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    Поляки эффектно заменили Украину на Турцию
    Пушков опубликовал документы с обещанием США не расширять НАТО на восток
    Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка бензином
    Актер сериала «Бригада» бесследно исчез на рыбалке под Москвой
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
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    1 июля 2026, 16:04 • Новости дня

    Девочка-подросток утонула в Пермском крае после опрокидывания лодки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    СУСК по региону сообщило о гибели утонувшей в реке Колве в Пермском крае школьницы, она оказалась в воде после того, как судно перевернулось во время прогулки со знакомыми.

    Вечером 30 июня 2026 года в районе деревни Серегово перевернулась лодка с отдыхающими, сообщает СУСК по Пермскому краю. В результате инцидента на реке Колве утонула школьница 2012 года рождения. Спасатели обнаружили ее тело 1 июля.

    «Устанавливаются причины и условия происшествия на реке Колва в Чердынском округе, в результате которого погибла девочка 2012 года рождения», – заявили в ведомстве. Сейчас следователи опрашивают свидетелей случившегося.

    Для выяснения всех обстоятельств гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки правоохранительные органы примут соответствующее процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня в Хабаровском крае при крушении моторной лодки утонул ребенок. В середине того же месяца в Алтайском крае при опрокидывании маломерного судна погибли двое детей и один взрослый. В конце мая на реке Ангаре в Иркутской области после переворота лодки скончался мужчина.

    30 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами

    Кабмин закрыл ряд погранпереходов на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией

    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский кабинет министров ограничил работу нескольких пунктов пропуска на северо-западных рубежах страны.

    Ограничения коснулись участков границы с Латвией, Финляндией и Эстонией, передает ТАСС. Ограничения затронут семь железнодорожных пунктов пропуска на границе России с Финляндией, Латвией и Эстонией. В их числе – Выборг и Светогорск в Ленинградской области, Вяртсиля и Люття в Карелии, Санкт-Петербург-Финляндский, а также Печоры-Псковские и Пыталово в Псковской области.

    В середине июня эстонские власти сократили время работы пограничного пункта в Нарве. В конце мая МВД Финляндии подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы с Россией.

    В начале мая украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

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    30 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим потребовал от Международной морской организации признать суда так называемого российского «теневого флота» законными военными целями, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, соответствующее официальное письмо в международное ведомство направил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, передают «Вести». В своем обращении украинский чиновник подчеркнул, что такие корабли «не могут считаться обычным гражданским транспортом».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным причисление перевозящих российские углеводороды судов к «теневому флоту».

    Позже российское внешнеполитическое ведомство обвинило Киев в пиратстве на Черном море из-за атак на гражданский флот.

    В прошлом году Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 морских судов.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин включил Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин включил замминистра обороны и председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Глава государства подписал соответствующий указ, сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале. Цивилева также включена в президиум этого совещательного органа.

    В январе этого года президент России присвоил Цивилевой чин действительного государственного советника второго класса.

    В середине июня глава государства по ее инициативе расширил полномочия фонда «Защитники Отечества».

    В конце прошлого года Путин провел рабочую встречу с руководителем этой организации в Кремле.

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    30 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни

    Минобороны: Российский боец защитил пятерых гражданских от удара дрона в ДНР

    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время эвакуации людей из населенного пункта Родинское в ДНР российский военнослужащий ценой собственной безопасности увел ударный беспилотник от группы гражданских лиц, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие пятого отдельного комендантского полка группировки «Центр» организовали эвакуацию пяти человек из населенного пункта Родинское, говорится в сообщении ведомства в Max. Группа разработала скрытный маршрут через лесопосадки и открытую местность с танковым рвом. Вывод людей осуществлялся с соблюдением максимальной маскировки и тишины.

    На подходе к безопасной зоне эвакуируемых атаковал вражеский FPV-дрон. Рядовой Назарий Гура отбежал в сторону и открыл огонь по аппарату, чтобы переключить внимание оператора на себя. Он продолжил уводить беспилотник подальше от гражданских.

    Через несколько секунд дрон сдетонировал рядом с бойцом. Военнослужащий успел увернуться от мощного взрыва в самый последний момент.

    «Благодаря самоотверженным действиям рядового Гура все пять мирных жителей были доставлены в безопасный район», – отметили в Минобороны.

    В мае российский морпех сбил два вражеских беспилотника при эвакуации раненого сослуживца. Ранее командир разведчиков ценой собственной жизни закрыл боевого товарища от удара дрона.

    В конце прошлого года рядовой Равиль Гайнулин спас пострадавшего бойца после атаки беспилотника в ДНР.

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    1 июля 2026, 15:34 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Беспилотники ВСУ атаковали заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов украинских БПЛА возникли серьезные пожары на территории одного из крупнейших биосферных парков Европы «Аскания-Нова» в Херсонской области, сообщили в учреждении.

    «Вражеские дроны продолжают свои атаки. Нагло и бесцеремонно враг пытается уничтожить нашу мирную инфраструктуру. В эти самые минуты сотрудники заповедника продолжают борьбу с огнем», – говорится в официальном заявлении заповедника, передает ТАСС.

    По уточненным данным, два очага пламени уже удалось локализовать. При этом борьба с третьим пожаром глубоко в степи еще продолжается.

    Директор учреждения Дмитрий Мещеряков пояснил, что тушить огонь помогают местные фермеры. Он подчеркнул сложность ситуации из-за близости пламени к уникальному дендрологическому парку, где обитают два вида зебр: Чапмана и Греви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинский беспилотник ударил по пожарному автомобилю херсонских лесников.

    Неделей ранее дроны ВСУ выжгли заповедный лес около села Покровка.


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    1 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    @ Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стали вопросы социально-экономического развития Калининградской области, передает РИА «Новости».

    «В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики», – сказал глава государства, открывая заседание. После этого он предоставил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой.

    Предыдущая встреча российского лидера с участниками Совета безопасности состоялась 25 июня. Тогда обсуждались обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также вопросы развития отношений с ближайшими соседями. Президент регулярно проводит подобные оперативные совещания, самостоятельно определяя их тематику.

    В феврале прошлого года президент России обсудил с Советом безопасности развитие Калининградской области.

    В середине июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о мерах социальной поддержки жителей исторических территорий.

    В начале того же месяца она сообщила о достижении исторического максимума уровня занятости в стране.

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    1 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка бензином
    Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка бензином
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный рынок полностью обеспечен дизельным топливом и бензином, а временные трудности на отдельных автозаправочных станциях оперативно решаются, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом», – сообщил Новак во время выступления на Финансовом конгрессе, передает ТАСС.

    Политик пояснил, что редкие случаи нехватки горючего вызваны исключительно логистическими изменениями при доставке партий на конкретные нефтебазы. Данные перебои устраняются максимально быстро в рамках ежедневного взаимодействия властей с нефтяными компаниями.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия прорабатывала возможный импорт нефтепродуктов для снижения ажиотажного спроса на топливо.

    Новак отмечал, что отечественный рынок активно насыщается горючим благодаря бесперебойной работе профильных предприятий.

    Президент Владимир Путин сообщил о максимальной загрузке крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.

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    30 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Посольство сообщило об отправке российских самолетов-амфибий в Турцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшее время в Турцию прибудут два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС, чтобы помочь в борьбе с сезонными лесными пожарами, сообщило посольство России в Анкаре.

    «В ответ на обращение турецкой стороны в ближайшее время в Турцию для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров прибудут два самолета Бе-200ЧС», – сообщили в посольстве, передает РИА «Новости».

    Дипломаты пожелали экипажам воздушных судов и местным спасательным службам успехов в борьбе со стихией. В ведомстве подчеркнули, что Россия никогда не оставляет своих друзей в беде.

    Ранее российское посольство предупредило туристов о риске лесных пожаров в Турции. В провинции Анталья вспыхнули сильные природные возгорания.

    Спасатели эвакуировали жителей нескольких курортных районов из-за распространения огня.

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    30 июня 2026, 18:06 • Новости дня
    В Белгородской области направили в суд дело убийцы трех человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в серии жестоких убийств и покушений на жизнь незнакомых людей.

    Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по делу о серии убийств, совершенных из хулиганских побуждений, сообщает надзорное ведомство. По версии следствия, еще в 2013 году у мужчины созрел план расправы над незнакомыми людьми.

    Для осуществления задуманного злоумышленник самостоятельно изготовил гладкоствольный пистолет. В сентябре того же года он застрелил из этого оружия местного жителя в Архиерейской роще Белгорода. Спустя восемь лет, в 2021 году, обвиняемый приобрел пневматическую винтовку и модифицировал ее, увеличив мощность и дальность стрельбы.

    В июле 2022 года и июне 2024 года мужчина застрелил двух рыбаков на реке Северский Донец возле поселка Дубовое. Поводом для расправ служили незначительные словесные конфликты. Благодаря хорошему знанию местности убийце удавалось скрываться незамеченным.

    Осенью 2025 года преступник совершил еще два нападения в Архиерейской роще. В октябре он дважды выстрелил в незнакомого мужчину в автомобиле из винтовки с ночным прицелом, а в ноябре попытался убить пожилую женщину. Жизни обоих потерпевших удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи. Дело передано в Белгородский областной суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня суд в Волгоградской области арестовал стрелявшего по рыбакам местного жителя.

    Незадолго до этого правоохранители в Башкирии задержали подозреваемого в убийстве подростка мужчину.

    В марте столичный суд заключил под стражу фигуранта дела о смертельной поножовщине у станции метро «Сокол».

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    30 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили 121 украинский беспилотник над российскими регионами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за 14 часов уничтожили 121 беспилотник ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны.

    Атаки были зафиксированы в период с 7.00 до 21.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max.

    «В течение дня в период с 07.00 до 21.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – заявили в военном ведомстве.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей. Кроме того, аппараты перехватили в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

    В воскресенье российские военные отразили масштабную атаку 72 украинских дронов.

    Днем ранее дежурные расчеты зенитных комплексов перехватили 124 вражеских аппарата над Центральной Россией и южными территориями.

    В ночь на 27 июня отечественные системы противовоздушной обороны сбили 175 беспилотников противника.

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    30 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Спасатели обнаружили тело второго пропавшего туриста на реке Агул

    СК сообщил об обнаружении тела пропавшего красноярского туриста

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ирбейско-Саянском округе спасатели нашли погибшим мужчину, который исчез вместе со своей спутницей во время речного путешествия.

    Спасатели обнаружили тело второго туриста, пропавшего во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, передает ТАСС.

    В региональном управлении Следственного комитета пояснили, что погибший был найден в водоеме на территории Ирбейско-Саянского муниципального округа.

    «В Ирбейско-Саянском округе обнаружено тело мужчины, погибшего во время сплава. Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении спасателями в реке Агул Ирбейско-Саянского муниципального округа тела мужчины. По данному факту Рыбинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка», – сообщили в ведомстве.

    Утром того же дня поисковики нашли тело женщины, которая отправилась в поход вместе с погибшим. Известно, что пара начала сплав 19 июня на двух лодках и планировала вернуться 26 июня. Однако в назначенный срок путешественники не появились и перестали выходить на связь с близкими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели извлекли из реки Агул тело пропавшей путешественницы. В конце мая волонтеры обнаружили на берегу Иртыша погибшего сапбордиста.

    В марте сотрудники МЧС нашли мертвыми двух пропавших в Прикамье туристов.

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    1 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    Прохожие в Калининграде поймали выпавшего из окна ребенка

    Tекст: Антон Антонов

    В Калининграде двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа, но прохожие успели поймать его, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС по Калининградской области.

    Инцидент произошел на улице Тургенева в Калининграде. «Подоспевшие очевидцы успели поймать малыша», – сообщает ведомство в «Максе».

    Ребенка без видимых травм передали бригаде медиков, после чего его доставили в детскую областную больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на северо-востоке Москвы пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа и погибла.

    В столице пятилетний мальчик остался жив после падения из окна квартиры на девятом этаже и сейчас находится в больнице.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    30 июня 2026, 18:12 • Новости дня
    Лавров, Нарышкин и Бастрыкин посетили церемонию прощания с экс-министром Ивановым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве прошла церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым, на которой присутствовали руководители ключевых государственных ведомств.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и председатель Верховного суда Игорь Краснов посетили церемонию прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось в Центральной клинической больнице в Москве.

    Почтить память экс-министра также приехали глава РФПИ Кирилл Дмитриев, полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. Кроме того, на церемонии присутствовали зампредседателя Госдумы Александр Жуков, сенатор Юрий Борисов, помощник президента Андрей Фурсенко и председатель комитета Совфеда Андрей Клишас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.

    Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с государственным деятелем в Центральной клинической больнице. Политика похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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    1 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала главный ограничитель развития российской экономики

    Набиуллина: Дефицит кадров является главным препятствием для экономики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема кадрового голода в России остается ключевым барьером для развития страны, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Выступая на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге, Набиуллина подчеркнула важность грамотного использования кадрового потенциала, передает РИА «Новости».

    «Основным ограничителем является напряженность на рынке труда. Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые ресурсы», – заявила глава регулятора. Она добавила, что вопросы производительности сейчас имеют принципиальное значение.

    В стране наблюдается колоссальный разрыв в эффективности предприятий. По словам главы ЦБ, перераспределение ресурсов от долго живущих компаний к более успешным даст экономике эффект, многократно превышающий результаты от прямых инвестиций в технологии, искусственный интеллект и робототехнику.

    В апреле глава Центробанка заявила о небывалой нехватке рабочей силы в России.

    В мае вице-премьер Александр Новак назвал совершенствование производственных процессов ключевым направлением развития.

    Месяцем позже он указал на необходимость перераспределения трудовых ресурсов.

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    1 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Голосовой помощник прервал выступление Грефа на форуме

    Голосовой помощник прервал выступление Грефа на финансовом форуме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России речь главы Сбербанка Германа Грефа была неожиданно прервана вмешательством голосового ассистента.

    Инцидент произошел в момент обсуждения производительности труда в различных отраслях экономики. Когда руководитель кредитной организации упомянул о получении интересных результатов в ходе анализа, виртуальный помощник внезапно активировался, передает РИА «Новости».

    «Добрый день, чем я могу помочь?» – спросил голосовой ассистент прямо во время речи банкира.

    Герман Греф с иронией отреагировал на случившееся. Он отметил, что искусственный интеллект никогда не дремлет, и продолжил выступление на мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Сбербанка Герман Греф указал на потерю миром привычного горизонта планирования из-за стремительного развития технологий.

    В середине прошлого месяца руководитель кредитной организации предрек скорый переход человечества к новой агентной экономике с автономными системами искусственного интеллекта.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев на ПМЭФ назвал Алису абсолютным лидером среди голосовых помощников в России.

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