Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области

Tекст: Валерия Городецкая

Главной темой встречи стали вопросы социально-экономического развития Калининградской области, передает РИА «Новости».

«В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики», – сказал глава государства, открывая заседание. После этого он предоставил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Предыдущая встреча российского лидера с участниками Совета безопасности состоялась 25 июня. Тогда обсуждались обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также вопросы развития отношений с ближайшими соседями. Президент регулярно проводит подобные оперативные совещания, самостоятельно определяя их тематику.

В феврале прошлого года президент России обсудил с Советом безопасности развитие Калининградской области.

В середине июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о мерах социальной поддержки жителей исторических территорий.

В начале того же месяца она сообщила о достижении исторического максимума уровня занятости в стране.