Набиуллина оценила транзакционные издержки в экономике России

ЦБ: Транзакционные издержки в экономике России оцениваются в триллионы рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом она рассказала во время выступления на Финансовом конгрессе регулятора в Петербурге, передает ТАСС.

«Мы с вами привыкли рассуждать, что есть издержки производства, <…> а транзакционные издержки в нашей экономике – это триллионы рублей. И конечно, когда платформизация снижает эти издержки и позволяет производителю дотянуться до потребителя в любой точке страны, это существенное изменение», – пояснила председатель Центробанка.

Ранее Набиуллина назвала платформенные решения одним из главных трендов развития российской экономики.

Глава регулятора заявила о пользе платформенной экономики для сдерживания инфляции. Премьер-министр Михаил Мишустин указал на быстрое распространение процессов платформизации на новые отрасли.