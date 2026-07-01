Захарова заявила об отсутствии перспектив возобновления диалога с Западом

За несколько дней до встречи лидеров альянса в Турции страны НАТО продолжают спорить о формате будущих обещаний Киеву, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По данным издания, послы НАТО во вторник в Брюсселе согласовали в проекте итоговой декларации формулировку о том, что союзники в 2026 году обязуются выделить для военной техники, поддержки и обучения Украины 70 млрд евро.
Эта сумма складывается из 30 млрд евро в рамках кредита Европейского союза для Украины и 40 млрд евро, соответствующих обещаниям с прошлогоднего саммита НАТО в Вашингтоне 2024 года.
Однако вторая часть договоренностей, касающаяся закрепления помощи на более длительный срок, по информации дипломатических источников, остается спорной.
В проекте декларации предусмотрено подтверждение суверенных обязательств союзников «в 2027 году сохранять по меньшей мере сопоставимый уровень» поддержки. Против привязки формулировки к 2027 году, как отмечает газета, выступает Италия, из-за чего эта часть текста пока остается «в скобках». На четверг запланирован еще один раунд переговоров послов НАТО, чтобы попытаться снять разногласия до начала саммита.
Для многих партнеров по альянсу, в том числе для Германии, именно закрепление стабильного уровня помощи Киеву считается ключевым шагом вперед в итоговом документе. При этом не предполагается жесткого механизма распределения финансовой нагрузки между странами, а обещанные средства включают не только новые ассигнования.
В проекте заявления содержится формулировка: «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность», – однако более жесткие увязки безопасности Украины и Европы европейским странам, по данным газеты, также не удалось согласовать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО обсуждают инициативу предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи на предстоящем июльском саммите в Анкаре.
По данным Corriere della Sera, НАТО рискует сократить военное финансирование Украины до 10–12 млрд долларов из-за снижения американской поддержки.