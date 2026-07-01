Московский суд оштрафовал блогера Маркаряна за ненависть к русским

Суд оштрафовал блогера Маркаряна на 20 тыс. рублей за возбуждение ненависти

Tекст: Елизавета Шишкова

Суд установил, что в декабре 2025 года в Telegram-канале Маркаряна, который уже находился в СИЗО, появилось видео с пренебрежительным и презрительным отношением к русским, что подтвердило комплексное психолого-лингвистическое исследование, передает РИА «Новости».

Материал оформили по статье 20.3.1 КоАП РФ о возбуждении ненависти или вражды. «Суд признал Маркаряна виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей», – сообщила собеседница агентства.

Ранее Мосгорсуд в марте приговорил блогера к четырем с половиной годам колонии общего режима и четырехлетнему запрету на администрирование сайтов в интернете за реабилитацию нацизма. Дело рассмотрели в особом порядке, так как Маркарян признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжаловали обе стороны, однако в июне он остался без изменений и вступил в силу.

В ходе разбирательств установили, что в марте прошлого года Маркарян разместил видео, в котором выражал презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове и его подвиге. Второй ролик содержал оправдание идеологии и практики нацизма, связанной с уничтожением групп по национальному признаку.

Правоохранители задержали блогера прошлым летом в подмосковной Кубинке: он прятался в багажнике машины, остановленной инспекторами ДПС. С момента задержания Маркарян находится под стражей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие завершило уголовное дело Маркаряна о реабилитации нацизма и передало его в суд.

В августе 2025 года против блогера Маркаряна возбудили дело о реабилитации нацизма за публичные призывы к террористической деятельности с использованием беспилотников.

Таганский районный суд Москвы заключил Маркаряна под стражу по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества.