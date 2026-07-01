Ученые спрогнозировали резкий рост нападений змей на Урале после дождей

Эксперты предупредили о риске увеличения числа нападений змей на Урале

Tекст: Тимур Шайдуллин

Риск встреч человека со змеями в УрФО может резко возрасти после прекращения обильных осадков, сообщил профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета Алексей Гилев, передает ТАСС. Ученый пояснил, что животные станут чаще выползать на открытые участки, чтобы согреться.

«Если лето теплое и не дождливое, они не вылазят в таком количестве, а вот после дождей им надо погреться <…>. И число контактов возрастает – можно идти, не заметить, она тогда атакует», – рассказал специалист. По его словам, речь не идет о росте популяции, просто змеи будут чаще появляться на дорогах и тропинках.

При этом активность комаров, напротив, может пойти на спад. Эксперт отметил, что осадки мешают развитию личинок в воде, а основная масса насекомых уже вылетела. На численность клещей дожди не влияют, однако похолодание способно снизить их двигательную активность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня эксперты зафиксировали повышенную активность змей в ряде российских регионов.

Весной Роспотребнадзор отметил начало сезона активности клещей.