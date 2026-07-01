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    1 июля 2026, 10:09 • Новости дня

    Канцелярия Мерца назвала ошибкой пост о футболе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведомство федерального канцлера Германии Фридриха Мерца объяснило вызвавшую шквал критики публикацию Фридриха Мерца о национальной сборной по футболу технической ошибкой согласования.

    Аппарат главы правительства ФРГ прокомментировал резонансное сообщение Фридриха Мерца о выступлении национальной команды на чемпионате мира, передает ТАСС.

    Спустя полчаса после поражения немецких футболистов от сборной Парагвая и вылета с турнира канцлер опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост с похвалой в адрес команды. Политик восхитился самоотдачей игроков и заявил, что страна ими гордится. Это сообщение вызвало резкую критику общественности, поскольку эксперты сочли игру сборной Германии на чемпионате крайне блеклой.

    «Не тот твит, не то время, не та кнопка», – сообщили источники в ведомстве канцлера газете Der Tagesspiegel.

    Собеседники издания назвали сложившуюся ситуацию очень досадной.

    Позднее глава немецкого правительства разместил новую публикацию. В ней политик подчеркнул необходимость поддерживать команду не только при победах, но и в моменты поражений. Он отметил, что игроки, носящие на футболках федерального орла, заслуживают поддержки, а не насмешек.

    29 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Названа причина стрельбы с шестью погибшими в немецком Штаде

    Der Spiegel: Личный конфликт спровоцировал стрельбу с шестью погибшими в Штаде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инцидент с применением огнестрельного оружия в немецком городе Штаде произошел из-за выяснения личных отношений, сообщает Der Spiegel.

    Издание подчеркивает, что мотивы преступления не связаны с радикальными взглядами, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. «О политической или экстремистской подоплеке на текущий момент неизвестно», – отмечается в публикации немецкого СМИ.

    Нападение случилось на территории местного центра матери и ребенка. Как уточняется, жертвами атаки стали шесть человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

    Правоохранительные органы оперативно задержали троих подозреваемых. В их числе оказался и предполагаемый преступник, открывший огонь по людям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек.

    В апреле спецназ полиции Дюссельдорфа штурмовал здание сикхского храма в Мёрсе. В январе злоумышленники ранили пятерых человек в многоквартирном доме в центре Берлина.

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    28 июня 2026, 18:37 • Новости дня
    Украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья украинских беженцев вынесла из арендованной в Германии квартиры всю мебель и сантехнику, нанеся владелице ущерб на сумму более 100 тыс. евро.

    Об инциденте с арендаторами, которые вынесли из чужого жилья мебель и сантехнику, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Bild. Владелица недвижимости Натали Шелл, переехавшая в детстве в Германию из Казахстана, в 2025 году пустила в свой дом украинскую семью. Женщина сдала квартиру площадью 140 квадратных метров паре с шестью детьми, поскольку искренне сочувствовала их положению.

    Пока хозяйка отсутствовала, жильцы полностью обчистили помещения. Злоумышленники забрали плиту, духовку, унитаз, душ и умывальники, а также целиком демонтировали систему отопления. Потерпевшая оценивает нанесенный ущерб в сумму, превышающую 100 тыс. евро.

    В настоящее время бывшие квартиранты благополучно вернулись на родину. «Люди прислали мне скриншоты из Инстаграма с фотографиями моего арендатора и его сына, укладывающих плитку на Украине. Как будто ничего не произошло, я в шоке», – заявила Шелл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ всерьез обеспокоились возможным кризисом из-за наплыва украинских переселенцев.

    Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт указал на радикальное изменение отношения немцев к приезжим.

    Немецкий журнал Compact зафиксировал рост числа уголовных преступлений со стороны беженцев.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    29 июня 2026, 17:38 • Новости дня
    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра станцевал под песню «Седая ночь»
    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра станцевал под песню «Седая ночь»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший игрок сборной Франции и клуба «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра разместил в социальных сетях видеоролик, где он танцует и подпевает песне «Седая ночь».

    Спортсмен отметил, что эта музыка не отпускает его уже полгода, передает «Фонтанка». «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом. Я люблю Москву!», – написал Эвра на русском языке.

    Российская столица имеет особое значение для француза. Именно в «Лужниках» в 2008 году он в составе «Манчестер Юнайтед» одержал победу в финале Лиги чемпионов над «Челси». Спустя десять лет на этой же арене сборная Франции завоевала титул чемпиона мира, хотя Эвра к тому времени уже завершил международную карьеру.

    Футболист ранее рассказывал, что подобные ролики с танцами и переодеваниями помогают ему делиться позитивом. По его словам, он устраивал такие представления еще в раннем детстве, задолго до того, как стал богатым и знаменитым.

    За время выступлений в «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год защитник пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Франции он провел 81 матч и стал серебряным призером Евро-2016.

    Ранее американский певец Джейсон Деруло исполнил в Москве англоязычный кавер на песню «Седая ночь». Арбитражный суд Москвы разрешил использование композиций группы «Ласковый май» в сериале «Слово пацана».

    Власти Латвии запретили въезд в страну румынскому исполнителю хитов Юрия Шатунова.

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    30 июня 2026, 15:34 • Новости дня
    Германия потребовала урезать общеевропейский бюджет

    Германия потребовала урезать бюджет ЕС на 400 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Берлин настаивает на уменьшении общеевропейского бюджета на 400 млрд евро, считая предложенный Брюсселем план на 2028–2034 годы финансово неподъемным.

    Германия настаивает на снижении общеевропейского бюджета на период с 2028 по 2034 год на 400 млрд евро, передает Reuters со ссылкой на внутренний правительственный документ. «Германия требует сократить на 400 миллиардов евро (456 миллиардов долларов) предложенный Европейской комиссией бюджет в размере два триллиона евро на 2028–2034 годы», – говорится в сообщении, пишут РИА «Новости».

    Немецкие власти называют предложенный двухтриллионный бюджет «неподъемным». Германия, являющаяся крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС, подчеркивает, что проект на 2028–2034 годы значительно превышает действующий финансовый план на 2021–2027 годы объемом 1,3 трлн евро.

    Агентство уточняет, что даже при сокращении на 400 млрд евро запланированный бюджет все равно превысит нынешний на 27%. В этом случае ежегодные взносы ФРГ в общий бюджет Евросоюза могут превысить 50 млрд евро. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее называл обсуждаемый в ЕС бюджет слишком большим и призывал лидеров стран выдвинуть новое предложение и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики отложили принятие финансового плана ЕС на 2028–2034 годы из-за разногласий между странами-донорами и получателями.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости фундаментальной модернизации бюджета ЕС для усиления военного и экономического потенциала Европы.

    До этого власти Германии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета ЕС до 2 трлн евро.

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    30 июня 2026, 05:19 • Новости дня
    В Парагвае объявили выходной в честь победы над Германией в 1/16 ЧМ по футболу
    В Парагвае объявили выходной в честь победы над Германией в 1/16 ЧМ по футболу
    @ REUTERS/Cesar Olmedo

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил национальный выходной после победы футболистов национальной сборной над соперниками из Германии.

    «Объявляю национальный выходной 30 июня, чтобы отпраздновать эпический триумф парагвайской сборной над Германией и исторический выход в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года», – приводит РИА «Новости» выдержку из указа Сантьяго Пеньи в соцсети X.

    Президент Парагвая поблагодарил футболистов за доставленную радость и объединение миллионов соотечественников под одним флагом. Основное время матча в Бостоне завершилось вничью. Голами отметились парагваец Хулио Энсисо и немец Кай Хаверц.

    В серии послематчевых пенальти южноамериканцы оказались точнее, победив со счетом 4:3. Четвертого июля в Филадельфии команда встретится с победителем игры между сборными Франции и Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия и Алжир стали последними участниками плей-офф ЧМ. Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Канады вырвала победу у ЮАР и впервые вышла в 1/8 финала ЧМ. Сборная Бразилии победила Японию и прошла в 1/8 финала.

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    1 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала чемпионата мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежская футбольная сборная одержала победу над Кот-д'Ивуаром и пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, повторив свой исторический максимум на турнире.

    Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

    Встреча прошла в Далласе. Голами в составе победителей отметились Антонио Нуса на 39-й минуте и Эрлинг Холанд на 86-й. У ивуарийцев единственный мяч забил Амад Диалло (74-я минута).

    Забитый мяч стал для Холанда пятым на текущем турнире. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая лидерство аргентинцу Лионелю Месси, в активе которого шесть голов. Холанд забил в 13-м матче за национальную команду подряд, доведя общее количество мячей за сборную до 60 в 53 играх.

    Победа позволила норвежцам повторить свой лучший результат на чемпионатах мира – выход в 1/8 финала. Ранее скандинавская сборная достигала этой стадии в 1938 и 1998 годах, оба раза уступив итальянцам. Для сборной Кот-д'Ивуара это был первый опыт участия в плей-офф мирового первенства.

    В следующем раунде турнира Норвегия встретится с Бразилией. Матч состоится 5 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира, который совместно принимают США, Канада и Мексика, завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Бразилии вырвала победу у команды Японии в матче 1/16 финала мирового первенства. Ранее футболисты Кот-д'Ивуара впервые в истории пробились в плей-офф турнира после матча с Кюрасао.

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    28 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Жители Германии перешли на ночной образ жизни из-за аномальной жары

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Германии массово переходят на ночной образ жизни из-за аномально высоких температур, парализовавших дневную активность, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, в минувшую субботу улицы крупных мегаполисов, таких как Берлин, Мюнхен и Гамбург, практически полностью опустели в светлое время суток, поскольку люди предпочитали прятаться от зноя в домах, передает РИА «Новости».

    «Кто в субботу прогуливался по улицам многих городов, тот заметил, насколько они опустели. Популярные места выглядели так, словно они вымерли. Только вечером, когда температура пошла на спад, жизнь в городах начала снова пробуждаться», – отмечает издание.

    Настоящее оживление начиналось лишь с наступлением сумерек, когда парки, набережные и открытые террасы заполнялись людьми даже после полуночи.

    Немецкая метеослужба зафиксировала в субботу температурный рекорд в 41,5 градуса Цельсия в населенном пункте Мекерн-Древиц. По данным метеорологов, отметку в 40 градусов преодолели сразу 46 метеостанций по всей стране, а на 250 пунктах наблюдения были обновлены исторические температурные максимумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей из-за рекордной жары.

    Накануне западные СМИ спрогнозировали столкновение 193 млн европейцев с экстремальными температурами.

    Аномальная жара во Франции унесла жизни более тысячи человек.

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    30 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Победа Марокко на ЧМ привела к массовым беспорядкам

    Полиция Гааги применила водометы из-за беспорядков после победы Марокко

    Tекст: Мария Иванова

    В нидерландской Гааге вспыхнули уличные беспорядки после триумфа марокканской сборной в матче чемпионата мира по футболу, полиция задержала несколько человек.

    Массовые волнения охватили улицы Гааги после завершения матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Марокко обыграла команду Нидерландов, передает РИА «Новости».

    Основное время напряженной встречи завершилось вничью со счетом 1:1, однако марокканские футболисты оказались точнее в серии послематчевых пенальти.

    «В ходе празднования победы Марокко в районе Схилдерсвейка произошли беспорядки», – заявили представители городской полиции. Агрессивно настроенная толпа начала забрасывать правоохранителей камнями и петардами.

    Для пресечения противоправных действий властям пришлось задействовать мобильный полицейский отряд и применить водомет. В результате столкновений несколько нарушителей порядка были задержаны за применение насилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Марокко по пенальти победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

    Ранее празднование выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф турнира в американском Броктоне обернулось уличными перестрелками.

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    28 июня 2026, 18:16 • Новости дня
    Власти Германии заявили об огромном ущербе экономике из-за жары

    Tекст: Ольга Иванова

    Аномально высокие температуры и нехватка воды наносят серьезный удар по немецкой промышленности, требуя масштабной перестройки городов в ближайшие десятилетия.

    «Жара наносит огромный ущерб нашей экономике», – заявил министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер в интервью газете Handelsblatt, передает РИА «Новости». Для борьбы с экстремальными погодными условиями потребуется масштабная перестройка немецких городов, рассчитанная на четверть века.

    По словам чиновника, планируется увеличить количество деревьев и зеленых насаждений, создать больше тенистых зон и сократить площади асфальтового покрытия. Такие меры позволят лучше удерживать влагу на городских территориях. Засухи и падение уровня грунтовых вод стали серьезной проблемой для местных производств, особенно для крупных предприятий, зависимых от водоснабжения.

    Министр подчеркнул, что дефицит воды может затормозить открытие новых индустриальных проектов из-за возможного социального сопротивления. Тем временем Немецкая метеослужба зафиксировала температурный пик в 41,5 градуса Цельсия в Саксонии-Анхальт. Отметку в 40 градусов преодолели 46 метеостанций, а на 250 пунктах наблюдения обновились исторические максимумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей из-за рекордного зноя.

    Немцы массово перешли на ночной образ жизни на фоне аномально высоких температур.

    Периоды экстремальной жары и засухи поставили на грань нищеты около 5,6 млн европейцев.

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    28 июня 2026, 20:39 • Новости дня
    Переговоры властей Германии о выплатах польским жертвам нацизма зашли в тупик

    Tекст: Ольга Иванова

    Обсуждение гуманитарных компенсаций Варшаве фактически остановилось из-за юридических сомнений и сложной бюджетной ситуации в Берлине, при этом цена вопроса составляет около 300 млн евро.

    Консультации немецкого кабмина по поводу финансовой помощи полякам затягиваются, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung. «В федеральном правительстве он обсуждается несколькими ведомствами и, надо сказать, пока что затягивается. В качестве аргументов приводятся юридические сомнения, опасения по поводу требований со стороны других стран и, что неудивительно, сложная бюджетная ситуация», – отмечается в публикации.

    Власти Германии наотрез отказываются обсуждать полноценные репарации за преступления Третьего рейха. Официальный Берлин считает этот вопрос закрытым, допуская лишь гуманитарный жест. Ранее Варшава требовала выплатить 1,3 трлн евро, однако немецкая сторона указала на отсутствие правовых оснований для таких шагов.

    Сейчас стороны обсуждают компромиссное предложение об индивидуальной выплате каждой жертве нацизма по 10 тыс. злотых в год. В таком случае в 2027 году потребуется выделить около 100 млн евро. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ускорить процесс, пригрозив самостоятельными выплатами из польского бюджета в случае отсутствия решения до конца 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня власти Германии пообещали вернуть польской стороне похищенные в годы войны культурные реликвии.

    В декабре прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от канцлера ФРГ Фридриха Мерца ускорить выплаты компенсаций жертвам нацизма.

    Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал инициативу премьера о возможных компенсациях пострадавшим за счет польского бюджета.

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    29 июня 2026, 15:09 • Новости дня
    В результате стрельбы в немецком городе Штаде погибли пять человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В Германии в городе Штаде федеральной земли Нижняя Саксония произошла стрельба, жертвами которой стали до пяти человек.

    Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в немецком городе Штаде, передает РИА «Новости». В результате происшествия несколько человек получили смертельные ранения.

    «В окружном городе Штаде в Нижней Саксонии несколько человек получили огнестрельные ранения и погибли. Представитель полиции сообщил t-online, что погибли до пяти человек. По его словам, ситуация остается динамичной. Было произведено много выстрелов», – отметили в публикации портала.

    В настоящее время на месте происшествия развернута масштабная полицейская операция, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года в результате стрельбы в Мюнхене погиб один человек.

    В апреле 2025 года вооруженный мужчина напал на посетителей дискотеки в нижнесаксонском Ольденбурге.

    В начале прошлого года неизвестный в маске застрелил двух сотрудников машиностроительной фирмы в немецком городе Бад-Фридрихсхалле.

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    30 июня 2026, 07:23 • Новости дня
    Сборная Марокко пробилась в 1/8 финала чемпионата мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сборная Марокко по пенальти победила команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

    Сборная Марокко одолела команду Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

    Основное и дополнительное время напряженной встречи завершилось вничью со счетом 1:1. Судьба путевки в следующий раунд турнира решалась в серии пенальти.

    В послематчевых ударах точнее оказались марокканские спортсмены. Они одержали победу со счетом 3:2, обеспечив себе выход в 1/8 финала соревнований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пары участников 1/16 финала чемпионата мира по футболу определились в ночь на воскресенье.

    Нидерландские футболисты вышли в плей-офф с первого места в группе F.

    Марокканская команда обеспечила себе участие в матчах на выбывание со второй строчки в группе С.

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    30 июня 2026, 02:37 • Новости дня
    Сборная Парагвая выбила Германию с чемпионата мира по футболу

    Tекст: Катерина Туманова

    Команда Парагвая одержала победу над футболистами из Германии в напряженном матче 1/16 финала мундиаля, завершив игру успешной серией послематчевых ударов.

    Основное время матча в Бостоне завершилось со счетом 1:1. У парагвайцев отличился Хулио Энсисо на 42-й минуте, а в составе команды ФРГ мяч забил Кай Хаверц на 54-й минуте, передает РИА «Новости».

    В дополнительное время соперники не отметились голами. В серии пенальти точнее оказались игроки сборной Парагвая, одержав победу со счетом 4:3.

    В Филадельфии 4 июля парагвайцы встретятся с победителем матча между сборными Франции и Швеции. Чемпионат мира завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия и Алжир стали последними участниками плей-офф ЧМ. Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Канады вырвала победу у ЮАР и впервые вышла в 1/8 финала ЧМ. Сборная Бразилии победила Японию и прошла в 1/8 финала.

    При этом президент Южной Кореи извинился за провал сборной на ЧМ по футболу.

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    29 июня 2026, 22:10 • Новости дня
    Сборная Бразилии вырвала победу у Японии на чемпионате мира

    Сборная Бразилии победила Японию на чемпионате мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятикратные чемпионы мира по футболу – сборная Бразилии – одержали волевую победу над японцами благодаря решающему голу в компенсированное время матча.

    Футболисты сборной Бразилии оказались сильнее соперников из Японии в матче 1/16 финала мирового первенства. Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Бразилии, передает РИА «Новости».

    Японцы открыли счет на 29-й минуте усилиями Кайсю Сано. Отыграться бразильцам удалось после точного удара полузащитника Каземиро на 56-й минуте. Победный мяч забил Габриэл Мартинелли перед финальным свистком.

    В Нью-Йорке 5 июля бразильская национальная команда сыграет в 1/8 финала турнира. Соперником южноамериканцев станет победитель противостояния между сборными Норвегии и Кот-д'Ивуара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия и Алжир стали последними участниками плей-офф ЧМ. Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Канады вырвала победу у ЮАР и впервые вышла в 1/8 финала ЧМ.

    При этом президент Южной Кореи извинился за провал сборной на ЧМ по футболу.


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    29 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    Полиция Германии раскрыла личность устроившего стрельбу в Штаде

    Стрельбу в немецком Штаде устроил житель Германии турецкого происхождения

    Tекст: Вера Басилая

    Стрельбу в немецком городе Штаде устроил 45-летний житель Германии турецкого происхождения, сообщила руководитель полицейского управления Люнебурга Катрин Шуоль.

    Шуоль заявил. что стрельбу в немецком городе Штаде, в результате которой погибли шесть человек, устроил 45-летний житель Германии турецкого происхождения, передает ТАСС.

    «О преступнике я могу сказать, что речь идет о 45-летнем мужчине, родившемся в Германии и проживающем в районе Ганновера. Он имеет турецкие корни», – сказала Шуоль.

    По словам представителя полиции, мужчина был известен правоохранительным органам, но его не считали опасным для окружающих. Орудие преступления уже изъято.

    Шуоль уточнила, что все погибшие являлись сотрудниками центра по уходу за детьми или службы опеки. Причиной трагедии мог стать конфликт из-за прав опеки над трехмесячной дочерью подозреваемого. Девочка и ее мать находились в учреждении в момент происшествия и не пострадали.

    Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек. Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел из-за выяснения личных отношений.

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