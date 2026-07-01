СК возбудил уголовное дело после нападения на медика в Петербурге

Инцидент произошел ночью 30 июня на площади Искусств в Петербурге, передает городское ГСУ СК РФ. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина напала на фельдшера и нанесла ему удар бутылкой по голове.
Пострадавшему медику оперативно оказали необходимую помощь. Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.
Сейчас следователи проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года агрессивный пациент угрожал пневматическим пистолетом фельдшеру скорой помощи в Петербурге.
Ранее пьяный мужчина обстрелял из ружья машину медиков в Ленинградской области. До этого полиция задержала петербуржца за избиение медработника в автомобиле скорой помощи.