Голосовой помощник прервал выступление Грефа на форуме

Инцидент произошел в момент обсуждения производительности труда в различных отраслях экономики. Когда руководитель кредитной организации упомянул о получении интересных результатов в ходе анализа, виртуальный помощник внезапно активировался, передает РИА «Новости».
«Добрый день, чем я могу помочь?» – спросил голосовой ассистент прямо во время речи банкира.
Герман Греф с иронией отреагировал на случившееся. Он отметил, что искусственный интеллект никогда не дремлет, и продолжил выступление на мероприятии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Сбербанка Герман Греф указал на потерю миром привычного горизонта планирования из-за стремительного развития технологий.
В середине прошлого месяца руководитель кредитной организации предрек скорый переход человечества к новой агентной экономике с автономными системами искусственного интеллекта.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев на ПМЭФ назвал Алису абсолютным лидером среди голосовых помощников в России.