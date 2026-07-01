Безработица в России в мае упала до исторического минимума

Росстат: Уровень безработицы в России снизился до 2,1% в мае

Tекст: Валерия Городецкая

Общее число безработных в стране сократилось до 1 млн 618 тыс. человек, что на 58 тыс. меньше по сравнению с апрелем, передает «Интерфакс».

В предыдущие два месяца, марте и апреле, показатель держался на уровне 2,2%. Аналогичные значения фиксировались в начале текущего года и в конце 2025 года.

В последний раз безработица опускалась до рекордных 2,1% в феврале этого года. До этого такой же уровень наблюдался в ноябре и августе 2025 года.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил об остывании российского рынка труда. До этого министр констатировал острую нехватку специалистов в различных отраслях отечественной экономики.

Президент России Владимир Путин назвал уровень безработицы в стране самым низким среди государств G20.