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    1 июля 2026, 10:24 • Новости дня

    Прокуратура инициировала уголовное дело против адвоката Полозова

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В следственные органы поступили материалы для возбуждения уголовного дела об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении известного юриста Николая Полозова (иноагент), сообщили в прокуратуре Москвы.

    Прокуратура Москвы просит возбудить уголовное дело в отношении Полозова, передает ТАСС.

    Дело необходимо завести по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», указали в прокуратуре.

    Теперь следственным органам предстоит принять окончательное решение о возбуждении дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Росфинмониторинг внес Николая Полозова в перечень террористов и экстремистов. В июле того же года московский суд заочно арестовал адвоката за распространение ложной информации о российской армии.

    30 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Матвиенко: Кандидаты «Единой России» на выборах представляют партию президента

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила с активистками «Женского движения Единой России» инициативы для новой Народной программы, включая поддержку участников спецоперации.

    Представители «Единой России» на выборах в Госдуму должны помнить, что они представляют партию президента и великой России, сказала Матвиенко на встрече с активистками «Женского движения Единой России», передает РИА «Новости».

    «Конечно, политическая борьба за доверие и голоса избирателей только набирает обороты. Вам предстоят многочисленные встречи с гражданами, острые дебаты с оппонентами. Но важно помнить: все мы с вами представляем одну большую партию – партию нашего президента, партию нашей великой России», – подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

    Она отметила важность расширения женского представительства в органах власти и добавила, что женщины-управленцы способны выстроить прочную нить доверия между обществом и государством.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что из 2,6 млн членов «Единой России» 1,6 млн составляют женщины.

    Главной темой встречи стало обсуждение предложений в новую Народную программу, в частности, инициатив по поддержке участников спецоперации и их семей. Так, прозвучали идеи расширить программы психологической помощи на семьи защитников, а периоды военной службы по контракту засчитывать в стаж госслужбы.

    Кроме того, участницы выдвинули предложения по развитию социальной политики, здравоохранения и образования. Среди них – создание круглосуточных групп в детсадах для одиноких матерей, введение бесплатной продленки для школьников до 14 лет и создание на портале госуслуг помощника «Календарь здоровья». Матвиенко поблагодарила участниц за конструктивный диалог и неравнодушие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выступил на предвыборном съезде «Единой России».

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    30 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами

    Кабмин закрыл ряд погранпереходов на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией

    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский кабинет министров ограничил работу нескольких пунктов пропуска на северо-западных рубежах страны.

    Ограничения коснулись участков границы с Латвией, Финляндией и Эстонией, передает ТАСС. Ограничения затронут семь железнодорожных пунктов пропуска на границе России с Финляндией, Латвией и Эстонией. В их числе – Выборг и Светогорск в Ленинградской области, Вяртсиля и Люття в Карелии, Санкт-Петербург-Финляндский, а также Печоры-Псковские и Пыталово в Псковской области.

    В середине июня эстонские власти сократили время работы пограничного пункта в Нарве. В конце мая МВД Финляндии подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы с Россией.

    В начале мая украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 17:24 • Новости дня
    В США зарегистрирован рекордный рост случаев заражения редким вирусом Повассан

    В США зарегистрирован рекордный рост случаев заражения вирусом Повассан

    В США зарегистрирован рекордный рост случаев заражения редким вирусом Повассан
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    В Соединенных Штатах зарегистрирован рекордный рост случаев заражения редким вирусом Повассан (Powassan), который передается через укусы клещей и способен вызывать тяжелые поражения центральной нервной системы.

    По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, за последний год было выявлено 76 случаев заболевания – это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Ранее ежегодно в стране фиксировали в среднем лишь семь-восемь случаев, пишет New York Post.

    Вирус получил свое название в честь канадского города, где в 1958 году был впервые обнаружен после расследования смерти четырехлетнего мальчика, причина заболевания которого долгое время оставалась неизвестной. Позже исследователи нашли тот же вирус у клеща, обнаруженного на мертвой белке, что позволило установить источник инфекции.

    Специалисты отмечают, что вирус распространяется преимущественно через укусы оленьих и сурковых клещей. Наибольший риск заражения приходится на период с конца весны до середины осени, когда активность клещей достигает максимума.

    По словам медицинского консультанта Национальной ассоциации по борьбе с вредителями Хорхе П. Парады, одной из главных особенностей инфекции является чрезвычайно быстрая передача: «Повассан может передаться уже через 15 минут после укуса инфицированного клеща, тогда как для передачи болезни Лайма клещ обычно должен оставаться присосавшимся от 36 до 48 часов». Эксперты подчеркивают, что именно эта особенность делает вирус значительно опаснее многих других клещевых инфекций.

    Инкубационный период заболевания составляет от одной до четырех недель. Первыми симптомами могут быть лихорадка, головная боль, рвота и слабость, однако у некоторых инфицированных заболевание протекает бессимптомно. В тяжелых случаях вирус способен вызвать энцефалит (воспаление головного мозга) или менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга). У пациентов могут возникать спутанность сознания, нарушение координации, затруднения речи и судороги.

    По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, около 10% пациентов с тяжелыми неврологическими осложнениями погибают. У многих выживших сохраняются долговременные неврологические нарушения.

    Специфических лекарств и вакцины против вируса Повассан в настоящее время не существует. Лечение ограничивается поддерживающей терапией, включая внутривенное введение жидкости и при необходимости респираторную поддержку. Наибольшему риску тяжелого течения заболевания подвержены дети, пожилые люди и пациенты с ослабленной иммунной системой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обитающие на территории России клещи представляют серьезную угрозу для здоровья и могут стать причиной заражения множеством тяжелых вирусов.

    Роспотребнадзор заявил о выявлении в клещах на Северо-Западе России вирусов Бейджи найроварус, Мукава и «Лесное». Биолог Ноттингемского университета Сара Гудэйкр предупредила о стремительном росте популяции клещей в Европе и увеличении числа случаев болезни Лайма с тяжелыми неврологическими последствиями.

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    30 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим потребовал от Международной морской организации признать суда так называемого российского «теневого флота» законными военными целями, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, соответствующее официальное письмо в международное ведомство направил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, передают «Вести». В своем обращении украинский чиновник подчеркнул, что такие корабли «не могут считаться обычным гражданским транспортом».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным причисление перевозящих российские углеводороды судов к «теневому флоту».

    Позже российское внешнеполитическое ведомство обвинило Киев в пиратстве на Черном море из-за атак на гражданский флот.

    В прошлом году Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 морских судов.

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    1 июля 2026, 00:32 • Новости дня
    На Украине испугались потери помощи Европы после взрыва в Монако

    «Страна.ua»: Помощь ЕС Киеву может оказаться под угрозой после взрыва в Монако

    На Украине испугались потери помощи Европы после взрыва в Монако
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв в Монако может привести к проблемам с получением Киевом европейской помощи, пишет украинское издание «Страна.ua».

    «В Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, так как в них, несмотря на их богатство, теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни всей прослойки населения», – заявило издание.

    Газета не исключает отток богатых людей, предпочитающих Монако, в другие «тихие гавани».

    «Однако для Украины в целом важнее даже другое», – подчеркивает издание, указывая, что убить пытались «предпринимателя, против которого Зеленский ввел санкции».

    «То есть на человека, у которого тяжелые отношения с украинскими властями по определению», – говорится в статье.

    Издание, ссылаясь на французские СМИ, отметило, что приоритетной версией относительно заказчиков преступления называется возможная причастность СБУ. По его данным, противники поддержки Киева во Франции уже используют эту тему.

    «Страна.ua» считает, что если версия о следах организаторов взрыва, ведущих в Киев, получит развитие и подтверждение, это осложнит для украинских властей попытки добиваться увеличения европейской помощи и поставит под сомнение их соответствие заявленному европейскому курсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французское издание Figaro сообщило о том, что приоритетной версией следствия по взрыву в Монако стало участие СБУ.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости немедленно прекратить финансовую помощь Киеву и остановить поставки вооружений на Украину после этого инцидента.

    Мэр Фрежюса Дэвид Рахлин задался вопросом о выходе киевского режима из-под контроля в связи с покушением на Вадима Ермолаева в Монако.

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    30 июня 2026, 11:58 • Новости дня
    Эксперт назвал причины покушения на украинского олигарха в Монако

    Политолог Корнилов: Покушение на Ермолаева – не последний теракт с украинцами в Европе

    Эксперт назвал причины покушения на украинского олигарха в Монако
    @ REUTERS/Alexandre Dimou

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. Произошедший инцидент – только начало противостояния украинского олигархата на территории Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Монако произошел первый в истории королевства теракт.

    «Вадим Ермолаев входит в сотню богатейших людей Украины и по-прежнему замешан во многих сомнительных схемах. Также он владеет солидной недвижимостью на Украине. Поэтому причинами покушения мне видится спор за имущество или финансы. Кроме того, судя по всему, сам олигарх пытался претендовать на целый ряд объектов, которые у него уже отобрали на родине», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    Собеседник подчеркнул, что Ермолаев имел хозяйственные споры и с несколькими европейскими компаниями. «Впрочем, у бизнеса в Европе другие методы воздействия на конкурентов. А нынешнее покушение, как мне видится, произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. В этой же условной группе состоит и Игорь Коломойский», – отметил спикер.

    Эксперт напомнил также, что один из сыновей Вадима Ермолаева – Артур – упоминался в операциях Интерпола в связи с деятельностью разветвленной сети мошеннических колл-центров, жертвами которых были граждане стран Евросоюза.

    По прогнозам Корнилова, нынешний инцидент – не последний теракт в Европе с участием украинских миллионеров и бизнесменов с сомнительной репутацией. «Уверен, когда закончится СВО, подобные покушения участятся повсеместно в европейских странах, где сегодня живет немало олигархов с Украины», – резюмировал он.

    Ранее в Монако произошел теракт – в вестибюле жилого дома сдетонировала заминированная посылка. Ранения получили три человека, несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, двое взрослых – в критическом. Среди них – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, сообщает РИА «Новости».

    Князь Монако Альберт II заявил, что теракт «потряс все монегасское общество». Ответственность за произошедшее лежит на Киеве, уверен лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!», – заявил он. Политик призвал прекратить финансирование Украины и снабжение ее оружием, а также раскритиковал анонсированное участие ВСУ в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.

    Вадим Ермолаев – основатель корпорации «Алеф» и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев. По словам предпринимателя, он отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием иметь «международную защиту». В 2023 году Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

    В конце 2025 года на Кипре по запросу Интерпола задержали Артура Ермолаева, сына бизнесмена, и экстрадировали в Эстонию. Поводом стало дело об организации на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. Всего в период с 2019 по 2022 годы преступники обманули людей в разных странах на более чем сто миллионов евро.

    Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Ему грозило пять лет тюрьмы, однако суд вместо этого назначил ему испытательный срок на такой же период и выслал из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.

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    30 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Цифровизация превратила ранее мужские в России профессии в женские

    Минтруд сократил в четыре раза список запрещенных для женщин профессий

    Цифровизация превратила ранее мужские в России профессии в женские
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Цифровизация и внедрение современных технологий в промышленности размывают традиционные гендерные границы профессий. Как отметила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, автоматизация открывает для женщин доступ к специальностям, которые ранее считались «мужскими»: в стране уже появилась первая женщина-машинист грузового локомотива.

    В стране перечень запрещенных для женщин профессий уменьшился более чем в четыре раза, передает ТАСС. Об этом на стратегической сессии «Социальное благополучие северян: принципы государственной политики» форума женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России» рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. «Перечень [профессий] сегодня сокращен более чем в четыре раза», – заявила она.

    По словам Баталиной, теперь женщины в России могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Она напомнила, что раньше многие специальности были для них закрыты из-за тяжелого физического труда, а также вредных и опасных условий.

    Замминистра подчеркнула, что цифровизация и внедрение более безопасных технологий производства позволяют постепенно открывать для женщин ранее сугубо мужские профессии. Баталина добавила, что в России уже появилась первая женщина, которая трудится машинистом грузового локомотива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выпускница Кировского учебного центра Ирина Милосердова получила право управлять тяжелыми грузовыми составами как первая в России женщина-машинист грузового локомотива.

    Ранее Минтруд предложил сократить перечень запрещенных для женщин производств, включая работы на поверхности строящихся шахт и управление самоходными машинами на открытых горных работах.

    Писатель Мариэтта Арбатова отмечала небольшое сокращение перечня неженских профессий в России с 17 февраля 2025 года и медленные темпы достижения равноправия на рынке труда.

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    30 июня 2026, 19:16 • Новости дня
    Психолог объяснила пользу «нытинга»

    Психолог Тамурова разъяснила разницу между «нытингом» и психотерапией

    Психолог объяснила пользу «нытинга»
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Появление платной услуги «нытинг», где человек может выговориться незнакомому собеседнику, отражает устойчивый запрос на эмоциональную разгрузку, сказала газете ВЗГЛЯД практикующий семейный психотерапевт, специалист по зависимостям, член Ассоциации кризисных психологов при МИП Мария Тамурова. По ее словам, такая форма коммуникации монетизирует базовую человеческую потребность – быть услышанным. Это снижает уровень стресса, но не решает внутренних проблем и не избавляет от их причин.

    В последнее время в интернете набирает популярность новая услуга, получившая название «нытинг», сообщает РИА «Новости». Суть сервиса заключается в том, что человек на «другом конце провода» просто выслушивает жалобы своего клиента на жизнь, работу, начальство и трудности, не давая советов, не оценивая ситуацию и не пытаясь мотивировать собеседника.

    «Услуга «нытинг» – это, по сути, коммерциализация давно знакомой человеческой потребности: быть выслушанным без оценки, советов и давления. Речь идет о платной услуге, где человек может раскрыть свои переживания, жалобы, рассказать о раздражении или усталости незнакомому собеседнику», – рассказывает Тамурова.

    С психологической точки зрения, продолжает психотерапевт, сама идея не нова. Эмоциональная разгрузка через вербализацию – один из базовых механизмов снижения стресса. Когда человек проговаривает переживания, активность лимбической системы снижается, а ощущение контроля над ситуацией возрастает. Поэтому «нытинг» может выполнять функцию быстрой психологической разгрузки, особенно для тех, кто по разным причинам не хочет или не может обращаться к психотерапии.

    Однако, предупреждает она, важно понимать эффективность такой услуги. «Нытинг», по ее словам, не заменяет терапию: он не работает с глубинными причинами состояний, не формирует устойчивые навыки саморегуляции и не предполагает долгосрочных изменений. Это скорее «эмоциональный дренаж» – способ временно снизить напряжение.

    «Потенциальная польза есть, особенно в двух случаях: когда человек не хочет нагружать близких своими переживаниями и когда важно быстро выговориться здесь и сейчас, не входя в длительный терапевтический процесс. Но есть и риски: при регулярном использовании без дальнейшей работы с причинами человек может закреплять привычку к «сливу» эмоций без их осмысления», – делится специалист.

    По ее мнению, эффективность «нытинга» во многом определяется выбранным форматом общения. Так, разговор в режиме реального времени – по телефону или через видеосвязь – лучше подходит для выражения сильных эмоций, поскольку создает эффект присутствия и ощущение поддержки. Молодые люди чаще предпочитают аудиосообщения, тогда как более старшее поколение склоняется к живому общению в реальном времени. Однако ключевым фактором является не возраст, а уровень эмоциональной открытости человека и привычный для него способ коммуникации. Тамурова подчеркивает, что сам формат услуги не оказывает решающего влияния на ее качество – важно, чтобы человеку было удобно обращаться за такой поддержкой и он чувствовал доверие к собеседнику.

    «Ключевое условие, при котором «нытинг» становится полезным – это наличие границ и структуры: человек должен понимать, что он делает (разгружается, а не решает проблему), а «слушатель» – удерживать позицию без оценивания, советов и вовлечения в зависимость. Быть собеседником для нуждающегося может быть любой, кто умеет слушать. Образования, смежного с психологией, для этого не требуется», – заключила Тамурова.

    Ранее HR-директор трейд-маркетингового агентства Валерия Доманская рассказала, что в связи с развитием ИИ уже к 2030 году часть профессий сократится. При этом угрозы психологам она не видит, поскольку устойчивыми останутся профессии, требующие эмпатии, творчества и принятия сложных решений в условиях неопределенности. По ее мнению, потребность в прямом человеческом взаимодействии на фоне цифровизации будет только расти.

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    30 июня 2026, 20:40 • Новости дня
    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ

    Le Figaro: Следствие подозревает СБУ в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако

    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной версией расследования покушения на предпринимателя Владимира Ермолаева в Монако стало участие украинских спецслужб, пишет газета Le Figaro.

    По информации Le Figaro, французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве главной версии инцидента с бизнесменом, передает ТАСС.

    «По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ», – отмечает французское издание.

    Журналисты напоминают, что ранее предприниматель принял решение отказаться от украинского гражданства, после чего Киев ввел против него персональные санкции. По информации прессы, произошедший взрыв расценивается следователями скорее как сигнал устрашения, а не реальная попытка физического устранения коммерсанта.

    Ранее князь Альбер II осудил первый в истории Монако террористический акт. Украинский блогер Анатолий Шарий отметил причастность киевских властей к попытке устранения бизнесмена.

    Политолог Владимир Корнилов назвал инцидент началом противостояния украинского олигархата на территории Европы.

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    30 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ под Константиновкой

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск успешно отразили наступление украинских подразделений, уничтожив живую силу и танки противника с помощью FPV-дронов.

    «Операторы подразделений беспилотных систем Южной группировки войск вскрыли попытку контратакующих действий ВСУ на Константиновском направлении», – сообщили представители группировки, передает РИА «Новости».

    Для отвлечения внимания четыре пехотинца при поддержке танка выдвинулись по дороге Осыково – Новоселовка. Одновременно вторая группа из десяти человек в сопровождении бронетехники попыталась пройти со стороны дамбы.

    Ударами FPV-дронов севернее Новоселовки российские бойцы ликвидировали десять солдат противника и танковые экипажи. В ведомстве подчеркнули, что украинское командование организует подобные бессмысленные атаки ради медийного эффекта и демонстрации активности западным спонсорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные ликвидировали до 95 солдат противника в юго-западной части Константиновки.

    Ранее операторы беспилотников сорвали четыре попытки ротации украинских войск на этом направлении.

    До этого артиллеристы уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины.

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    30 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин включил Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин включил замминистра обороны и председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Глава государства подписал соответствующий указ, сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале. Цивилева также включена в президиум этого совещательного органа.

    В январе этого года президент России присвоил Цивилевой чин действительного государственного советника второго класса.

    В середине июня глава государства по ее инициативе расширил полномочия фонда «Защитники Отечества».

    В конце прошлого года Путин провел рабочую встречу с руководителем этой организации в Кремле.

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    30 июня 2026, 17:30 • Новости дня
    Решетников: Зумеры отказываются перерабатывать и хотят тратить личное время на себя
    Решетников: Зумеры отказываются перерабатывать и хотят тратить личное время на себя
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работодателям становится все сложнее привлекать к работе представителей поколения Z, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

    Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что работодателям становится все сложнее привлекать к работе представителей поколения Z, передает РИА «Новости».

    По словам министра, одной из ключевых задач для российской экономики остается повышение производительности труда, а также расширение участия в рынке труда молодежи и людей старшего возраста.

    «Все, что касается роста производительности труда, вовлечения в рынок труда молодежи, старшего поколения и так далее, это все крайне востребовано. Зумеров значительно более сложно вовлекать», – сказал Решетников.

    Глава Минэкономразвития отметил, что представители поколения Z предъявляют иные требования к работодателям. Для них важны атмосфера в коллективе, условия организации труда, его качество, а также возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью. При этом, как показывают статистические данные, многие молодые специалисты в течение года меняют место работы или даже профессию.

    По словам Решетникова, работодатели также нередко обращают внимание на то, что молодые сотрудники менее готовы к переработкам. Министр пояснил, что для представителей нового поколения существует четкое разделение между рабочим и личным временем.

    «Есть рабочее время, все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность», – заключил глава Минэкономразвития.

    В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал развитие гибкой занятости способом преодоления нехватки специалистов. В июне число ищущих работу подростков увеличилось на 16 процентов.

    В прошлом году психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил частое профессиональное выгорание среди зумеров.

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    30 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Князь Альбер II осудил первый в истории Монако теракт
    Князь Альбер II осудил первый в истории Монако теракт
    @ Agentur Matthias Wehnert/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Князь Альбер II осудил первый в истории страны теракт, следует из заявления княжеского дворца Монако.

    Князь Альбер II выступил с осуждением первого в истории страны террористического акта, передают «Ведомости».

    «Взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества», – говорится в официальном заявлении княжеского дворца.

    Инцидент случился вечером 29 июня на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла в центральной части города. В результате детонации тяжелые ранения получили три человека. По данным камер видеонаблюдения, неизвестный оставил рюкзак на месте происшествия и скрылся.

    Среди пострадавших, предположительно, находится украинский предприниматель с гражданством Кипра Вадим Ермолаев, против которого на Украине действуют санкции. При этом глава правительства Монако Кристоф Мирман отказался подтверждать информацию о гражданстве раненых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Монако назвало причиной теракта спрятанное в посылке взрывное устройство.

    Французский канал BFMTV выяснил личность пострадавшего при взрыве украинского олигарха Вадима Ермолаева.

    Украинский блогер Анатолий Шарий обвинил киевские власти в организации покушения на бизнесмена.

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    30 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни

    Минобороны: Российский боец защитил пятерых гражданских от удара дрона в ДНР

    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время эвакуации людей из населенного пункта Родинское в ДНР российский военнослужащий ценой собственной безопасности увел ударный беспилотник от группы гражданских лиц, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие пятого отдельного комендантского полка группировки «Центр» организовали эвакуацию пяти человек из населенного пункта Родинское, говорится в сообщении ведомства в Max. Группа разработала скрытный маршрут через лесопосадки и открытую местность с танковым рвом. Вывод людей осуществлялся с соблюдением максимальной маскировки и тишины.

    На подходе к безопасной зоне эвакуируемых атаковал вражеский FPV-дрон. Рядовой Назарий Гура отбежал в сторону и открыл огонь по аппарату, чтобы переключить внимание оператора на себя. Он продолжил уводить беспилотник подальше от гражданских.

    Через несколько секунд дрон сдетонировал рядом с бойцом. Военнослужащий успел увернуться от мощного взрыва в самый последний момент.

    «Благодаря самоотверженным действиям рядового Гура все пять мирных жителей были доставлены в безопасный район», – отметили в Минобороны.

    В мае российский морпех сбил два вражеских беспилотника при эвакуации раненого сослуживца. Ранее командир разведчиков ценой собственной жизни закрыл боевого товарища от удара дрона.

    В конце прошлого года рядовой Равиль Гайнулин спас пострадавшего бойца после атаки беспилотника в ДНР.

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    30 июня 2026, 13:18 • Новости дня
    ЦБ изменил правила выплат по ОСАГО

    ЦБ: Выплаты водителям по ОСАГО вырастут на 10%

    ЦБ изменил правила выплат по ОСАГО
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центральный банк обновил подход к расчету стоимости авторемонта по ОСАГО, благодаря чему ожидается заметный рост средних страховых выплат при повреждении машин.

    По данным, размещенным на сайте Банка России, новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов для ремонта по ОСАГО вступит в силу 11 июля 2026 года, пишет ТАСС.

    В сообщении говорится: «Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля 2026 года. Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО». Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные редакции справочников в течение трех месяцев.

    Согласно указанию ЦБ, при определении средней стоимости запчастей больше не будут учитываться цены аналогов, которые более чем на 70% дешевле оригинальных деталей. Также средняя стоимость расходных материалов станет рассчитываться без учета скидок, которые ранее могли занижать итоговую сумму.

    Еще одно изменение касается деталей одноразового использования, таких как уплотнители и наклейки. Отмечается, что «теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме», тогда как сейчас действует лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО, по оценке регулятора, должна вырасти на 10%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО на 15% с 9 декабря 2025 года.

    Минфин поддержал использование б/у деталей при ремонте по ОСАГО при условии их надлежащего качества.

    Центробанк заявил об увеличении с 5 июля лимита выплат по европротоколу до 200 тыс. рублей для аварий с разногласиями при обязательной фотофиксации повреждений.

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