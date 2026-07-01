Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка бензином

Tекст: Валерия Городецкая

«Несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом», – сообщил Новак во время выступления на Финансовом конгрессе, передает ТАСС.

Политик пояснил, что редкие случаи нехватки горючего вызваны исключительно логистическими изменениями при доставке партий на конкретные нефтебазы. Данные перебои устраняются максимально быстро в рамках ежедневного взаимодействия властей с нефтяными компаниями.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия прорабатывала возможный импорт нефтепродуктов для снижения ажиотажного спроса на топливо.

Новак отмечал, что отечественный рынок активно насыщается горючим благодаря бесперебойной работе профильных предприятий.

Президент Владимир Путин сообщил о максимальной загрузке крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.