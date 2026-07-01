Фонд «Защитники Отечества» объявил о всероссийской премии для ветеранов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Прием заявок на премию стартовал 1 июля, в День ветеранов боевых действий, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Инициатива реализуется совместно с обществом «Знание» и профильными объединениями.

«Мы организуем премию, чтобы на самом высоком уровне отметить достижения ветеранов специальной военной операции в мирной жизни. Своим трудом, общественными инициативами и активной гражданской позицией они вносят значимый вклад в развитие России», – заявила заместитель министра обороны и председатель фонда Анна Цивилева.

Награды вручат в десяти номинациях, охватывающих профессиональный рост, спорт, предпринимательство и наставничество. Выдвинуть кандидатов могут органы власти и работодатели через портал государственных услуг.

Регистрация продлится до 31 июля, после чего анкеты рассмотрит экспертный совет. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в конце августа в Москве на форуме «Вместе победим!».

Ранее наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов спецоперации.

Минобрнауки совместно с госкорпорацией «Ростех» запустило программу подготовки бывших военнослужащих к поступлению в вузы.

Президент России Владимир Путин отметил важность интеграции демобилизованных бойцов в производственную и общественную жизнь.