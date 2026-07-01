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    1 июля 2026, 12:52 • Новости дня

    Reuters: Непрямые переговоры США и Ирана проводятся в Дохе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице Катара проходят непрямые технические переговоры представителей США и Ирана при участии посредников из Катара и Пакистана, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

    Непрямые технические переговоры между США и Ираном проходят в Дохе при посредничестве Катара и Пакистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    В сообщении говорится: «Непрямые технические переговоры США и Ирана проходят в Дохе. Катар и Пакистан выступают в качестве посредников».

    По данным источника агентства, во встречах участвуют главные переговорщики и группы специалистов. Другие подробности формата и повестки переговоров не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения на этой неделе консультаций в Катаре по вопросам безопасного судоходства.

    Участники переговоров в швейцарском Бюргенштоке сформировали специализированные технические группы при участии Пакистана и Катара.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку шести из 12 млрд долларов иранских средств в Катаре после соглашения с США.

    30 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу

    Иран отверг план Парижа по разминированию Ормузского пролива

    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран отказался от предложенного Парижем сотрудничества по очистке Ормузского пролива, с соответствующим заявлением выступил замглавы иранского МИД Казим Гарибабади.

    «Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями», – отметил дипломат, пишет Anadolu.

    По словам представителя ведомства, любые параллельные договоренности или вмешательство иностранных вооруженных сил абсолютно недопустимы. Текущая обстановка в регионе оценивается руководством как крайне сложная.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении французской и оманской сторон начать совместное разминирование акватории.

    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    По данным американских СМИ, за четыре дня через Ормузский пролив прошло 124 грузовых судна.

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    29 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения на этой неделе консультаций в Катаре по вопросам безопасного судоходства.

    Представители Соединенных Штатов и Исламской республики договорились о временном прекращении взаимных атак, передает портал Axios.

    «Мы решили прекратить всю кинетическую активность», – заявил изданию высокопоставленный американский чиновник. Ожидается, что во вторник стороны проведут встречу в столице Катара для урегулирования разногласий вокруг Ормузского пролива.

    Перемирию, заключенному 11 дней назад, угрожали возобновившиеся удары и заявления президента США о готовности возобновить войну. По словам другого источника, пока участники конфликта отступают, чтобы суда могли свободно перемещаться во время продолжения технических консультаций. Американскую делегацию на них возглавит Ник Стюарт.

    Причиной эскалации стали разные трактовки меморандума, по которому Иран обязался обеспечить безопасный проход судов в обмен на снятие блокады со своих портов. Договоренность вице-президента США Вэнса о создании горячей линии связи с Корпусом стражей исламской революции пока не реализована. Из-за этого запланированные в Швейцарии переговоры по ядерной программе перенесли в Доху и посвятили проблеме судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Представители двух стран на встрече в Швейцарии договорились разработать механизм безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    Для окончательного урегулирования спора стороны запланировали проведение новых переговоров в Катаре.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    28 июня 2026, 20:47 • Новости дня
    Ирак предложил стать посредником между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Багдад предложил свои услуги в качестве переговорщика между Вашингтоном и Тегераном для скорейшего завершения военного конфликта в регионе.

    Ирак выразил готовность выступить посредником между Соединенными Штатами и Ираном для прекращения вооруженного противостояния, передает РИА «Новости».

    «Ирак поддерживает прекрасные отношения как с США, так и с Ираном, и мы готовы работать с обеими сторонами над урегулированием этого конфликта», – заявил глава внешнеполитического ведомства Ирака Фуад Хусейн во время совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Багдаде.

    Политик напомнил об успешном опыте Багдада в налаживании диалога между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что конфликт в Ормузском проливе продолжается, несмотря на недавнее подписание меморандума о взаимопонимании. Министр добавил, что война ведет к разрушению всего региона, поэтому ее необходимо закончить.

    В середине июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося в конце февраля. Документ определяет сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе. Однако напряженность сохраняется из-за взаимных ударов сторон в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позже иранское внешнеполитическое ведомство обвинило Вашингтон в нарушении договоренностей из-за новых авиаударов.

    Еще весной глава МИД Ирака Фуад Хусейн предрекал всему миру вооруженный хаос из-за ситуации в Ормузском проливе.

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    28 июня 2026, 15:44 • Новости дня
    Лихачев: Росатом не вернет специалистов на АЭС «Бушер» без гарантий безопасности

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские атомщики не вернутся к работе на иранской АЭС «Бушер», пока не будут обеспечены стопроцентные гарантии их безопасности, подчеркнул глава госкорпорации Алесей Лихачев.

    Госкорпорация «Росатом» не будет возвращать российских специалистов на атомную станцию «Бушер» в Иране до получения стопроцентных гарантий их безопасности, передает РИА «Новости». Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, как возобновление обстрелов в Иране отразится на возвращении отечественных специалистов на АЭС, Лихачев подчеркнул жесткость позиции корпорации. «Пока мы не поймем стопроцентную гарантию безопасности наших людей, мы их, конечно, возвращать не будем», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране продолжилось после паузы, но полное возвращение российских специалистов отложено из-за нестабильной военной обстановки.

    Ранее Лихачев заявил о негативном развитии ситуации на АЭС «Бушер» и сообщил об эвакуации 250 сотрудников.

    В апреле глава Росатома сообщил о финальной эвакуации более 200 специалистов с АЭС «Бушер», при этом на объекте планировали оставить около 50 человек для поддержания работы оборудования.

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    29 июня 2026, 20:57 • Новости дня
    В МИД Ирана опровергли планы проведения переговоров с США в Катаре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исламская республика отправит делегацию в Доху исключительно для решения вопросов по разблокировке замороженных активов, полностью исключая любые контакты с американской стороной, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи подчеркнул полное отсутствие подобных намерений. Дипломат пояснил цели предстоящей на этой неделе поездки экспертной группы в Доху. Визит специалистов направлен исключительно на работу над реализацией меморандума о возврате замороженных средств, передает РИА «Новости».

    «В предстоящие дни никаких переговоров на каком-либо уровне с США у нас в планах нет», – заявил Багаи. Он добавил, что параллельный визит американской делегации в Катар абсолютно не пересекается с задачами иранских представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал прямые переговоры с Тегераном в Дохе.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном.

    Президент исламской республики Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.

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    28 июня 2026, 13:47 • Новости дня
    Иранская авиакомпания возобновила перелеты между Рештом и Астраханью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская авиакомпания Pouya Air возобновила регулярные рейсы между Рештом и Астраханью, сообщил директор аэропорта провинции Гилян Мохсен Мирхосейни.

    «В связи с высоким спросом и интересом пассажиров к авиамаршруту Решт – Астрахань с сегодняшнего дня авиакомпания Pouya Air возобновила выполнение регулярных рейсов по этому направлению», – сказал руководитель воздушной гавани, передает ТАСС.

    Самолеты будут летать два раза в неделю. Отправления запланированы по воскресеньям и понедельникам. Перелеты туда и обратно осуществляются в течение одного дня.

    Мирхосейни напомнил, что последний рейс по этому направлению состоялся до 12-дневной войны в июне 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация отменила ограничения на ночные рейсы отечественных перевозчиков в Иран.

    В начале июня власти Исламской республики полностью открыли воздушное пространство страны для гражданских лайнеров.

    В конце апреля иранская авиакомпания Mahan Air возобновила полеты из Тегерана в Москву после двухмесячного перерыва.

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    28 июня 2026, 23:20 • Новости дня
    Аxios: США и Иран договорились прекратить взаимные удары

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Иран договорились прекратить взаимные удары, заявил высокопоставленный американский чиновник, так как обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор по поводу Ормузского пролива.

    Перемирие между США и Ираном длится всего 11 дней, а уже находится под угрозой срыва из-за возобновления ударов с обеих сторон и заявлений американского президента Дональда Трампа возобновить войну и «довести дело до конца», пишет портал Аxios.

    Возобновление боевых действий было вызвано противоречивыми интерпретациями меморандума о взаимопонимании о прекращении войны, особенно его условий в отношении Ормузского пролива, отмечает портал.

    «Мы решили прекратить все боевые действия», – заявил Axios высокопоставленный американский чиновник.

    Второй американский чиновник сообщил Axios, что обе стороны «пока» прекратят боевые действия и что «суда могут свободно передвигаться», поскольку технические переговоры должны продолжиться.

    Как американские чиновники, так и третий источник, знакомый с ситуацией, подтвердили запланированную на вторник встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал в ночь на 28 июня, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива. Затем стало известно, что американский президент пригрозил уничтожить Иран. Ирак предложил стать посредником между США и Ираном.

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    30 июня 2026, 14:55 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о ликвидации командира «Исламского джихада» в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В секторе Газа израильские военные ликвидировали одного из командиров движения «Исламский джихад», которого связывают с нападением 7 октября и удержанием заложников, сообщили в армии Израиля.

    Армия обороны Израиля сообщила об устранении в секторе Газа одного из командиров радикальной группировки «Исламский джихад». Операция прошла во вторник и была направлена против боевика, причастного к нападению на Израиль 7 октября 2023 года и удержанию израильских заложников, пишет РИА «Новости».

    В официальном заявлении пресс-службы армии говорится: «Силы ЦАХАЛ ликвидировали террориста «Исламского джихада» Талала Джабера Абд аль-Аала, командовавшего террористической ячейкой, проникшей на территорию Израиля во время атаки 7 октября и участвовавшего у удерживании заложников на протяжении всей войны». В сообщении уточняется, что он руководил группой, прорвавшейся в Израиль в день начала конфликта.

    Военные подчеркнули, что перед нанесением удара по цели в секторе Газа были предприняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения. Другие подробности операции в пресс-релизе не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные освободили четырех заложников во время операции в секторе Газа.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что совместно с ШАБАК точечным ударом ликвидировал в Хан-Юнисе командира военной разведки ХАМАС, причастного к подготовке атаки 7 октября.


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    30 июня 2026, 03:03 • Новости дня
    Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана соблюдать соглашение с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран намерен придерживаться договоренностей по урегулированию конфликта и отказу от ядерного оружия, если Вашингтон снимет морскую блокаду и санкции, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в эфире Press TV.

    «Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы также выполним свои обязательства... Наш подход к безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам состоит в том, чтобы полагаться на рациональность и человеческое достоинство при принятии решений, а когда приходит время действовать, защищаться решительно и бесстрашно», – приводит РИА «Новости» реплику президента Ирана.

    Иран и США дистанционно подписали меморандум в ночь на 18 июня. Документ предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты должны снять морскую блокаду, а иранская сторона – восстановить судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран также обязуется отказаться от получения ядерного оружия. Вопрос ядерной программы планируется урегулировать отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Главным итогом обсуждений для Ирана должно стать полное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном. При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил  разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.


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    30 июня 2026, 22:25 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в зоне Персидского залива

    Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Бахрейна Аз-Зайяни

    Tекст: Антон Антонов

    Телефонный разговор министров иностранных дел России и Бахрейна Сергея Лаврова и Абделя Латыфа Аз-Зайяни был посвящен обстановке в зоне Персидского залива и выполнению июньского меморандума между США и Ираном, сообщает МИД России.

    Переговоры прошли по инициативе бахрейнской стороны. Основное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили развитию ситуации в зоне Персидского залива, сообщается на сайте МИД.

    Они подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения всеми сторонами меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта.

    Лавров и Аз-Зайяни договорились продолжать тесное взаимодействие при обсуждении ближневосточной повестки в Совете Безопасности ООН. Также была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества России и Бахрейна в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    18 июня было подписано предварительное соглашение о прекращении огня, а 21 июня в иранский порт беспрепятственно пришло первое грузовое судно – США сняли свою блокаду.

    Однако позднее стороны вновь обменялись ударами. По данным СМИ, после этого США и Иран договорились прекратить взаимные удары.

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    29 июня 2026, 12:48 • Новости дня
    Сенатор США Кеннеди призвал «сожрать» Иран и выплюнуть кости

    Сенатор Кеннеди: Иран нужно сожрать и выплюнуть его кости

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенным Штатам следует полностью уничтожить Иран, отказавшись от невыгодных соглашений, заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

    Кеннеди выступил за жесткие военные меры против исламской республики, отказавшись от любых дипломатических компромиссов ради безопасности страны. передает RT.

    «Думаю, по истечении разумного срока – 60 дней или около того – мы должны вернуться и снова обрушиться на них. Думаю, мы должны полностью сожрать их и выплюнуть кости на пол», – сказал он в интервью Fox News.

    Политик добавил, что полное отсутствие соглашения с Ираном значительно лучше, чем подписание плохой сделки.

    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары.

    До этого США атаковали десять целей в Иране.

    Ранее президент США  подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

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    1 июля 2026, 02:49 • Новости дня
    Россия выразила надежду на юридически обязывающее соглашение США и Ирана

    Замсекретаря СБ Венедиктов: США и Ирану нужен юридически обязывающий договор

    Россия выразила надежду на юридически обязывающее соглашение США и Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия рассчитывает на то, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном откроет путь к юридически обязывающему соглашению, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    Венедиктов отметил, что Москва поддерживает все достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном, включая меморандум, передает ТАСС.

    «Надеемся, что он уже в ближайшем будущем приведет к окончательному урегулированию конфликта и подписанию юридически обязывающего соглашения», – подчеркнул Венедиктов.

    По его словам, без такого документа говорить о прочном и долгосрочном урегулировании ситуации невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул готовность Москвы помочь Вашингтону и Тегерану заключить долгосрочный всеобъемлющий договор.

    В МИД России сообщили о надежде, что заключение меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном поможет восстановить доверие в Персидском заливе и стабилизировать ситуацию в регионе.

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    29 июня 2026, 10:52 • Новости дня
    Ближневосточный конфликт спровоцировал резкий скачок мировой инфляции

    Мировая инфляция с начала конфликта на Ближнем Востоке ускорилась на 0,5 п.п.

    Tекст: Мария Иванова

    Остановка судоходства в Ормузском проливе из-за военной эскалации разогнала глобальную инфляцию, спровоцировав скачок цен на базовое сырье и удобрения в полтора раза.

    Мировая инфляция с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке ускорилась на 0,5 процентного пункта, передает РИА «Новости».

    Аналитики Банка международных расчетов (БМР) зафиксировали признаки усиления инфляционного давления по всему миру.

    «Уже наблюдаются признаки усиления инфляционного давления. С начала конфликта мировая инфляция ускорилась на 0,5 процентного пункта», – констатировали экономисты банка. Они добавили, что стоимость некоторых сырьевых товаров увеличилась двузначными темпами. В частности, цены на пластмассы и удобрения подскочили на 50%.

    Эксперты отметили, что удорожание издержек на ранних этапах производственных цепочек способно долго поддерживать высокую инфляцию даже после стабилизации цен на энергоносители.

    Транспортные трудности возникли после того, как США и Израиль в конце февраля начали удары по иранским объектам, что привело к остановке судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ближневосточный конфликт разогнал инфляцию в США до 4,2%.

    Блокировка Ормузского пролива спровоцировала резкий рост мировых цен на энергоносители и удобрения.

    Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о рисках ослабления глобального экономического роста.

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    1 июля 2026, 04:12 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана заявил о полном снятии морской блокады со стороны США

    Галибаф: США полностью сняли морскую блокаду с Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Морская блокада, ограничивавшая торговое судоходство Ирана, была полностью снята Вашингтоном, сообщил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.

    Отвечая в эфире иранского телевидения на вопрос, сняли ли США блокаду полностью, Галибаф сказал: «Да... вы видели, что Трамп об это объявил, даже 30 дней не прошло [как это предполагалось меморандумом]».

    Он подчеркнул, что после отмены ограничений судоходство для иранских торговых судов и танкеров стало свободным и при пересечении Оманского залива для них не возникает никаких препятствий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана и открытии Ормузского пролива.

    Замглавы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи заявил о начале практического снятия морской блокады США и свободном проходе иранских танкеров через международные воды.

    Центральное командование ВС США сообщило о полном прекращении морской блокады Ирана и отказе от ограничений на движение судов в Персидском и Оманском заливах.

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    30 июня 2026, 06:06 • Новости дня
    Ирак выразил готовность принять переговоры США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Багдад выразил готовность предоставить площадку для возможных переговоров США и Ирана, заявил иракский посол в России Абдул-Карим Хашим Мустафа.

    Иракское руководство готово предоставить площадку для диалога между Соединенными Штатами и Ираном при возникновения такой необходимости, так как страна уже имеет подобный опыт.

    «В 2014 году Ирак принял первые непрямые переговоры между США и Ираном. Так что Ирак всегда готов сыграть эту роль, но это зависит от желания двух партнеров – США и Ирана», – заявил дипломат ТАСС.

    Посол отметил, что текущее обострение отношений Ирана с американской и израильской сторонами практически не сказалось на повседневной жизни иракских граждан.

    При этом посол Ирака обратил внимание, что ракеты пересекали воздушное пространство сразу нескольких стран региона, а техническими возможностями для перехвата обладают лишь единицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирака Фуад Хусейн предрекал всему миру вооруженный хаос из-за ситуации в Ормузском проливе. В иракском МИД уже предлагали стать посредником между США и Ираном. Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США.

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