Подмосковные врачи спасли проглотившего крышку от бутылки мужчину

В Подмосковье спасли проглотившего железную крышку от бутылки мужчину

Tекст: Денис Тельманов

Специалисты Красногорской больницы оказали экстренную помощь местному жителю, проглотившему металлическую крышку, сообщает РИА «Новости».

По информации министерства здравоохранения Московской области, инцидент произошел во время отдыха.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, мужчина налил себе газировку и выпил ее залпом. Он не заметил, что игравшая рядом дочь бросила в стакан крышку от бутылки. В результате инородный предмет застрял в пищеводе, создав серьезную угрозу здоровью.

«Представляющее смертельную угрозу инородное тело было извлечено с помощью специальных эндоскопических щипцов. Благодаря профессионализму и слаженной работе медиков, вмешательство заняло всего несколько минут», – отметила заведующая эндоскопическим отделением Юлия Шашкова.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае волгоградские хирурги достали из желудка пациента более двухсот металлических предметов.

В феврале оренбургские медики экстренно извлекли из пищеварительного тракта ребенка четырнадцатисантиметровую ложку.

В прошлом году врачи Красногорской больницы удалили крупное инородное образование из живота молодой девушки.