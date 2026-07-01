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    1 июля 2026, 15:48 • Новости дня

    Набиуллина оценила транзакционные издержки в экономике России

    ЦБ: Транзакционные издержки в экономике России оцениваются в триллионы рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что транзакционные издержки в экономике страны оцениваются в триллионы рублей.

    Об этом она рассказала во время выступления на Финансовом конгрессе регулятора в Петербурге, передает ТАСС.

    «Мы с вами привыкли рассуждать, что есть издержки производства, <…> а транзакционные издержки в нашей экономике – это триллионы рублей. И конечно, когда платформизация снижает эти издержки и позволяет производителю дотянуться до потребителя в любой точке страны, это существенное изменение», – пояснила председатель Центробанка.

    Ранее Набиуллина назвала платформенные решения одним из главных трендов развития российской экономики.

    Глава регулятора заявила о пользе платформенной экономики для сдерживания инфляции. Премьер-министр Михаил Мишустин указал на быстрое распространение процессов платформизации на новые отрасли.

    30 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами

    Кабмин закрыл ряд погранпереходов на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией

    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский кабинет министров ограничил работу нескольких пунктов пропуска на северо-западных рубежах страны.

    Ограничения коснулись участков границы с Латвией, Финляндией и Эстонией, передает ТАСС. Ограничения затронут семь железнодорожных пунктов пропуска на границе России с Финляндией, Латвией и Эстонией. В их числе – Выборг и Светогорск в Ленинградской области, Вяртсиля и Люття в Карелии, Санкт-Петербург-Финляндский, а также Печоры-Псковские и Пыталово в Псковской области.

    В середине июня эстонские власти сократили время работы пограничного пункта в Нарве. В конце мая МВД Финляндии подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы с Россией.

    В начале мая украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

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    30 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим потребовал от Международной морской организации признать суда так называемого российского «теневого флота» законными военными целями, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, соответствующее официальное письмо в международное ведомство направил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, передают «Вести». В своем обращении украинский чиновник подчеркнул, что такие корабли «не могут считаться обычным гражданским транспортом».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным причисление перевозящих российские углеводороды судов к «теневому флоту».

    Позже российское внешнеполитическое ведомство обвинило Киев в пиратстве на Черном море из-за атак на гражданский флот.

    В прошлом году Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 морских судов.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин включил Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин включил замминистра обороны и председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Глава государства подписал соответствующий указ, сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале. Цивилева также включена в президиум этого совещательного органа.

    В январе этого года президент России присвоил Цивилевой чин действительного государственного советника второго класса.

    В середине июня глава государства по ее инициативе расширил полномочия фонда «Защитники Отечества».

    В конце прошлого года Путин провел рабочую встречу с руководителем этой организации в Кремле.

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    30 июня 2026, 17:30 • Новости дня
    Решетников: Зумеры отказываются перерабатывать и хотят тратить личное время на себя
    Решетников: Зумеры отказываются перерабатывать и хотят тратить личное время на себя
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работодателям становится все сложнее привлекать к работе представителей поколения Z, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

    Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что работодателям становится все сложнее привлекать к работе представителей поколения Z, передает РИА «Новости».

    По словам министра, одной из ключевых задач для российской экономики остается повышение производительности труда, а также расширение участия в рынке труда молодежи и людей старшего возраста.

    «Все, что касается роста производительности труда, вовлечения в рынок труда молодежи, старшего поколения и так далее, это все крайне востребовано. Зумеров значительно более сложно вовлекать», – сказал Решетников.

    Глава Минэкономразвития отметил, что представители поколения Z предъявляют иные требования к работодателям. Для них важны атмосфера в коллективе, условия организации труда, его качество, а также возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью. При этом, как показывают статистические данные, многие молодые специалисты в течение года меняют место работы или даже профессию.

    По словам Решетникова, работодатели также нередко обращают внимание на то, что молодые сотрудники менее готовы к переработкам. Министр пояснил, что для представителей нового поколения существует четкое разделение между рабочим и личным временем.

    «Есть рабочее время, все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность», – заключил глава Минэкономразвития.

    В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал развитие гибкой занятости способом преодоления нехватки специалистов. В июне число ищущих работу подростков увеличилось на 16 процентов.

    В прошлом году психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил частое профессиональное выгорание среди зумеров.

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    30 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни

    Минобороны: Российский боец защитил пятерых гражданских от удара дрона в ДНР

    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время эвакуации людей из населенного пункта Родинское в ДНР российский военнослужащий ценой собственной безопасности увел ударный беспилотник от группы гражданских лиц, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие пятого отдельного комендантского полка группировки «Центр» организовали эвакуацию пяти человек из населенного пункта Родинское, говорится в сообщении ведомства в Max. Группа разработала скрытный маршрут через лесопосадки и открытую местность с танковым рвом. Вывод людей осуществлялся с соблюдением максимальной маскировки и тишины.

    На подходе к безопасной зоне эвакуируемых атаковал вражеский FPV-дрон. Рядовой Назарий Гура отбежал в сторону и открыл огонь по аппарату, чтобы переключить внимание оператора на себя. Он продолжил уводить беспилотник подальше от гражданских.

    Через несколько секунд дрон сдетонировал рядом с бойцом. Военнослужащий успел увернуться от мощного взрыва в самый последний момент.

    «Благодаря самоотверженным действиям рядового Гура все пять мирных жителей были доставлены в безопасный район», – отметили в Минобороны.

    В мае российский морпех сбил два вражеских беспилотника при эвакуации раненого сослуживца. Ранее командир разведчиков ценой собственной жизни закрыл боевого товарища от удара дрона.

    В конце прошлого года рядовой Равиль Гайнулин спас пострадавшего бойца после атаки беспилотника в ДНР.

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    30 июня 2026, 17:25 • Новости дня
    Удары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье

    Минобороны: Удары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары беспилотниками по линии электропередачи в находящемся под контролем Киева Запорожье, сообщили в Минобороны.

    В результате атаки были полностью обесточены промышленные предприятия, работающие на нужды украинской армии, передает РИА «Новости».

    Минобороны опубликовало видеозапись, демонстрирующую момент поражения украинских энергетических объектов. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер».

    «В результате ударов по опорам ЛЭП 154 киловольт в районе населенного пункта Запорожье (Запорожская область) были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», – заявили в российском военном ведомстве.

    Несколькими днями ранее российские беспилотники обесточили промышленные предприятия ВСУ в Конотопе. В тот же день дроны «Герань» поразили нефтеперерабатывающий завод в Запорожье. Накануне этого аппараты «Герань-2 Сикер» уничтожили пять украинских локомотивов.

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    1 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    @ Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стали вопросы социально-экономического развития Калининградской области, передает РИА «Новости».

    «В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики», – сказал глава государства, открывая заседание. После этого он предоставил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой.

    Предыдущая встреча российского лидера с участниками Совета безопасности состоялась 25 июня. Тогда обсуждались обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также вопросы развития отношений с ближайшими соседями. Президент регулярно проводит подобные оперативные совещания, самостоятельно определяя их тематику.

    В феврале прошлого года президент России обсудил с Советом безопасности развитие Калининградской области.

    В середине июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о мерах социальной поддержки жителей исторических территорий.

    В начале того же месяца она сообщила о достижении исторического максимума уровня занятости в стране.

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    30 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    Жителя Воронежской области осудили за онлайн-растление школьницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воронежский суд приговорил 32-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за дистанционные действия сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет.

    Калачеевский районный суд Воронежской области вынес приговор 32-летнему местному жителю по делу о насилии в отношении несовершеннолетней, сообщили в суде. Его признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России – в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

    Суд установил, что с января 2023 года по май 2024 года мужчина через мессенджер совершал в отношении девочки действия сексуального характера, в том числе используя ее изображения. В ходе разбирательства подсудимый вину не признал и настаивал на иной квалификации содеянного, однако добровольно выплатил потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

    По итогам рассмотрения дела суд назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год. Меру пресечения изменили с домашнего ареста на заключение под стражу, осужденного взяли под стражу в зале суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тюмени сорокалетнего мужчину арестовали по обвинению в многолетнем сексуальном насилии над двумя падчерицами.

    Ранее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в попытке изнасилования девочки в подъезде.

    До этого в Липецкой области рецидивиста приговорили к 24 годам лишения свободы за получение интимных фотографий от детей через социальные сети.

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    30 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Посольство сообщило об отправке российских самолетов-амфибий в Турцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшее время в Турцию прибудут два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС, чтобы помочь в борьбе с сезонными лесными пожарами, сообщило посольство России в Анкаре.

    «В ответ на обращение турецкой стороны в ближайшее время в Турцию для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров прибудут два самолета Бе-200ЧС», – сообщили в посольстве, передает РИА «Новости».

    Дипломаты пожелали экипажам воздушных судов и местным спасательным службам успехов в борьбе со стихией. В ведомстве подчеркнули, что Россия никогда не оставляет своих друзей в беде.

    Ранее российское посольство предупредило туристов о риске лесных пожаров в Турции. В провинции Анталья вспыхнули сильные природные возгорания.

    Спасатели эвакуировали жителей нескольких курортных районов из-за распространения огня.

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    30 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    За создание ОПГ в Иркутской области задержаны девять человек

    СК сообщил о задержании девяти участников экстремистской ОПГ в Иркутской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Иркутской области пресечена деятельность преступного сообщества, члены которого подозреваются в похищениях, вымогательствах и продвижении экстремистской идеологии.

    Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении девяти человек, подозреваемых в организации преступного сообщества и участии в нем, сообщает региональный СК. Фигурантам также вменяют похищение человека, вымогательство, занятие высшего положения в криминальной иерархии и организацию деятельности экстремистской организации.

    По версии следствия, житель Усолья-Сибирского создал ОПГ и руководил ей до задержания. С 2023 года участники банды совершили более 15 преступлений. В 2024 году они похитили жителя Ангарска, требуя 200 тыс. рублей за ранее совершенное им ДТП.

    Один из руководителей группировки продвигал идеологию международного движения, признанного экстремистским Верховным судом России. Он проводил беседы с лицами криминальных взглядов, разъясняя основы запрещенного движения, и собирал деньги для пополнения его материальной базы.

    Лидеры и участники сообщества задержаны при поддержке полиции и СОБР. Суд заключил всех фигурантов под стражу. В ходе обысков правоохранители изъяли пистолеты, автоматы и боеприпасы. Расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года правоохранители задержали шестерых жителей Иркутской области за похищения людей и вымогательство.

    Ранее суд осудил участников иркутской банды сутенеров на сроки до 12,5 лет.

    До этого силовики арестовали членов приморского преступного сообщества за вымогательство денег у местных жителей.

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    1 июля 2026, 15:34 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Беспилотники ВСУ атаковали заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов украинских БПЛА возникли серьезные пожары на территории одного из крупнейших биосферных парков Европы «Аскания-Нова» в Херсонской области, сообщили в учреждении.

    «Вражеские дроны продолжают свои атаки. Нагло и бесцеремонно враг пытается уничтожить нашу мирную инфраструктуру. В эти самые минуты сотрудники заповедника продолжают борьбу с огнем», – говорится в официальном заявлении заповедника, передает ТАСС.

    По уточненным данным, два очага пламени уже удалось локализовать. При этом борьба с третьим пожаром глубоко в степи еще продолжается.

    Директор учреждения Дмитрий Мещеряков пояснил, что тушить огонь помогают местные фермеры. Он подчеркнул сложность ситуации из-за близости пламени к уникальному дендрологическому парку, где обитают два вида зебр: Чапмана и Греви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинский беспилотник ударил по пожарному автомобилю херсонских лесников.

    Неделей ранее дроны ВСУ выжгли заповедный лес около села Покровка.


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    30 июня 2026, 18:06 • Новости дня
    В Белгородской области направили в суд дело убийцы трех человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в серии жестоких убийств и покушений на жизнь незнакомых людей.

    Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по делу о серии убийств, совершенных из хулиганских побуждений, сообщает надзорное ведомство. По версии следствия, еще в 2013 году у мужчины созрел план расправы над незнакомыми людьми.

    Для осуществления задуманного злоумышленник самостоятельно изготовил гладкоствольный пистолет. В сентябре того же года он застрелил из этого оружия местного жителя в Архиерейской роще Белгорода. Спустя восемь лет, в 2021 году, обвиняемый приобрел пневматическую винтовку и модифицировал ее, увеличив мощность и дальность стрельбы.

    В июле 2022 года и июне 2024 года мужчина застрелил двух рыбаков на реке Северский Донец возле поселка Дубовое. Поводом для расправ служили незначительные словесные конфликты. Благодаря хорошему знанию местности убийце удавалось скрываться незамеченным.

    Осенью 2025 года преступник совершил еще два нападения в Архиерейской роще. В октябре он дважды выстрелил в незнакомого мужчину в автомобиле из винтовки с ночным прицелом, а в ноябре попытался убить пожилую женщину. Жизни обоих потерпевших удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи. Дело передано в Белгородский областной суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня суд в Волгоградской области арестовал стрелявшего по рыбакам местного жителя.

    Незадолго до этого правоохранители в Башкирии задержали подозреваемого в убийстве подростка мужчину.

    В марте столичный суд заключил под стражу фигуранта дела о смертельной поножовщине у станции метро «Сокол».

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    30 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили 121 украинский беспилотник над российскими регионами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за 14 часов уничтожили 121 беспилотник ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны.

    Атаки были зафиксированы в период с 7.00 до 21.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max.

    «В течение дня в период с 07.00 до 21.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – заявили в военном ведомстве.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей. Кроме того, аппараты перехватили в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

    В воскресенье российские военные отразили масштабную атаку 72 украинских дронов.

    Днем ранее дежурные расчеты зенитных комплексов перехватили 124 вражеских аппарата над Центральной Россией и южными территориями.

    В ночь на 27 июня отечественные системы противовоздушной обороны сбили 175 беспилотников противника.

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    30 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Спасатели обнаружили тело второго пропавшего туриста на реке Агул

    СК сообщил об обнаружении тела пропавшего красноярского туриста

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ирбейско-Саянском округе спасатели нашли погибшим мужчину, который исчез вместе со своей спутницей во время речного путешествия.

    Спасатели обнаружили тело второго туриста, пропавшего во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, передает ТАСС.

    В региональном управлении Следственного комитета пояснили, что погибший был найден в водоеме на территории Ирбейско-Саянского муниципального округа.

    «В Ирбейско-Саянском округе обнаружено тело мужчины, погибшего во время сплава. Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении спасателями в реке Агул Ирбейско-Саянского муниципального округа тела мужчины. По данному факту Рыбинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка», – сообщили в ведомстве.

    Утром того же дня поисковики нашли тело женщины, которая отправилась в поход вместе с погибшим. Известно, что пара начала сплав 19 июня на двух лодках и планировала вернуться 26 июня. Однако в назначенный срок путешественники не появились и перестали выходить на связь с близкими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели извлекли из реки Агул тело пропавшей путешественницы. В конце мая волонтеры обнаружили на берегу Иртыша погибшего сапбордиста.

    В марте сотрудники МЧС нашли мертвыми двух пропавших в Прикамье туристов.

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    30 июня 2026, 18:12 • Новости дня
    Лавров, Нарышкин и Бастрыкин посетили церемонию прощания с экс-министром Ивановым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве прошла церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым, на которой присутствовали руководители ключевых государственных ведомств.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и председатель Верховного суда Игорь Краснов посетили церемонию прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось в Центральной клинической больнице в Москве.

    Почтить память экс-министра также приехали глава РФПИ Кирилл Дмитриев, полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. Кроме того, на церемонии присутствовали зампредседателя Госдумы Александр Жуков, сенатор Юрий Борисов, помощник президента Андрей Фурсенко и председатель комитета Совфеда Андрей Клишас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.

    Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с государственным деятелем в Центральной клинической больнице. Политика похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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