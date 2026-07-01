Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались около 516 долларов

Биржевые цены на газ в Европе закрепились вблизи 516 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые котировки природного газа в европейских странах демонстрируют стабильность, оставаясь на уровне 516 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Торги по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF открылись с небольшим ростом в 0,7%, достигнув 516 долларов.

К девяти утра по московскому времени показатель составил 515,6 доллара, что на 0,6% выше расчетной цены предыдущего дня. Весной на рынке наблюдалась значительная волатильность: в марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены взлетели почти на 60%, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. В апреле стоимость скорректировалась вниз на 14%.

Максимальная цена за период конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло после заявления главы Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении производственных линий в Катаре. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня стоимость июльских фьючерсов на европейском газовом рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

Спустя несколько дней котировки голубого топлива продемонстрировали умеренный рост.

В середине прошлого месяца цена ближайших контрактов по индексу TTF приблизилась к отметке 512 долларов.