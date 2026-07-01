Торговая сделка между Евросоюзом и США вступила в силу

Tекст: Мария Иванова

Новый европейский регламент начал действовать в среду, передает РИА «Новости». Документ закрепляет договоренности, достигнутые Вашингтоном и Брюсселем в августе 2025 года.

Соглашение полностью освобождает американскую промышленную продукцию от таможенных сборов при ввозе в Европу. Одновременно Соединенные Штаты сохраняют тариф в 15% на большинство европейских товаров. Кроме того, регламент предоставляет преференциальный доступ для некоторых видов морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.

Для защиты внутреннего рынка Евросоюз предусмотрел специальный инструмент. Он позволит отменить льготы при резком увеличении объемов импорта. Механизм также может быть задействован, если американская сторона перестанет выполнять взятые на себя обязательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне комитет Европарламента поддержал компромиссный вариант соглашения с Соединенными Штатами.

Брюссель пошел на этот шаг ради спасения европейской автомобильной промышленности.

Ранее президент США потребовал реализовать условия договора до 4 июля под угрозой резкого повышения пошлин.