Правительство Франции назначило первый тур выборов на 18 апреля 2027 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Даты выборов 2027 года правительство Франции утвердило на заседании совета министров, передает ТАСС. Их огласила официальный представитель кабмина Мод Брежон.

Она заявила: «Даты предстоящих президентских выборов были предложены сегодня утром. После консультаций со всеми политическими партиями было решено, что они состоятся в воскресенье, 18 апреля 2027 года, а также в воскресенье, 2 мая 2027 года (второй тур – прим. ВЗГЛЯД)».

Накануне французские СМИ, включая газету Ouest-France, писали о планах президента Эммануэля Макрона и правительства согласовать выборы на эти даты. Отмечалось, что по конституции голосование может пройти только в период с 35-го по 20-й день до окончания полномочий действующего главы государства.

Макрон завершает второй мандат и не имеет права участвовать в выборах 2027 года. На данный момент более 20 политиков во Франции публично заявили о намерении побороться за пост президента.

По опросам, фаворитом избирательной гонки считается лидер «Национального объединения» Жордан Барделла. Высокий рейтинг сохраняет и глава парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен, однако ее участие зависит от исхода судебного разбирательства по делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте.

Среди левых избиратели чаще всего называют основателя «Неподчинившейся Франции» Жан-Люка Меланшона, среди центристов лидируют два бывших премьера – лидер партии «Ренессанс» Габриэль Атталь и глава партии «Горизонты» Эдуар Филипп. Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов в первом туре, во второй, который пройдет через две недели, выйдут два лидера гонки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент страны Франсуа Олланд запланировал вновь побороться за высший государственный пост.

Левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.