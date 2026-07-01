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    Поляки эффектно заменили Украину на Турцию
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    Царев рассказал о возможном сценарии смены Зеленского на Украине
    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»
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    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    1 июля 2026, 19:57 • Новости дня

    Ученые спрогнозировали резкий рост нападений змей на Урале после дождей

    Эксперты предупредили о риске увеличения числа нападений змей на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После завершения затяжных осадков в Уральском федеральном округе ожидается увеличение количества случаев столкновения местных жителей с рептилиями, сообщили эксперты.

    Риск встреч человека со змеями в УрФО может резко возрасти после прекращения обильных осадков, сообщил профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета Алексей Гилев, передает ТАСС.  Ученый пояснил, что животные станут чаще выползать на открытые участки, чтобы согреться.

    «Если лето теплое и не дождливое, они не вылазят в таком количестве, а вот после дождей им надо погреться <…>. И число контактов возрастает – можно идти, не заметить, она тогда атакует», – рассказал специалист. По его словам, речь не идет о росте популяции, просто змеи будут чаще появляться на дорогах и тропинках.

    При этом активность комаров, напротив, может пойти на спад. Эксперт отметил, что осадки мешают развитию личинок в воде, а основная масса насекомых уже вылетела. На численность клещей дожди не влияют, однако похолодание способно снизить их двигательную активность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня эксперты зафиксировали повышенную активность змей в ряде российских регионов.

    Весной Роспотребнадзор отметил начало сезона активности клещей.

    30 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами

    Кабмин закрыл ряд погранпереходов на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией

    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский кабинет министров ограничил работу нескольких пунктов пропуска на северо-западных рубежах страны.

    Ограничения коснулись участков границы с Латвией, Финляндией и Эстонией, передает ТАСС. Ограничения затронут семь железнодорожных пунктов пропуска на границе России с Финляндией, Латвией и Эстонией. В их числе – Выборг и Светогорск в Ленинградской области, Вяртсиля и Люття в Карелии, Санкт-Петербург-Финляндский, а также Печоры-Псковские и Пыталово в Псковской области.

    В середине июня эстонские власти сократили время работы пограничного пункта в Нарве. В конце мая МВД Финляндии подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы с Россией.

    В начале мая украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

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    30 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим потребовал от Международной морской организации признать суда так называемого российского «теневого флота» законными военными целями, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, соответствующее официальное письмо в международное ведомство направил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, передают «Вести». В своем обращении украинский чиновник подчеркнул, что такие корабли «не могут считаться обычным гражданским транспортом».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным причисление перевозящих российские углеводороды судов к «теневому флоту».

    Позже российское внешнеполитическое ведомство обвинило Киев в пиратстве на Черном море из-за атак на гражданский флот.

    В прошлом году Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 морских судов.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни

    Минобороны: Российский боец защитил пятерых гражданских от удара дрона в ДНР

    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время эвакуации людей из населенного пункта Родинское в ДНР российский военнослужащий ценой собственной безопасности увел ударный беспилотник от группы гражданских лиц, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие пятого отдельного комендантского полка группировки «Центр» организовали эвакуацию пяти человек из населенного пункта Родинское, говорится в сообщении ведомства в Max. Группа разработала скрытный маршрут через лесопосадки и открытую местность с танковым рвом. Вывод людей осуществлялся с соблюдением максимальной маскировки и тишины.

    На подходе к безопасной зоне эвакуируемых атаковал вражеский FPV-дрон. Рядовой Назарий Гура отбежал в сторону и открыл огонь по аппарату, чтобы переключить внимание оператора на себя. Он продолжил уводить беспилотник подальше от гражданских.

    Через несколько секунд дрон сдетонировал рядом с бойцом. Военнослужащий успел увернуться от мощного взрыва в самый последний момент.

    «Благодаря самоотверженным действиям рядового Гура все пять мирных жителей были доставлены в безопасный район», – отметили в Минобороны.

    В мае российский морпех сбил два вражеских беспилотника при эвакуации раненого сослуживца. Ранее командир разведчиков ценой собственной жизни закрыл боевого товарища от удара дрона.

    В конце прошлого года рядовой Равиль Гайнулин спас пострадавшего бойца после атаки беспилотника в ДНР.

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    1 июля 2026, 15:34 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Беспилотники ВСУ атаковали заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов украинских БПЛА возникли серьезные пожары на территории одного из крупнейших биосферных парков Европы «Аскания-Нова» в Херсонской области, сообщили в учреждении.

    «Вражеские дроны продолжают свои атаки. Нагло и бесцеремонно враг пытается уничтожить нашу мирную инфраструктуру. В эти самые минуты сотрудники заповедника продолжают борьбу с огнем», – говорится в официальном заявлении заповедника, передает ТАСС.

    По уточненным данным, два очага пламени уже удалось локализовать. При этом борьба с третьим пожаром глубоко в степи еще продолжается.

    Директор учреждения Дмитрий Мещеряков пояснил, что тушить огонь помогают местные фермеры. Он подчеркнул сложность ситуации из-за близости пламени к уникальному дендрологическому парку, где обитают два вида зебр: Чапмана и Греви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинский беспилотник ударил по пожарному автомобилю херсонских лесников.

    Неделей ранее дроны ВСУ выжгли заповедный лес около села Покровка.


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    1 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином
    Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный рынок в целом обеспечен дизельным топливом и бензином, а временные трудности на отдельных автозаправочных станциях оперативно решаются, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом», – сообщил Новак во время выступления на Финансовом конгрессе, передает ТАСС.

    Политик пояснил, что редкие случаи нехватки горючего вызваны исключительно логистическими изменениями при доставке партий на конкретные нефтебазы. Данные перебои устраняются максимально быстро в рамках ежедневного взаимодействия властей с нефтяными компаниями.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия прорабатывала возможный импорт нефтепродуктов для снижения ажиотажного спроса на топливо.

    Новак отмечал, что отечественный рынок активно насыщается горючим благодаря бесперебойной работе профильных предприятий.

    Президент Владимир Путин сообщил о максимальной загрузке крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.

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    1 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    @ Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стали вопросы социально-экономического развития Калининградской области, передает РИА «Новости».

    «В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики», – сказал глава государства, открывая заседание. После этого он предоставил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой.

    Предыдущая встреча российского лидера с участниками Совета безопасности состоялась 25 июня. Тогда обсуждались обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также вопросы развития отношений с ближайшими соседями. Президент регулярно проводит подобные оперативные совещания, самостоятельно определяя их тематику.

    В феврале прошлого года президент России обсудил с Советом безопасности развитие Калининградской области.

    В середине июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о мерах социальной поддержки жителей исторических территорий.

    В начале того же месяца она сообщила о достижении исторического максимума уровня занятости в стране.

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    1 июля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Днепропетровской области в результате серии ударов корректируемыми авиабомбами был поражен Просянский элеватор, используемый ВСУ как логистический узел.

    Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.

    В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.

    В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.

    Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.

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    1 июля 2026, 18:16 • Новости дня
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи, рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, бывший президент и бывший премьер-министр этой страны Дмитрий Медведев в качестве специального посланника президента России Владимира Путина примет участие в церемонии прощания с погибшим лидером Исламской Республики в Тегеране», – сообщил дипломат, передает ТАСС.

    Траурные мероприятия в иранской столице начнутся 3 июля. Ожидается прибытие высокопоставленных представителей из более чем 30 государств. С 4 по 5 июля гроб с телом верховного лидера установят в религиозно-общественном комплексе Мосалла, где все желающие смогут отдать дань уважения.

    Масштабное траурное шествие по центральным улицам Тегерана запланировано на 6 июля. Затем тело перевезут в Кум – главный религиозный центр страны, где церемонии продолжатся на следующий день. Похороны Али Хаменеи состоятся 9 июля в Мешхеде, родном городе погибшего лидера.

    Ранее офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания и похорон на начало июля. Власти исламской республики пообещали привлечь к ответственности виновников гибели политика.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство аятоллы.

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    1 июля 2026, 17:15 • Новости дня
    Набиуллина: Мы не фанаты высоких ставок
    Набиуллина: Мы не фанаты высоких ставок
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центробанк не является сторонником жесткой денежно-кредитной политики и выступает за доступность заемных средств, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе.

    По ее словам, обеспечение равных условий конкуренции остается важной задачей финансовой системы, передает РИА «Новости».

    «Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредитов должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции», – пояснила председатель ЦБ.

    Руководитель ведомства добавила, что гипотетическое снижение ставки ради эксперимента привело бы к резкому скачку цен. Набиуллина подчеркнула, что подобный шаг неизбежно спровоцировал бы переход экономики в состояние стагфляции.

    Ранее Банк России допустил более высокую траекторию ключевой ставки для стабилизации инфляции. В середине июня регулятор снизил данный показатель до 14,25% годовых. В апреле Центробанк опустил ставку до 14,5%.

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    30 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили 121 украинский беспилотник над российскими регионами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за 14 часов уничтожили 121 беспилотник ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны.

    Атаки были зафиксированы в период с 7.00 до 21.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max.

    «В течение дня в период с 07.00 до 21.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – заявили в военном ведомстве.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей. Кроме того, аппараты перехватили в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

    В воскресенье российские военные отразили масштабную атаку 72 украинских дронов.

    Днем ранее дежурные расчеты зенитных комплексов перехватили 124 вражеских аппарата над Центральной Россией и южными территориями.

    В ночь на 27 июня отечественные системы противовоздушной обороны сбили 175 беспилотников противника.

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    1 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала главный ограничитель развития российской экономики

    Набиуллина: Дефицит кадров является главным препятствием для экономики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема кадрового голода в России остается ключевым барьером для развития страны, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Выступая на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге, Набиуллина подчеркнула важность грамотного использования кадрового потенциала, передает РИА «Новости».

    «Основным ограничителем является напряженность на рынке труда. Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые ресурсы», – заявила глава регулятора. Она добавила, что вопросы производительности сейчас имеют принципиальное значение.

    В стране наблюдается колоссальный разрыв в эффективности предприятий. По словам главы ЦБ, перераспределение ресурсов от долго живущих компаний к более успешным даст экономике эффект, многократно превышающий результаты от прямых инвестиций в технологии, искусственный интеллект и робототехнику.

    В апреле глава Центробанка заявила о небывалой нехватке рабочей силы в России.

    В мае вице-премьер Александр Новак назвал совершенствование производственных процессов ключевым направлением развития.

    Месяцем позже он указал на необходимость перераспределения трудовых ресурсов.

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    1 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Захарова назвала вывод ВСУ из Донбасса условием урегулирования конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала условия завершения конфликта н Украине.

    «Перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ из Донбасса, что ускорит прекращение боевых действий», – посоветовала дипломат руководству соседней страны, передает ТАСС.

    Во время брифинга представитель внешнеполитического ведомства отказалась напрямую обращаться к украинским властям из «нежелания мараться». Она призвала средства массовой информации рекомендовать официальному Киеву трезво оценить сложившуюся обстановку.

    Попытки разговаривать с Москвой с использованием шантажа, угроз и ультиматумов абсолютно неприемлемы, добавила Захарова. Текущий подход украинской стороны полностью исключает возможность конструктивного диалога.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уход украинских войск из Донбасса обязательным шагом для урегулирования конфликта.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков указал на бессмысленность новых переговоров без выполнения этого условия.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о выделенных Москвой двух месяцах на вывод подразделений ВСУ.

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    1 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Голосовой помощник прервал выступление Грефа на форуме

    Голосовой помощник прервал выступление Грефа на финансовом форуме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России речь главы Сбербанка Германа Грефа была неожиданно прервана вмешательством голосового ассистента.

    Инцидент произошел в момент обсуждения производительности труда в различных отраслях экономики. Когда руководитель кредитной организации упомянул о получении интересных результатов в ходе анализа, виртуальный помощник внезапно активировался, передает РИА «Новости».

    «Добрый день, чем я могу помочь?» – спросил голосовой ассистент прямо во время речи банкира.

    Герман Греф с иронией отреагировал на случившееся. Он отметил, что искусственный интеллект никогда не дремлет, и продолжил выступление на мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Сбербанка Герман Греф указал на потерю миром привычного горизонта планирования из-за стремительного развития технологий.

    В середине прошлого месяца руководитель кредитной организации предрек скорый переход человечества к новой агентной экономике с автономными системами искусственного интеллекта.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев на ПМЭФ назвал Алису абсолютным лидером среди голосовых помощников в России.

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    1 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по украинскому конфликту

    Канцлер Германии Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц рассчитывает на скорое участие Москвы в диалоге по урегулированию конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что Россия захочет принять участие в урегулировании украинского кризиса, передает RT. Свое заявление политик сделал на пресс-конференции в Берлине, где также присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    «Мы надеемся, что Россия захочет принять участие в переговорах в скором времени», – сказал Мерц.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом. В качестве основы для обсуждения предлагаются договоренности, которые были достигнуты сторонами в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров также подтверждал готовность российской стороны возобновить переговорный процесс в любой момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее лидеры Британии, Франции и ФРГ обсудили в Лондоне потенциальные переговоры с Россией.


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    1 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии перспектив возобновления диалога с Западом

    Захарова: Европа находится в милитаристском угаре, диалог с ней невозможен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила шансы на урегулирование связей с западными партнерами.

    «Пока мы выдвигаем реалистичные предложения и готовы брать на себя определенные обязательства, с той самой западной стороны мы видим совершенно иной подход: там царит откровенная русофобия, а это просто одно из проявлений национализма, ксенофобии, нетерпимости», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Дипломат добавила, что в текущих условиях общество наблюдает настоящий милитаристский угар. По ее словам, подобная обстановка делает рассуждения о перспективах возобновления диалога абсолютно бессмысленными.

    Ранее Захарова сообщила об осознании европейскими странами ошибочности своей русофобской позиции.

    Она обвинила Владимира Зеленского и поддерживающие его государства Европы в препятствовании мирному урегулированию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал европейский милитаризм.

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