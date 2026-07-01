В московском храме задержали дебошира

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел на востоке российской столицы. Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал тревоги из церкви, расположенной на улице Красноярской, передает ТАСС.

«Гражданин вел себя агрессивно, нарушал общественный порядок, повышал голос, выражаясь нецензурной бранью, и угрожал охраннику физической расправой. На требования прекратить противоправные действия дебошир не отреагировал, а затем повредил калитку забора ударом ноги», – добавили в ведомстве.

Прибывшие на место сотрудники задержали нарушителя. Им оказался местный житель, который объяснил свой поступок личным несогласием с христианским вероучением. В настоящее время хулиган передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле росгвардейцы задержали пьяного мужчину в одном из московских храмов. В прошлом году нетрезвый петербуржец с палкой напал на настоятеля церкви при городской больнице.