  • Новость часаПутин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Провал реформы ТЦК поднял новую волну насилия на Украине
    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    Рютте объяснил пролет украинских дронов над странами НАТО случайностью
    Александр Овечкин стал безработным
    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
    Освобождены запорожские Копани и харьковское Украинское
    Эксперт объяснил желание чехов лишить Зеленского ордена Белого льва
    Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн
    Матвиенко призвала «не охать и не ахать» из-за ситуации с топливом
    1 июля 2026, 14:12 • Новости дня

    Правительство Франции назначило первый тур выборов на 18 апреля 2027 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый тур президентских выборов во Франции состоится 18 апреля 2027 года, второй тур запланирован на 2 мая, следует из решения властей страны.

    Даты выборов 2027 года правительство Франции утвердило на заседании совета министров, передает ТАСС. Их огласила официальный представитель кабмина Мод Брежон.

    Она заявила: «Даты предстоящих президентских выборов были предложены сегодня утром. После консультаций со всеми политическими партиями было решено, что они состоятся в воскресенье, 18 апреля 2027 года, а также в воскресенье, 2 мая 2027 года (второй тур – прим. ВЗГЛЯД)».

    Накануне французские СМИ, включая газету Ouest-France, писали о планах президента Эммануэля Макрона и правительства согласовать выборы на эти даты. Отмечалось, что по конституции голосование может пройти только в период с 35-го по 20-й день до окончания полномочий действующего главы государства.

    Макрон завершает второй мандат и не имеет права участвовать в выборах 2027 года. На данный момент более 20 политиков во Франции публично заявили о намерении побороться за пост президента.

    По опросам, фаворитом избирательной гонки считается лидер «Национального объединения» Жордан Барделла. Высокий рейтинг сохраняет и глава парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен, однако ее участие зависит от исхода судебного разбирательства по делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте.

    Среди левых избиратели чаще всего называют основателя «Неподчинившейся Франции» Жан-Люка Меланшона, среди центристов лидируют два бывших премьера – лидер партии «Ренессанс» Габриэль Атталь и глава партии «Горизонты» Эдуар Филипп. Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов в первом туре, во второй, который пройдет через две недели, выйдут два лидера гонки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент страны Франсуа Олланд запланировал вновь побороться за высший государственный пост.

    Левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.

    29 июня 2026, 18:57 • Новости дня
    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках

    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках проблемой с глазами

    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден надеть солнцезащитные очки на официальном приеме в Париже из-за проблем со здоровьем, сообщили СМИ.

    Как пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на окружение французского лидера, Эммануэль Макрон встретил султана Омана Хейсама бин Тарика в затемненных очках из-за проблем со здоровьем, передает РИА «Новости».

    «Глава государства появился в них на лестнице Елисейского дворца, чтобы приветствовать султана Омана Хейсама бин Тарика… Это снова «проблема с глазом»», – сообщили в окружении французского лидера.

    В понедельник лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил темные очки главы государства пощечиной от супруги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные журналисты назвали ревность истинной причиной пощечины президенту Франции от супруги.

    В январе Эммануэль Макрон объяснил необходимость ношения солнцезащитных очков лопнувшим в глазу сосудом.

    Пользователи социальных сетей связали изменение внешности главы государства с семейными проблемами.

    Комментарии (18)
    30 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу

    Иран отверг план Парижа по разминированию Ормузского пролива

    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран отказался от предложенного Парижем сотрудничества по очистке Ормузского пролива, с соответствующим заявлением выступил замглавы иранского МИД Казим Гарибабади.

    «Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями», – отметил дипломат, пишет Anadolu.

    По словам представителя ведомства, любые параллельные договоренности или вмешательство иностранных вооруженных сил абсолютно недопустимы. Текущая обстановка в регионе оценивается руководством как крайне сложная.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении французской и оманской сторон начать совместное разминирование акватории.

    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    По данным американских СМИ, за четыре дня через Ормузский пролив прошло 124 грузовых судна.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    При теракте в Монако пострадал украинский олигарх
    При теракте в Монако пострадал украинский олигарх
    @ REUTERS/Alexandre Dimou

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский олигарх Вадим Ермолаев был одним из пострадавших от взрыва, выяснил телеканал BFMTV, уточнив, что второй пострадавшей стала супруга Ермолаева.

    «Одним из трех пострадавших от взрыва стал Вадим Ермолаев, украинский олигарх 1968 года рождения, сообщил источник. По данным журнала Forbes, этот человек занимает 23-е место в списке 100 самых богатых украинцев», – передает телеканал BFMTV.

    Второй пострадавшей от взрыва в Монако стала партнерша украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, сообщил источник, близкий к расследованию.

    Государственный министр (глава правительства) министр Кристоф Мирман сообщил телеканалу BFMTV, что еще «четверо человек были доставлены» в больницу. Они «не пострадали, а просто были потрясены» взрывом.

    «Приняты все необходимые меры предосторожности для повышения уровня бдительности служб Княжества», – заверяет он, уточнив, что взрыв «вероятно, теракт».

    Мирман сообщил агентству AFP, что взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь.

    «В настоящее время полиция собирает доказательства. Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобное произошло в Княжестве», – добавил он.

    Поздним вечером понедельника французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне.

    Комментарии (3)
    28 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    Во Франции при крушении самолета погибли 11 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате крушения самолета на северо-востоке Франции в коммуне Томблен погибли 11 человек.

    О гибели 11 человек при крушении самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции сообщило издание Est Republicain, на которое ссылается РИА «Новости». По данным газеты, трагедия произошла в воскресенье, 28 июня.

    Издание приводит слова источников: «Самолет разбился в воскресенье, 28 июня примерно в 11 часов (12.00 мск – ред.)... Некоторые источники говорят об 11 погибших».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, один из основателей компании видеоигр Ubisoft Клод Гиймо погиб при крушении туристического легкомоторного самолета возле коммуны Ла-Боль на западе Франции.

    В декабре 2025 года в департаменте Арьеж на юго-западе страны при крушении учебного легкомоторного самолета погибли пилот-инструктор и трое студентов Национальной школы гражданской авиации.

    В августе 2024 года два пилота истребителей Rafale погибли после столкновения самолетов в секторе коммуны Отрвиль на границе департаментов Вогезы и Мерт-и-Мозель.

    Комментарии (17)
    29 июня 2026, 17:22 • Новости дня
    Во Франции связали появление Макрона в темных очках с пощечиной от жены

    Филиппо объяснил солнцезащитные очки Макрона пощечиной от супруги

    Во Франции связали появление Макрона в темных очках с пощечиной от жены
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередное появление президента Франции Эммануэля Макрона на публике в солнцезащитных очках спровоцировало слухи о недавней семейной ссоре, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Макрон вновь вышел в свет в солнцезащитных очках, что вызвало бурное обсуждение в политических кругах. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что причиной такого необычного имиджа стала семейная ссора, пишут «Известия».

    «Макрон снова в своих солнцезащитных очках! <…> Очередная пощечина от Брижит или еще одно проявление дерзости?» – написал оппозиционер.

    Помимо этого, политик обратил внимание на интересную деталь из прошлого. По его словам, фирма, выпустившая предыдущую оправу главы государства в январе, потерпела финансовый крах и обанкротилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные журналисты назвали ревность истинной причиной пощечины президенту Франции от супруги.

    В январе Эммануэль Макрон объяснил необходимость ношения солнцезащитных очков лопнувшим в глазу сосудом.

    Пользователи социальных сетей связали изменение внешности главы государства с семейными проблемами.

    Комментарии (5)
    28 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Из разбившегося во Франции самолета выпрыгнули три человека

    Tекст: Ольга Иванова

    При крушении небольшого самолета на северо-востоке Франции троим удалось покинуть борт за мгновения до катастрофы.

    Трагедия произошла в департаменте Мерт и Мозель из-за технической неисправности летательного аппарата, передает РИА «Новости». Перед самым крушением борта на северо-востоке страны несколько человек успели покинуть кабину.

    «По предварительным данным, трое человек катапультировались из самолета», – сообщает французское издание Est Republican. Ранее местный префект Ив Сеги подтвердил факт катастрофы.

    Жертвами инцидента стали 11 человек. Среди погибших числятся пять инструкторов, пять учеников и один опытный пилот.

    Падение самолета привело к отключению электричества в районе происшествия. Прокуратура потребовала начать официальное расследование причин катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июня один из основателей компании Ubisoft Клод Гиймо погиб при крушении легкомоторного самолета на западе Франции.

    В апреле два пилота ВВС пострадали при падении военного борта на юго-востоке страны.

    В декабре прошлого года на юго-западе Франции разбился учебный самолет с четырьмя людьми на борту.

    Комментарии (0)
    29 июня 2026, 23:53 • Новости дня
    BFMTV: В Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне

    BFMTV: Среди пострадавших при взрыве в Монако могут быть россияне

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощный взрыв произошёл на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла в Монако, согласно предварительной информации, у подножия здания был заложен пакет со взрывчаткой, сообщили телеканалу BFMTV в прокуратуре города.

    По данным Департамента общественной безопасности Монако, на камерах видеонаблюдения видно, как человек кладет рюкзак на землю перед взрывом около 21 часа, передает телеканал BFMTV.

    «В результате взрыва пострадали по меньшей мере три человека, двое из них находятся в критическом состоянии. Один получил незначительные травмы. По данным французской полиции, жертвы имеют украинское и русское происхождение», – передает телеканал.

    Правоохранители ввели «Красный план» и сообщили, что подозреваемый в бегах.

    В княжестве Монако «красный план» – это «заранее разработанная стратегия действий на случай внезапного события, повлекшего или способного повлечь многочисленные жертвы. Он предусматривает постепенное увеличение ресурсов в зависимости от числа пострадавших».

    В качестве подкрепления были вызваны пять автомобилей и 14 пожарных машин  из департамента Приморские Альпы.

    По данным AFP, около 22.00 правительство сообщило о трех пострадавших, двое из которых получили серьезные ранения. По данным французской полиции, пострадавшие – украинцы и россияне.

    Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал произошедший в Монако взрыв терактом.

    «Совершенный этим вечером теракт – это трагедия, поразившая Монако», – написал он в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранец получил 20 лет за подготовку теракта в Ессентуках. При подрыве автомобиля BMW в Балашихе погиб водитель. Высокопоставленный йеменский генерал погиб при взрыве кортежа.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 23:33 • Новости дня
    Мэр Фрежюса после взрыва в Монако заявил, что Киев вышел из-под контроля

    Мэр Фрежюса Рахлин: Киевский режим вышел из-под контроля

    Tекст: Антон Антонов

    За покушением на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако может стоять Киев, заявил мэр города Фрежюс на Лазурном берегу Франции Дэвид Рахлин.

    «Шок и ужас после нападения в Монако», – заявил Рахлин в X.

    Он подчеркнул, что такая жестокость в сердце княжества «вызывает глубокую тревогу». Рахлин выразил солидарность с князем Альбером II, мэром Монако и жителями княжества. По его словам, целью атаки стал «украинский олигарх, который дистанцировался от Зеленского и киевского режима».

    «Неужели киевский режим вышел из-под контроля, преследуя граждан, отказывающихся подчиняться его приказам?» – заявил Рахлин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной взрыва детонацию взрывного устройства, спрятанного в посылке.

    Французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве приоритетной версии покушения на бизнесмена.

    Украинский олигарх Вадим Ермолаев ранее ссорился с украинскими властями и подвергся персональным санкциям Киева.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 03:42 • Новости дня
    Monaco-Matin: Пострадавшими от взрыва в Монако могла стать семья

    Monaco-Matin: Пострадавшими от взрыва в Монако стали три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный министр Монако Кристоф Мирман отметил на пресс-конференции, что трое пострадавших, среди которых украинский бизнесмен, могли быть выбраны злоумышленниками специально.

    «Можно предположить, что жертвы были выбраны целенаправленно. Расследование это подтвердит. Трое пострадавших находились у входа в здание, когда взорвалось устройство в сумке. Можно предположить, что они были членами одной семьи», – передает слова Мирмана газета Monaco-Matin.

    Здание находилось под усиленной охраной, пока работали специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ. В настоящее время помещение недоступно.

    Следствие считает, что пострадавшие проживали в этом здании и возвращались домой, когда произошел взрыв. Согласно предварительной информации, злоумышленник оставил пакет со взрывчаткой перед вестибюлем здания, после чего скрылся.

    Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев получил серьезные ранения, как и двое других пострадавших, которых госпитализировали в Ниццу.

    «На данном этапе власти Монако отказались подтвердить его личность, хотя эта информация была подтверждена несколькими надежными источниками», – отметила газета.

    При этом издание Nice-Matin, указало, что все трое пострадавших находятся в критическом состоянии, являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство.

    «Пострадавшие – мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Первые двое были доставлены в больницу Пастера в Ницце, а несовершеннолетний – в больницу Ленваля», – сказано в материале..

    Поздним вечером понедельника французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне. Затем телеканал назвал пострадавшим в Монако украинского олигарха Ермолаева и, возможно, его семью.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 22:43 • Новости дня
    Названы даты проведения выборов президента Франции

    Figaro: Выборы президента Франции пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы президента Франции назначены на 18 апреля и 2 мая 2027 года, пишет Figaro со ссылкой на источники.

    Выборы в апреле и мае пройдут в воскресенье, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    Ожидается, что официальное объявление сделают в среду по итогам совета министров. Второй тур должен пройти за 12 дней до окончания срока полномочий действующего президента Эммануэля Макрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Франции Франсуа Олланд намекнул на участие в выборах 2027 года на фоне раскола социалистов.

    Бывший премьер-министр Франции Бернар Казнев подтвердил готовность баллотироваться на президентских выборах в апреле 2027 года.

    Партия «Республиканцы» выдвинула своего лидера Брюно Ретайо кандидатом на президентских выборах 2027 года.

    В апреле большинство французских избирателей поддержали кандидатуру Жордана Барделла от партии «Национальное объединение».

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 23:08 • Новости дня
    Префект департамента Мерт назвал причину крушения самолета в Томблене

    Префект Сеги назвал неисправность причиной крушения самолета

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет с парашютистами в Томблене рухнул вертикально на северо-востоке Франции из-за технической неисправности, заявил префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги телеканалу BFMTV.

    В интервью телеканалу BFMTV Сеги указал, что самолет, «принадлежавший парашютному клубу», выполнял упражнения по прыжкам с парашютом, когда произошла авария, ставшая, очевидно, причиной крушения.

    «Самолет упал практически вертикально, в непосредственной близости от жилого комплекса, на краю аэродрома», – сказал префект, добавив, что «в зоне крушения было много свидетелей», в том числе родственники жертв.

    Сеги отметил, что зевакам повезло, что крушение самолета никого из них не затронуло.

    Эта катастрофа стала самой смертоносной в истории французской авиации, за исключением военных и коммерческих перевозок.

    «Согласно нашей базе данных, это самая серьезная авиакатастрофа в гражданской авиации с точки зрения человеческих жертв», – сообщило агентству AFP Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

    Термин «гражданское авиасообщение» относится ко всем видам гражданской авиации, за исключением коммерческих перевозок.

    Предыдущие самые смертоносные аварии в этой категории датируются 24 апреля 1988 года, когда девять человек погибли в результате крушения самолета с парашютистами недалеко от аэродрома Ленс-Бенифонтен (Па-де-Кале), и 1 ноября 1997 года. Тогда небольшой самолет из летного клуба Лаона разбился в пруду недалеко от Лаона (Эна), также погибли девять человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет с парашютистами потерпел крушение во Франции 28 июня. При крушении самолета с парашютистами погибли 11 человек. Из разбившегося во Франции самолета выпрыгнули три человека.

    Комментарии (0)
    29 июня 2026, 13:59 • Новости дня
    Во Франции экстренно эвакуировали пассажиров горящего круизного лайнера

    Круизный лайнер загорелся в порту французской коммуны Онфлер

    Tекст: Мария Иванова

    В порту на севере Франции вспыхнул пожар на борту круизного судна, более 160 человек были экстренно эвакуированы спасательными службами.

    Возгорание произошло в порту коммуны Онфлер, передает РИА «Новости». По данным французской радиостанции ICI, инцидент случился в ночь на понедельник.

    «Круизный лайнер охвачен пламенем в порту Онфлера при заходе в центр города», – цитирует агентство сообщение СМИ.

    Огонь вспыхнул на кухне судна в период с трех до четырех часов утра по местному времени. На место происшествия оперативно прибыли 70 сотрудников спасательных служб. Пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания.

    С горящего лайнера успешно эвакуировали 130 пассажиров и 33 членов экипажа. Среди спасенных туристов оказались граждане Франции, Бельгии, Австралии и Германии. Всех эвакуированных временно разместили в банкетном зале местной коммуны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня иностранное пассажирское судно Eastern Venus пришвартовалось у морского вокзала во Владивостоке.

    В конце мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о тринадцати случаях заражения хантавирусом на борту круизного лайнера MV Hondius.

    Весной катарские шейхи вручили подарки детям на застрявшем у побережья страны лайнере Celestyal Journey.

    Комментарии (0)
    30 июня 2026, 05:46 • Новости дня
    Меланшон заявил о необходимости выхода Франции из НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для успешного завершения украинского конфликта Парижу следует отказаться от участия в Североатлантическом альянсе и начать прямые переговоры с Москвой, заявил основатель французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

    «Мы должны войти с Россией в дискуссии, которые позволят нам получить взаимные гарантии, когда все события подойдут к концу», – сказал политик, передает РИА «Новости».

    Лидер французского движения подверг критике действия европейских государств. По мнению спикера, страны Евросоюза оказались неспособны участвовать в урегулировании кризиса на Украине. Меланшон подчеркнул недопустимость сохранения членства в альянсе и вступления в новые военные коалиции.

    Кроме того, деятель указал на необходимость отказа от участия в закрытых международных объединениях. В качестве примера подобной организации политик назвал формат G7.

    В мае Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку с обещанием вывести страну из Североатлантического альянса.

    Комментарии (0)
    1 июля 2026, 05:18 • Новости дня
    Франция победила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французская футбольная сборная переиграла шведскую команду, забив три безответных мяча и обеспечив путевку в следующий этап проходящего в Северной Америке чемпионата мира по футболу.

    Встреча состоялась в Нью-Йорке, автором двух забитых мячей стал Килиан Мбаппе, еще один гол на свой счет записал Брадли Барколя, передает РИА «Новости».

    Оформив дубль, Мбаппе довел число своих голов в плей-офф мировых первенств до 10. Нападающий превзошел достижение бразильцев Леонидаса и Роналдо, в активе которых по восемь точных ударов. Всего на счету француза 18 мячей на чемпионатах мира, больше только у Лионеля Месси.

    Оба форварда возглавляют список лучших бомбардиров текущего турнира, забив по шесть голов. В последний раз французская команда завоевывала чемпионский титул в 2018 году в России.

    Следующим соперником французской сборной в одной восьмой финала станет сборная Парагвая. Встреча пройдет 4 июля, а сам чемпионат мира завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Парагвая победила команду Германии в серии послематчевых пенальти. На групповом этапе французские футболисты обыграли сборную Ирака со счетом 3:0.

    Комментарии (0)
    29 июня 2026, 11:22 • Новости дня
    Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже

    Tекст: Мария Иванова

    Во время шторма с порывами ветра свыше 100 километров в час ослепительная вспышка попала прямо в вершину главного символа французской столицы.

    Стихия обрушилась на центр Парижа, сопровождаясь ураганными порывами ветра до 104,8 километра в час на вершине знаменитой достопримечательности, передает РИА «Новости».

    «В Париже в Эйфелеву башню ударила невероятно яркая молния», – говорится в сообщении французского канала BFMTV.

    Из-за сильного шторма организаторам пришлось прервать финальный матч Топ-14 по регби, который проходил на стадионе «Стад де Франс» в пригороде столицы. По данным медиапроекта Meteo Nord Parisien, в выходные дни непогода в некоторых районах страны сопровождалась градом диаметром два-три сантиметра.

    Масштабные грозы пришли на смену затяжной аномальной жаре, охватившей Францию и ряд других европейских стран. Столбики термометров приближались к 40 градусам, а местами даже превышали эту отметку. Из-за экстремального зноя метеослужба ранее вводила рекордный наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов из-за аномальной жары.

    Парижские морги полностью заполнились на фоне экстремальных температур.

    Подобные погодные условия спровоцировали гибель более тысячи человек.

    Комментарии (0)
    Главное
    Рада одобрила создание скандального пантеона украинских националистов
    ВС России поразили цех по производству двигателей для ракет «Нептун»
    Советник президента Эстонии предложил пранкерам помощь в атаках на Петербург
    Россия заняла второе место в рейтинге темпа роста благосостояния
    Gallup: Большинство украинцев выступают за переговоры с Россией
    Умер автор «победной» песни Трампа
    Онищенко назвал главные ошибки в жару