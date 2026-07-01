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    1 июля 2026, 09:38 • Новости дня

    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию

    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
    @ Андрей Александров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и Белоруссия дадут совместный решительный ответ на любую военную агрессию со стороны украинских вооруженных сил, заявил зампред Совфеда Константин Косачев.

    «Вне всякого сомнения. Мы Союзное государство, мы союзники в военном отношении. И любой, кто говорит о перспективе какой-то вооруженной операции в отношении Белоруссии, должен отчетливо понимать, что он будет иметь дело с консолидированным отпором со стороны наших двух союзных государств», – заявил сенатор, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание приграничной военной инфраструктуры.

    Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета назвал подобные угрозы попыткой поднять падающий рейтинг украинского лидера.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал соседней республике всестороннюю поддержку Москвы для отражения любых атак.

    29 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    МИД: Зеленский перешел от угроз Белоруссии к террористическим атакам

    Галузин: Зеленский от вербальных угроз Минску перешел к террористическим атакам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский перешел от словесных угроз в адрес Белоруссии к организации террористических актов, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя удар украинского дрона по автобусу с детьми-спортсменами.

    «Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект – на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, – киевский режим показал, что он, так сказать, от вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям. И, конечно же, подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва полностью разделяет позицию Минска в оценке произошедшего.

    Белорусский МИД ранее охарактеризовал атаку как нацистскую и террористическую акцию, выразив решительный протест и потребовав наказания для виновных. Российское министерство в тот же день выпустило заявление с аналогичным жестким осуждением действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар открытым фашизмом. Белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об акте терроризма.

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    29 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Минск озвучил красную линию для Украины

    МИД Белоруссии назвал госграницу красной линией для Украины

    Минск озвучил красную линию для Украины
    @ Пограничный комитет Беларуси/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил, что президент Александр Лукашенко обозначил границы страны красными линиями для Киева.

    По словам Секреты, Минск считает государственную границу главным рубежом безопасности, передает РИА «Новости».

    «Красные линии были четко определены нашим президентом. Это – наша граница», – заявил Секрета, комментируя возможные атаки Киева.

    Дипломат подчеркнул, что позиция главы государства Александра Лукашенко по данному вопросу остается неизменной и предельно ясной.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского.

    Депутат белорусского парламента Геннадий Лепешко назвал невыгодным для Украины расширение линии фронта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Киева напрямую втянуть республику в боевые действия.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    29 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Путин рассказал о беседе с Лукашенко в течение суток на Валдае

    Путин: Грубые окрики со стороны не вызывают у Лукашенко паники

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнюю встречу на Валдае с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал «удачной и содержательной поездкой».

    «Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он добавил, что пригласил на встречу с Лукашенко председателя правительства России Михаила Мишустина.

    «Обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях: и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах», – сказал российский лидер.

    Кроме того, Путин поблагодарил Лукашенко за усилия по решению украинского вопроса.

    «Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении, особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных», – сказал он.

    Президент России отметил способность и готовность белорусского коллеги использовать мирные способы разрешения спорных вопросов, заверив, что грубые выпады в адрес Лукашенко не способны его поколебать.

    «Конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко, он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», – пояснил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко назвал Белоруссию и Россию союзниками по духу. «Пул Первого» сообщал, что встреча Путина и Лукашенко на Валдае продолжается пятый час.

    В июне Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ, а затем призвал прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии». Лукашенко назвал агрессивные заявления Зеленского  болтовней.

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    30 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Россия на Совбезе ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
    Россия на Совбезе ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Катерина Туманова

    Наглядное подтверждение террористической сущности киевского режима – это удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН по Украине.

    Она подчеркнула, что атака на автобус с белорусскими детьми, – это не просто очередной эпизод террора ВСУ против гражданских лиц.

    «Это наглядное подтверждение его террористической сущности. Удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области – свидетельство того, что для киевского режима не существует никаких сдерживающих факторов», – заявила она в ходе выступления, текст которого представлен на сайте российского постпредства при ООН.

    Евстигнеева указала на то, что режиму Зеленского сегодня как никогда важно показать западным спонсорам некие мнимые успехи ВСУ и обеспечить приток западного оружия и миллиардных вливаний.

    «При этом для его западных спонсоров поддержка киевского режима – это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие. В реальности же успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается. Поэтому создаваемая картинка в СМИ складывается только за счет атак украинских БПЛА по гражданским объектам», – сказала дипломат.

    Она отметила, что удар беспилотника по детям в Брянской области был очевидной  спланированной пиар акцией на крови.

    «На это указывают и активизировавшиеся практически одновременно – демонстративно и нагло – контакты с беглой так называемой белорусской оппозицией», – добавила и.о. российского постпреда.

    Напомним, 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе украинского беспилотника по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, пострадали восемь человек, включая шесть детей.

    Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми.

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    30 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский опроверг слова Зеленского про отключение ретрансляторов в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Устройства связи на территории Белоруссии, помогающие корректировать полеты российских дронов, продолжают функционировать вопреки предыдущим заявлениям украинских властей.

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский опроверг информацию об отключении оборудования в Белоруссии, пишут СМИМК.

    Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки утверждал обратное. По версии Киева, эта техника используется для наведения российских беспилотников.

    В недавнем интервью главком ВСУ подчеркнул, что аппаратура продолжает работать. «Устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновь», – сообщил военный. При этом он выразил надежду, что власти Белоруссии прекратят использование этих вышек.

    Стоит отметить, что Минск никогда не подтверждал наличие подобных ретрансляторов на своей территории. Информация об их монтаже или последующем демонтаже также осталась без официальных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фабрикации данных об этих устройствах. До этого политолог Владимир Скачко назвал заявления главы киевского режима дешевой театральщиной.

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    28 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    В Белоруссии заявили об отсутствии лимитов на приграничных заправках

    Tекст: Ольга Иванова

    Автомобилисты Белоруссии массово переходят на высокооктановое топливо, при этом дефицита горючего на станциях не предвидится, рассказал начальник управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции центрального аппарата «Белоруснефть» Валерий Атрощенко.

    В республике зафиксировали увеличение объемов потребления высокооктанового горючего, передает БЕЛТА. Представитель центрального аппарата компании «Белоруснефть» Валерий Атрощенко рассказал о ситуации на внутреннем рынке. «Топлива на заправочных станциях и складах хранения в достаточном количестве. Все заявки от нефтеперерабатывающих заводов выполняются согласно графику», – заверил он.

    Основная доля продаж приходится на дизельное топливо, занимающее около 55%. Следом идут автомобильные бензины с долей 40%, а оставшиеся 5% приходятся на пропан-бутан. Специалист отметил снижение популярности 92-го бензина примерно на 6% на фоне роста спроса на АИ-95 на 10%.

    Повышенное потребление объясняется традиционным сезонным фактором. Предприятие оперативно снабжает горючим наиболее загруженные станции. Атрощенко подчеркнул, что никаких лимитов на приграничных заправках для иностранцев и местных жителей нет, все реализуется свободно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о создании специального штаба для мониторинга ситуации с топливом.

    Власти Забайкальского края из-за нехватки горючего ограничили продажу бензина физическим лицам до 15 литров за одну заправку.

    Весной европейцы ради экономии начали массово скупать дешевое топливо на приграничных заправках в Калининградской области.


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    28 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Лукашенко отправился с визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с масштабным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщили СМИ.

    Как пишет близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого», Лукашенко отправился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии.

    Отмечается, что белорусский лидер намерен посетить ряд государств для проведения переговоров на высшем уровне. Кроме того, будут обсуждаться масштабные и перспективные для Белоруссии проекты в различных сферах.

    В пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в закрытом формате тет-а-тет в резиденции на Валдае.

    На встрече лидеры двух стран сосредоточились на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.

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    30 июня 2026, 04:43 • Новости дня
    Белоруссия призвала ООН осудить атаку дрона ВСУ на автобус в Брянской области

    Белоруссия призвала ООН осудить атаку дрона ВСУ на автобус с детьми

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков потребовал от международного сообщества осудить теракт против белорусских граждан, следовавших на отдых в Геленджик.

    Подобные атаке дрона ВСУ на автобус с детьми в Брянской области действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности, заявил постпред Рыбаков.

    «Республика Беларусь решительно осуждает и призывает международное сообщество безоговорочно осудить этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть никакого оправдания. Призываем Совет Безопасности ООН дать всеобъемлющую и исчерпывающую оценку этому преступлению», – приводит РИА «Новости» слова Рыбакова на заседании СБ ООН по Украине.

    Ударный дрон ВСУ 17 июня атаковал автобус, перевозивший в Геленджик 44 гражданина Белоруссии, среди которых были 22 ребенка. В результате нападения погибла женщина, девять человек, включая шестерых детей, получили ранения различной степени тяжести.

    Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми.

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    29 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Минск назвал угрозы Киева бравадой ради рейтинга Зеленского
    Минск назвал угрозы Киева бравадой ради рейтинга Зеленского
    @ mfa.gov.by

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы Киева в адрес Минска являются бравадой, нацеленной на рост популярности Владимира Зеленского, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета.

    «Эта бравада и разговоры Зеленского были нацелены, вероятно, на повышение его популярности, которая падает среди населения, военных и армии», – сказал Секрета в интервью RT.

    Он напомнил, что к этим заявлениям Зеленский перешел через несколько дней после удара беспилотника ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    По словам замглавы МИД, Минск внимательно наблюдает за обстановкой на границе с Украиной. Секрета отметил, что белорусская сторона не фиксирует активных военных приготовлений со стороны Киева, которые могли бы говорить о возможном нападении на Белоруссию.

    Дипломат подчеркнул, что на Западе осведомлены о последствиях удара по Союзному государству. Он напомнил о существующем договоре, предполагающем немедленный ответ в случае нападения и допускающем использование любого вооружения, что, по его словам, чревато серьезными последствиями. Секрета также выразил надежду, что переговоры Минска с США в ближайшее время продолжатся и выйдут на новый уровень.

    Напомним, украинский БПЛА атаковал двухэтажный автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области.

    Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил о государственном рубеже страны как о красной линии для Киева.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал трепом угрозы Владимира Зеленского нанести удары по белорусской территории.

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    29 июня 2026, 13:40 • Новости дня
    Песков объяснил участие Мишустина в переговорах Путина и Лукашенко

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава российского правительства Михаил Мишустин присоединился к лидерам России и Белоруссии для детального обсуждения торгово-экономических вопросов и совместных проектов двух стран, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие во втором дне переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС.

    Причиной расширения формата встречи стала необходимость обсуждения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и совместных проектов в рамках Союзного государства.

    «Повестка дня вполне понятная: это прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество. Именно поэтому во второй день, как вчера рассказал Путин, к президентам присоединился председатель правительства России. Разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня Союзного государства, они требуют конкретики», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенты России и Белоруссии приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Главы государств сосредоточились на повестке Союзного государства.

    Владимир Путин назвал данное объединение образцом равноправной интеграции.

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    29 июня 2026, 13:57 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко обсудили провокации со стороны стран Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры о стратегической стабильности и нарастающем давлении западных соседей на Минск во время недавнего рабочего визита белорусского лидера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин и Лукашенко затронули тему агрессивного поведения европейских стран, передает РИА «Новости». Стороны обратили особое внимание на попытки Запада спровоцировать Минск на ответные действия.

    «Главы государств, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссии и так далее», – заявил пресс-секретарь журналистам.

    Встреча политиков состоялась в конце прошлой недели. Президент Белоруссии прибыл в Россию с официальным рабочим визитом для проведения двусторонних консультаций.

    Ранее Песков сообщил, что глава российского правительства Михаил Мишустин присоединился к лидерам России и Белоруссии для детального обсуждения торгово-экономических вопросов и совместных проектов двух стран.

    В пятницу президенты России и Белоруссии приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Главы государств сосредоточились на повестке Союзного государства.

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    29 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков опроверг передачу Лукашенко послания от Зеленского Путину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На неформальных переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валдае поднималась тема Украины, однако белорусский лидер не передавал послания от Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Во время встречи президентов России и Белоруссии на Валдае Александр Лукашенко не передавал Владимиру Путину никакого послания от Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, сказал: «Нет». Речь шла о прошедшей на Валдае беседе Путина и Лукашенко в формате тет-а-тет.

    При этом Песков заявил, что тема Украины фигурировала в повестке неформального общения лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в резиденции на Валдае в формате тет-а-тет.

    Песков сообщил о сосредоточении лидеров на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.

    Позже Песков подтвердил продолжение общения Путина и Лукашенко в резиденции на Валдае.

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    30 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми

    Россия в ООН назвала ответственных за атаку на автобус с детьми

    Tекст: Катерина Туманова

    На месте атаки ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области были найдены многочисленные улики, подтверждающие принадлежность дрона Украине, сообщила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН по Украине.

    «Установлена причастность командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяра», внесен в список террористов и экстремистов) и начальника ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко к этому теракту. Они обеспечили целенаведение и отдали приказ о нанесении удара по детям», – заявила она в ходе выступления, текст которого представлен на сайте российского постпредства при ООН.

    Евстигнеева добавила, что были установлены и непосредственные исполнители теракта.

    Это военнослужащий подразделения беспилотных систем «Химера» 105-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум.

    «В отношении Р.Бровди, О.И.Иващенко, Д.Ткаченко, И.Жукова, В.Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч.3 ст. 205 УК РФ (совершение теракта, повлекшего гибель людей). Все они объявлены в международный розыск. Личность других соучастников устанавливается», –  подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что вызывает разочарование отсутствие у Секретариата ООН смелости и принципиальности, чтобы назвать вещи своими именами, объявив  виновником трагедии в Брянской области и других чудовищных преступлений киевский режим.

    Напомним, 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе украинского беспилотника по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, пострадали восемь человек, включая шесть детей.

    Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми.

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    29 июня 2026, 08:57 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о поддержке суверенитета Белоруссии

    Си Цзиньпин заявил о поддержке национального суверенитета Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин выступает за право Минска защищать государственную независимость и следовать собственному пути национального развития, заявил в ходе встречи с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко председатель КНР Си Цзиньпин.

    Китайский лидер выразил полную поддержку суверенитету и территориальной целостности республики во время официальной встречи с Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».

    «Китай поддерживает стремление Белоруссии защищать государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность, а также следовать пути развития, соответствующему ее национальным условиям», – подчеркнул председатель КНР. Данное заявление транслировало центральное телевидение Китая CCTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай.

    В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин отметил независимую позицию двух стран на мировой арене.

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    29 июня 2026, 09:48 • Новости дня
    Переговоры Лукашенко и Си Цзиньпина в Китае продлились более трех часов

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась после трехчасовой беседы.

    Переговоры белорусского лидера с председателем КНР длились свыше трех часов, передает Telegram-канал «Пул первого».

    «Китай и Беларусь – железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется», – заявил Си Цзиньпин. Он также подчеркнул, что государства поддерживают плотный контакт в международных делах.

    В свою очередь президент Белоруссии обратил внимание на активное использование китайских технологий во всех сферах экономического развития республики. По словам Лукашенко, Минск полностью удовлетворен уровнем применяемых разработок и высоким качеством получаемой продукции. Стоит отметить, что нынешняя поездка стала уже 17-м визитом белорусского руководителя в КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Пекин.

    В ходе переговоров председатель КНР Си Цзиньпин выразил полную поддержку суверенитету Белоруссии.


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