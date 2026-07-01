Лукашенко помиловал десятки осужденных за экстремизм белорусов

Лукашенко помиловал 32 осужденных в преддверии Дня Независимости

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 32 осужденных в преддверии Дня Независимости республики, передает РИА «Новости».

В сообщении пресс-службы главы государства говорится: «В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь (отмечается 3 июля) помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности». Уточняется, что соответствующий указ подписал Лукашенко.

По данным пресс-службы, помилование коснулось 20 женщин и 12 мужчин. Решение, как подчеркнули в администрации президента, принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Отмечается, что все помилованные заранее ходатайствовали об этом, признавали свою вину и выражали раскаяние.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости, среди них были осужденные за экстремизм.

В январе 2025 года Лукашенко помиловал 15 человек, из них пятеро были осуждены за преступления экстремистской направленности.

В декабре 2025 года белорусский лидер помиловал 123 иностранца, ранее осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм.