Грузия заявила о нейтральной позиции в конфликте США, Израиля и Ирана

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Лидеры нашего региона будут совместно на этой церемонии, так что нет ничего необычного в присутствии на ней президента Грузии, – сказал он. – В первую очередь нам важны интересы Грузии, которая заняла нейтральную позицию в этом конфликте».

Депутат отметил, что США сейчас ведут переговоры с нынешними властями Ирана, по приглашению которых церемонию посетит делегация Грузии.

Накануне администрация президента Грузии сообщила, что Михаил Кавелашвили посетит церемонию похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Государственные похороны Али Хаменеи, погибшего в результате ударов 28 февраля 2026 года, пройдут с 4 по 9 июля 2026 года.

Оппозиция критикует власти Грузии за якобы разворот от Запада на Восток и называет нецелесообразным посещение церемонии похорон аятоллы.