, беременным, пожилым людям и людям с иммунодефицитом. Прозрачная вода не гарантирует безопасность, а красивый природный вид не заменяет лабораторный контроль», – заключил Парамонов.

    Ранее заместитель начальника профильного отдела столичного главка МЧС Людмила Боярова назвала главные правила безопасного купания в жару. По ее словам, нырять следует только в проверенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не купаться в одиночку вдали от берега. Эксперт также напомнила о важности наблюдения за детьми у воды и о том, что помощь тонущему нужно оказывать с берега или используя подручные средства.

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    1 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    ФАС потребовала от Apple перестать дискриминировать российские поисковики
    ФАС потребовала от Apple перестать дискриминировать российские поисковики
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба России официально вынесла предупреждение американской корпорации Apple.

    Американской корпорации предписано обеспечить равные условия для работы отечественных сервисов и выполнить требования по обязательной предустановке российского программного обеспечения на гаджеты.

    «ФАС выдала предупреждение Apple, компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS», – говорится в сообщении на сайте службы.

    В конце июня Минцифры попросило антимонопольное ведомство проверить деятельность американской корпорации.

    В октябре прошлого года ФАС потребовала от компании предоставить возможность выбора отечественного поисковика по умолчанию.

    В июне прошлого года Госдума обязала производителя разрешить установку российского магазина приложений RuStore на свои устройства.

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    1 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Безработица в России в мае упала до исторического минимума

    Росстат: Уровень безработицы в России снизился до 2,1% в мае

    Tекст: Валерия Городецкая

    В мае 2026 года уровень безработицы в России опустился до 2,1%, достигнув минимального значения за всю историю наблюдений с 1991 года, следует из данных Росстата.

    Общее число безработных в стране сократилось до 1 млн 618 тыс. человек, что на 58 тыс. меньше по сравнению с апрелем, передает «Интерфакс».

    В предыдущие два месяца, марте и апреле, показатель держался на уровне 2,2%. Аналогичные значения фиксировались в начале текущего года и в конце 2025 года.

    В последний раз безработица опускалась до рекордных 2,1% в феврале этого года. До этого такой же уровень наблюдался в ноябре и августе 2025 года.

    Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил об остывании российского рынка труда. До этого министр констатировал острую нехватку специалистов в различных отраслях отечественной экономики.

    Президент России Владимир Путин назвал уровень безработицы в стране самым низким среди государств G20.

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    1 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала главный ограничитель развития российской экономики

    Набиуллина: Дефицит кадров является главным препятствием для экономики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема кадрового голода в России остается ключевым барьером для развития страны, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Выступая на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге, Набиуллина подчеркнула важность грамотного использования кадрового потенциала, передает РИА «Новости».

    «Основным ограничителем является напряженность на рынке труда. Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые ресурсы», – заявила глава регулятора. Она добавила, что вопросы производительности сейчас имеют принципиальное значение.

    В стране наблюдается колоссальный разрыв в эффективности предприятий. По словам главы ЦБ, перераспределение ресурсов от долго живущих компаний к более успешным даст экономике эффект, многократно превышающий результаты от прямых инвестиций в технологии, искусственный интеллект и робототехнику.

    В апреле глава Центробанка заявила о небывалой нехватке рабочей силы в России.

    В мае вице-премьер Александр Новак назвал совершенствование производственных процессов ключевым направлением развития.

    Месяцем позже он указал на необходимость перераспределения трудовых ресурсов.

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    1 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Голосовой помощник прервал выступление Грефа на форуме

    Голосовой помощник прервал выступление Грефа на финансовом форуме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России речь главы Сбербанка Германа Грефа была неожиданно прервана вмешательством голосового ассистента.

    Инцидент произошел в момент обсуждения производительности труда в различных отраслях экономики. Когда руководитель кредитной организации упомянул о получении интересных результатов в ходе анализа, виртуальный помощник внезапно активировался, передает РИА «Новости».

    «Добрый день, чем я могу помочь?» – спросил голосовой ассистент прямо во время речи банкира.

    Герман Греф с иронией отреагировал на случившееся. Он отметил, что искусственный интеллект никогда не дремлет, и продолжил выступление на мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Сбербанка Герман Греф указал на потерю миром привычного горизонта планирования из-за стремительного развития технологий.

    В середине прошлого месяца руководитель кредитной организации предрек скорый переход человечества к новой агентной экономике с автономными системами искусственного интеллекта.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев на ПМЭФ назвал Алису абсолютным лидером среди голосовых помощников в России.

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    1 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Захарова назвала вывод ВСУ из Донбасса условием урегулирования конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала условия завершения конфликта н Украине.

    «Перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ из Донбасса, что ускорит прекращение боевых действий», – посоветовала дипломат руководству соседней страны, передает ТАСС.

    Во время брифинга представитель внешнеполитического ведомства отказалась напрямую обращаться к украинским властям из «нежелания мараться». Она призвала средства массовой информации рекомендовать официальному Киеву трезво оценить сложившуюся обстановку.

    Попытки разговаривать с Москвой с использованием шантажа, угроз и ультиматумов абсолютно неприемлемы, добавила Захарова. Текущий подход украинской стороны полностью исключает возможность конструктивного диалога.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уход украинских войск из Донбасса обязательным шагом для урегулирования конфликта.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков указал на бессмысленность новых переговоров без выполнения этого условия.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о выделенных Москвой двух месяцах на вывод подразделений ВСУ.

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    1 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по украинскому конфликту

    Канцлер Германии Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц рассчитывает на скорое участие Москвы в диалоге по урегулированию конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что Россия захочет принять участие в урегулировании украинского кризиса, передает RT. Свое заявление политик сделал на пресс-конференции в Берлине, где также присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    «Мы надеемся, что Россия захочет принять участие в переговорах в скором времени», – сказал Мерц.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом. В качестве основы для обсуждения предлагаются договоренности, которые были достигнуты сторонами в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров также подтверждал готовность российской стороны возобновить переговорный процесс в любой момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее лидеры Британии, Франции и ФРГ обсудили в Лондоне потенциальные переговоры с Россией.


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    1 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии перспектив возобновления диалога с Западом

    Захарова: Европа находится в милитаристском угаре, диалог с ней невозможен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила шансы на урегулирование связей с западными партнерами.

    «Пока мы выдвигаем реалистичные предложения и готовы брать на себя определенные обязательства, с той самой западной стороны мы видим совершенно иной подход: там царит откровенная русофобия, а это просто одно из проявлений национализма, ксенофобии, нетерпимости», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Дипломат добавила, что в текущих условиях общество наблюдает настоящий милитаристский угар. По ее словам, подобная обстановка делает рассуждения о перспективах возобновления диалога абсолютно бессмысленными.

    Ранее Захарова сообщила об осознании европейскими странами ошибочности своей русофобской позиции.

    Она обвинила Владимира Зеленского и поддерживающие его государства Европы в препятствовании мирному урегулированию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал европейский милитаризм.

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    1 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Захарова заявила об адской сущности Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский не имеет власти над раем и адом, однако его принадлежность ко второму не вызывает вопросов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обещания Киева устроить «40 дней ада».

    «Раем и адом не Зеленский распоряжается. Но то, что он принадлежит второй категории, сомнений нет», – заявила российский дипломат в ходе брифинга, передает ТАСС. По словам Захаровой, анонсированная Зеленским 40-дневная операция против России подтверждает террористическую сущность киевского режима.

    Ранее Захарова назвала украинского лидера кровавым узурпатором. В апреле дипломат обвинила украинского лидера в провоцировании ядерного конфликта.

    Месяцем ранее официальный представитель МИД охарактеризовала Зеленского бункерным террористом.

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