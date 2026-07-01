Немецкий футбольный союз заподозрили в махинациях с билетами на Евро-2024

Bild: Немецкий футбольный союз обыскали из-за махинаций с билетами

Tекст: Мария Иванова

Следователи провели обыск в штаб-квартире Немецкого футбольного союза (DFB) в связи с подозрениями в махинациях при распространении билетов на Евро-2024, передает РИА «Новости». Также правоохранительные органы проверяют администрации городов, принимавших матчи турнира.

По данным следствия, речь идет о приглашениях в гостиницы и нескольких тысячах билетов, которые могли быть незаконно переданы привилегированным гостям. Существует подозрение в «структурированном предоставлении преференций», а также во взяточничестве. Предполагается, что к махинациям причастны сотрудники городских администраций по всей стране.

Поводом для обысков стало расследование в отношении двух мужчин. Французский сотрудник компании-организатора турнира отвечал за связи с городами и приглашал местных руководителей на топ-матчи. Бывший сотрудник администрации Гельзенкирхена, как утверждается, получил финансовую выгоду в размере около 2400 евро за счет оплаты проезда и проживания на полуфинал в Мюнхене. Ранее он уже подозревался в мошенничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители предотвратили теракт перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу.

Во время турнира три человека получили ранения при нападении в фан-зоне Штутгарта.