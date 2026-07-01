Tекст: Тимур Шайдуллин

Руководство Словакии намерено тщательно фильтровать невыгодные экономические запреты. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар подчеркнул крайне избирательный подход государства к готовящемуся пакету мер Евросоюза, передает РИА «Новости».

«Словацкая Республика рассматривает предложения по санкционным пакетам в индивидуальном порядке и поддерживает только те меры, которые являются эффективными, согласованными и при этом не наносят несоразмерного ущерба законным интересам Словацкой Республики», – сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин называл политику ослабления страны долгосрочной стратегией Запада. По словам главы государства, масштабные рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, однако Москва успешно справляется с оказываемым давлением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Братислава заблокировала принятие восемнадцатого пакета антироссийских ограничений.

Весной вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сообщил о бегстве европейской промышленности за пределы Евросоюза из-за отказа от восточных энергоресурсов.

Позже премьер-министр республики Роберт Фицо исключил возможность безболезненного отказа Европы от импорта российской нефти.