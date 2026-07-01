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    1 июля 2026, 16:18 • Новости дня

    Следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд рассмотрит ходатайство о заключении под стражу двух мужчин, обвиняемых в применении насилия к полицейскому в центре столицы.

    Правоохранительные органы просят отправить фигурантов уголовного дела в СИЗО на два месяца, передает ТАСС. Инцидент с представителем власти произошел в минувший понедельник в центре Москвы.

    «Следствие настаивает на аресте двух молодых людей, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)», – рассказал участник судебного процесса.

    Ранее следователи возбудили уголовное дело после нападения автоподставщиков на столичного инспектора ДПС.

    Правоохранители задержали подозреваемых в Московской области. В октябре прошлого года трое мужчин избили сотрудника патрульной службы в лесопарковой зоне столицы.

    29 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы

    Метеоролог Голубев опроверг приход аномальной жары из Европы в Москву

    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аномальная жара до плюс 40 градусов, зафиксированная в европейских странах, не дойдет до Москвы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о надвигающемся на столицу экстремальном зное из-за пришедших из Африки воздушных масс, передает РИА «Новости».

    Голубев пояснил, что температурных рекордов ждать не стоит. «Такой жары, как в Европе – под +40 градусов – в Москве не ожидается. Причина в особенностях циркуляции атмосферы: «европейская» жара действительно возникла из-за воздушных масс, которые пришли из Африки, но до Москвы они в таком экстремальном виде не дойдут, так как западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы препятствуют проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути», – рассказал синоптик.

    По прогнозам метеоролога, в первые два дня июля воздух в столице прогреется максимум до 31 градуса, после чего температурный фон вернется к климатической норме. Специалист добавил, что второй месяц лета в целом ожидается достаточно теплым, а количество осадков не превысит средних многолетних значений.

    Напомним, экстремальная жара привела к отмене массовых мероприятий и росту смертности в Европе. В мае синоптики сообщали о превышении климатической нормы в Москве на семь градусов.

    Специалисты опровергали слухи о грядущем невероятно жарком лете в России.

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    30 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Силами ПВО за час уничтожены 35 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение часа на подлете к Москве силы ПВО сбили 35 беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.10 утра в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.


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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
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    30 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    На подлете к Москве утром вторника уничтожено 50 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале, силами ПВО за почти два часа на подлете к городу ликвидированы полсотни беспилотников.

    «Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.40.

    За час, с 4 до 5 утра, было уничтожено 35 дронов ВСУ, до этого Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром вторника аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты, теперь они вернулись к штатному режиму работы.

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    30 июня 2026, 09:35 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили 61 дрон ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С вечера понедельника до утра вторника на подлете к российской столице поразили 61 беспилотный летательный аппарат, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «С 20.00 мск силами ПВО только на подлете к Москве уничтожен 61 БПЛА», – указал градоначальник в Max.

    До этого на подлете к Москве сбили шесть БПЛА.

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    1 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили шесть украинских беспилотников
    На подлете к Москве уничтожили шесть украинских беспилотников
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На подлете к российской столице уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    Напомним, с вечера понедельника до утра вторника на подлете к Москве поразили 61 дрон ВСУ.

    В ночь на 28 июня на подлете к городу поразили 25 дронов.

    К 26 июня за сутки на подлете к городу уничтожили 50 беспилотников.

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    30 июня 2026, 08:15 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили шесть дронов ВСУ
    На подлете к Москве уничтожили шесть дронов ВСУ
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У российской столицы поразили шесть беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Сергей Собянин утром во вторник.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал градоначальник в Max.

    До этого Собянин сообщал, что почти за два часа на подлете к Москве уничтожили 50 беспилотников.

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    30 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    Прокуратура Подмосковья запустила горячую линию после атаки дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    Горячая линия прокуратуры Московской области начала принимать обращения пострадавших после ночной атаки беспилотников, в результате которой погиб ребенок и ранены четверо человек.

    О запуске горячей линии для пострадавших после ночной атаки дронов на Московскую область сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает ТАСС. В сообщении подчеркивается: «Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим при ночной атаке беспилотников в Московской области работает горячая линия прокуратуры: +7 (916) 240-31-28».

    По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры взяли ситуацию под личный контроль. Они обеспечивают взаимодействие с различными ведомствами, чтобы организовать всестороннюю помощь гражданам, пострадавшим в результате атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели полугодовалого ребенка и пожаре в жилом доме в Егорьевске после массированной ночной атаки украинских дронов на регион.

    Глава егорьевского округа Дмитрий Викулов уточнил количество раненых при падении беспилотника на частный дом до четырех человек.

    Власти Подмосковья пообещали оказать всю необходимую помощь семье восьмилетней девочки, погибшей при пожаре в Жуковском из-за последствий атаки беспилотников.

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    30 июня 2026, 04:05 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 11 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, с 3.53 силами ПВО на подлете к Москве были сбиты 11 дронов ВСУ.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 4.03 утра.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.



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    30 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    В четырех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу четырех крупных аэропортов Московского авиаузла.

    Меры затронули Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщила Росавиация в Max.

    Утром во вторник аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе.

    В это же утро на подлете к столице сбили 50 дронов ВСУ.

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    29 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Системы противовоздушной обороны успешно перехватили очередные дроны ВСУ, направлявшиеся в сторону российской столицы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города в своем канале в Max.

    Отмечается, что всего с начала текущих суток на подступах к столице уничтожено семь аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к столице.

    В субботу вечером количество сбитых дронов достигло 12. Из-за угрозы атак Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

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    30 июня 2026, 03:52 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения полетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в Max-канале.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за воскресенье силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к столице. Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский вечером понедельника вернулись к работе в штатном режиме.

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    1 июля 2026, 17:10 • Новости дня
    Синоптики сообщили о грядущем похолодании и грозах в Москве

    Синоптик Позднякова спрогнозировала уход жары и дожди в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столичном регионе ожидается постепенное снижение температуры воздуха, которое будет сопровождаться кратковременными осадками и местами грозами, сообщили синоптики.

    Жара начнет покидать столицу в ближайшие дни, пишет RT со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову. В ночь на пятницу и днем прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

    Ночь на пятницу еще будет теплой, от 18 до 20 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов. В предстоящие выходные ожидается переменная облачность. «Ночью будет без осадков, а днем возможны кратковременные дожди от небольших до умеренных», – уточнила Позднякова.

    В субботу ночная температура составит от 15 до 16 градусов, дневная – от 23 до 25 градусов. В воскресенье ночью похолодает до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 22–24 градусов. Специалист добавила, что тенденция к снижению температуры сохранится и в начале следующей недели, когда показатели будут колебаться в пределах от 18 до 23 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

    Ранее Позднякова уже предупреждала жителей столицы о похолодании. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о приходе освежающих дождей с грозами.

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    30 июня 2026, 12:37 • Новости дня
    В ДТП с грузовиком на МКАД пострадали три человека

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Легковой автомобиль врезался в припаркованный большегруз и зацепил еще одну машину на внешней стороне МКАД, в результате чего пострадали три человека, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло на западе столицы, передает РИА «Новости». В московском управлении Госавтоинспекции раскрыли подробности массовой аварии.

    «По предварительным данным, на 59 км внешней стороны МКАД водитель автомобиля «Фиат» совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Тонар» с последующим столкновением еще с одним автомобилем», – говорится в официальном сообщении.

    В результате инцидента травмы получили водитель и два пассажира автомобиля Fiat. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, движение на данном участке магистрали серьезно затруднено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на Московской кольцевой автодороге грузовик въехал в колонну стоящих автомобилей.

    В феврале на 22-м километре этой трассы столкнулись пять машин.

    Осенью прошлого года на Киевском шоссе в столице произошла крупная авария с участием трех большегрузов.

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    1 июля 2026, 06:20 • Новости дня
    Метеорологи спрогнозировали в Москве приход жаркой погоды

    Гидрометцентр: Москвичей ожидает сухая и солнечная погода

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В середине недели жителей столичного региона ожидает сухая и солнечная погода с повышением температуры воздуха до 30 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр.

    Днем в столице столбики термометров покажут от 28 до 30 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    Ожидается небольшая облачность при полном отсутствии осадков. В ночь на четверг воздух может остыть до 13 градусов.

    Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье дневная температура будет варьироваться от 25 до 30 градусов, а ночью похолодает до 10 градусов.

    Из-за установившегося зноя в городе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение для жителей столичного региона будет действовать до 18.00 мск 2 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары.

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    30 июня 2026, 11:44 • Новости дня
    Власти Москвы сообщили о раздаче воды бездомным из-за жары

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода, в связи с чем сотрудники «Социального патруля» будут раздавать воду бездомным людям и в случае необходимости вызовут скорую помощь, сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

    Представители департамента труда и социальной защиты населения Москвы предупредили о грядущей жаре и мерах помощи уязвимым категориям граждан, передает АГН «Москва».

    Мобильные бригады диспетчерской службы усилят контроль за состоянием людей без определенного места жительства.

    «1 и 2 июля температура воздуха в Москве может достигнуть 31 градуса. Это особенно опасно для бездомных людей, потому что большую часть времени они проводят на открытом воздухе. Людям, которые оказались на улице без крыши над головой, помогает «Социальный патруль» – отделение мобильных бригад диспетчерской службы», – сообщили в ведомстве.

    Специалисты регулярно патрулируют столичные парки, скверы и центральные улицы, предлагая поддержку нуждающимся. Кроме того, бригады оперативно реагируют на звонки неравнодушных жителей города. Руководитель диспетчерской службы «Социального патруля» Центра имени Глинки Дмитрий Блинов отметил, что при признаках перегрева сотрудники немедленно вызывают скорую помощь.

    Бездомным предлагают не только питьевую воду, но и комплексную поддержку в Центре социальной адаптации имени Глинки. Там можно получить ночлег, принять душ, а также рассчитывать на помощь в трудоустройстве и возвращении к нормальной жизни. Воду также раздают в приемных отделениях на Иловайской и Ижорской улицах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за 30-градусной жары.

    Ранее столичные власти раздали пассажирам транспорта более 5 тыс. литров бесплатной питьевой воды.

    Департамент транспорта настоятельно рекомендовал автомобилистам употреблять достаточное количество жидкости для защиты от зноя.

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