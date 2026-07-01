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    1 июля 2026, 09:12 • Новости дня

    Ученые: Мощнейшая вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю

    ИКИ РАН сообщил о мощнейшей солнечной вспышке и грядущей магнитной буре

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X, которая спровоцирует ощутимый удар по магнитному полю Земли.

    Вспышка высочайшего класса была зафиксирована незадолго до полуночи 30 июня, ее балл достиг отметки Х1.1, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Максимум явления пришелся на 23.50 по московскому времени.

    Хотя событие относится к высшей категории, оно считается умеренным по силе. Измеренный балл X1.1 лишь на 10% превышает нижнюю границу этого класса. Специалисты отмечают, что взрыв произошел не в крупнейшей области 4478, а в соседнем активном центре 4479. Эта группа пятен меньшего размера первой не выдержала гигантских объемов энергии, генерируемых напротив Земли.

    Несмотря на умеренность взрыва, удар по планете будет довольно ощутимым из-за расположения активных центров почти точно на линии Солнце–Земля. Радиационных штормов высшего уровня не ожидается, однако сильные магнитные бури категории G3 неизбежны.

    По данным моделирования, фронт от вспышки достигнет Земли 2 июля в период с 21 до 24 часов по московскому времени. Ожидаемая буря станет самой сильной с марта этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ученые предупредили о риске взрывов высшего балла на Солнце.

    В начале июня специалисты спрогнозировали сильную геомагнитную бурю. Предыдущее подобное явление завершилось по мягкому сценарию.

    29 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы

    Метеоролог Голубев опроверг приход аномальной жары из Европы в Москву

    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аномальная жара до плюс 40 градусов, зафиксированная в европейских странах, не дойдет до Москвы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о надвигающемся на столицу экстремальном зное из-за пришедших из Африки воздушных масс, передает РИА «Новости».

    Голубев пояснил, что температурных рекордов ждать не стоит. «Такой жары, как в Европе – под +40 градусов – в Москве не ожидается. Причина в особенностях циркуляции атмосферы: «европейская» жара действительно возникла из-за воздушных масс, которые пришли из Африки, но до Москвы они в таком экстремальном виде не дойдут, так как западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы препятствуют проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути», – рассказал синоптик.

    По прогнозам метеоролога, в первые два дня июля воздух в столице прогреется максимум до 31 градуса, после чего температурный фон вернется к климатической норме. Специалист добавил, что второй месяц лета в целом ожидается достаточно теплым, а количество осадков не превысит средних многолетних значений.

    Напомним, экстремальная жара привела к отмене массовых мероприятий и росту смертности в Европе. В мае синоптики сообщали о превышении климатической нормы в Москве на семь градусов.

    Специалисты опровергали слухи о грядущем невероятно жарком лете в России.

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    30 июня 2026, 16:56 • Новости дня
    Ученые зафиксировали гибель неизвестной кометы на Солнце

    Ученые ИКИ РАН зафиксировали гибель кометы на Солнце

    Ученые зафиксировали гибель неизвестной кометы на Солнце
    @ t.me/lpixras

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты зафиксировали процесс разрушения ранее не изученной кометы, которая приблизилась к Солнцу.

    Об этом рассказали сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    «На Солнце прямо сейчас гибнет случайно приблизившаяся к нему комета. Не имеющая ни имени, ни номера в каталоге», – говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

    В апреле самая яркая комета года C/2026 A1 исчезла после сближения с Солнцем. Российские ученые открыли это небесное тело в январе текущего года.

    Осенью прошлого года космические коронографы зафиксировали моментальное уничтожение двух древних комет в солнечной атмосфере.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

    Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

    Tекст: Мария Иванова

    1 и 2 июля воздух в столице прогреется до 31 градуса, из-за чего в городе на два дня объявлен оранжевый уровень опасности.

    В Москве на два дня объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемой сильной жары, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра, температура воздуха может подняться до 31 градуса выше нуля.

    «В период с 12.00 мск 1 июля до 18.00 мск 2 июля в дневные часы в столице ожидается сильная жара, оранжевый уровень», – сообщил представитель метеорологического ведомства. Этот уровень означает высокую вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. На период 1–2 июля в столице действует экстренное предупреждение.

    Сильная жара в Москве фиксируется, когда максимальная температура достигает или превышает отметку в 30 градусов. Причиной нынешнего потепления стало влияние субтропического гребня, который ранее вызвал экстремальную жару в Европе. Специалисты отмечают, что до Центральной России он дотянется лишь краем.

    Среднесуточная температура превысит норму на четыре градуса. Дни обещают быть солнечными, однако к концу рабочей недели ожидается спад жары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня синоптики спрогнозировали потепление в столичном регионе до 32 градусов.

    В мае из-за аномальной жары метеорологи вводили оранжевый уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу. Высокие температуры установили новые исторические максимумы в семи городах Центральной России.

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    29 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Жара в Калининграде побила исторический температурный рекорд

    Температура в Калининградской области достигла рекорда за всю историю наблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    Столбики термометров на территории региона поднялись до отметки плюс 36,2 градуса, обновив максимальные показатели первого летнего месяца за последние восемь десятилетий.

    Аномальный зной накрыл регион из-за прихода теплых воздушных масс со стороны Средиземного моря, передает РИА «Новости». Максимальные значения зафиксировали на территории рыбного порта областного центра.

    «У нас в Мамоново было 36 [градусов] жары вчера, и рыбный порт у нас плюс 36,2, там было жарче всего. Остальные станции плюс 35, плюс 34, получается, побит рекорд июня. У нас в июне за все время наблюдений с 1947 года такой температуры не было», – сообщили представители гидрометцентра.

    Специалисты добавили, что абсолютный температурный максимум области пока устоял. Самым знойным за всю историю наблюдений остается день в августе 1992 года, когда воздух прогрелся до 36,5 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае аномальная жара установила новые температурные рекорды в семи городах Центральной России.

    В начале того же месяца воздух в Москве прогрелся до рекордных 27,4 градуса.

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    30 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Ученые сообщили о резком и опасном усилении солнечной активности

    В ИКИ РАН предупредили о мощнейших вспышках на Солнце в ближайшее время

    Tекст: Мария Иванова

    На звезде зафиксировали 17 вспышек за сутки, а направленная на Землю гигантская группа пятен накопила энергию для взрывов высшего балла.

    Солнечная активность резко возросла, за минувшие сутки на звезде произошли 17 вспышек, в том числе две сильного уровня М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале. Днем ранее было зафиксировано восемь подобных событий, а за день до этого – пять.

    Сейчас крупнейшая в текущем году группа пятен направлена точно на Землю. Ученые отмечают, что отсутствие вспышек высшего класса X в этой области выглядит парадоксом. «Взрывы высшего балла могут начаться сейчас в любое время», – подчеркнули специалисты.

    Снимки из космоса показывают, что две кажущиеся изолированными группы пятен образуют единую сложную магнитную структуру на уровне короны. Они активно обмениваются энергией через линии магнитного поля. Такой конгломерат способен накопить энергию для исключительно мощного взрыва, предупреждают астрономы.

    Математическое моделирование в данном случае практически бессильно. Девять десятых этого магнитного образования скрыто под поверхностью Солнца, поэтому развитие ситуации может пойти по любому сценарию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне астрономы зафиксировали разрушение гигантского пятна в центре звезды.

    Днем ранее выходящая с обратной стороны Солнца группа 4478 достигла максимального размера за текущий год.

    До этого ученые предупредили о выходе огромного скопления темных зон на линию Земли.

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    30 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    На Байконуре начались испытания нового грузового корабля

    Роскосмос сообщил о начале испытаний транспортного корабля «Прогресс МС-35»

    Tекст: Мария Иванова

    Стартовала активная фаза наземной подготовки нового грузового корабля «Прогресс МС-35», которому предстоит пройти масштабную проверку бортовой аппаратуры перед запуском.

    Специалисты начали испытания систем нового грузового транспортного корабля «Прогресс МС-35» на космодроме Байконур, сообщает Роскосмос.

    Космический аппарат уже успешно расконсервировали для проведения необходимых процедур.

    В ходе подготовки к полету эксперты тщательно осмотрели панели солнечных батарей и проверили бортовые системы корабля. До конца июля планируется провести комплексные испытания радиотехнических средств и аппаратуры управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня транспортный корабль «Прогресс МС-36» прибыл на Байконур для предстартового контроля.

    В конце апреля грузовой корабль «Прогресс МС-34» успешно вывели на орбиту. Несколькими днями ранее специалисты затопили в Тихом океане завершивший миссию аппарат «Прогресс МС-32».

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    29 июня 2026, 11:37 • Новости дня
    ABC: Смертельно опасная волна жары накроет 100 млн американцев

    ABC: США накроет смертельно опасная волна жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальный летний зной грозит охватить территорию от Среднего Запада до Восточного побережья США, подвергая опасности более 100 млн человек.

    Масштабная погодная аномалия стремительно надвигается на центральные и восточные штаты. Опасная ситуация угрожает более 100 млн граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую прессу.

    «Опасная волна жары принесет продолжительную экстремальную жаркую температуру воздуха на значительную часть страны, в связи с чем более 100 млн американцев находятся в состоянии повышенной готовности», – отмечает канал ABC.

    Температура воздуха в Миннеаполисе и Мемфисе в понедельник будет ощущаться как 41 градус Цельсия. В Чикаго ожидается чуть более прохладная погода на уровне 39,4 градуса.

    Аналогичные температурные показатели прогнозируются в Нью-Йорке и Вашингтоне в середине текущей недели.

    Ранее подобная климатическая обстановка установилась в Европе, где столбики термометров превысили отметку 40 градусов. Наивысший красный уровень опасности ввели во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. По данным телеканала France 24, с тяжелыми последствиями аномального зноя столкнутся по меньшей мере 94 млн европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе с экстремальной жарой столкнулись порядка 193 млн человек.

    За минувшую неделю из-за высоких температур на континенте умерли более 1,3 тыс. жителей.

    Власти Франции из-за резкого скачка смертности отменили несколько крупных массовых мероприятий.

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    30 июня 2026, 06:35 • Новости дня
    В Москве спрогнозировали повышение температуры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе ожидается комфортная летняя погода с переменной облачностью и практически полным отсутствием осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

    Днем во вторник воздух в столице прогреется до 26–28 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    В городе сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночь на среду температура может опуститься до 14 градусов.

    Скорость северного и северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне около 749 миллиметров ртутного столба.

    На территории Московской области дневные показатели термометров будут колебаться в пределах от 24 до 29 градусов тепла. В ночные часы возможно похолодание до 11 градусов.

    Ранее в Белоруссии был установлен абсолютный температурный рекорд в 39 градусов тепла.

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    30 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    РКК «Энергия»: Рассматриваются варианты продления работы МКС после 2028 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские специалисты изучают возможность сохранения работы Международной космической станции после 2028 года, тогда как партнеры уже продлили программу до 2030-го.

    В отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия», на который ссылаются РИА «Новости», говорится, что сейчас рассматриваются варианты продления эксплуатации Международной космической станции за пределы 2028 года. Документ уточняет, что прорабатываются разные сценарии дальнейшей работы орбитального комплекса.

    В отчете напомнили, что «правительство Российской Федерации в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с экипажем до 2028 года». Эта цитата подчеркивает, что базовое решение по участию России в программе уже принято на ближайшие годы.

    Отдельно отмечается, что иностранные партнеры по программе МКС приняли решения о продолжении эксплуатации станции до 2030 года. Таким образом, обсуждаемые сейчас варианты продления российской части проекта нацелены на возможное согласование сроков с международными участниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные партнеры по программе МКС приняли решение продлить эксплуатацию станции до 2030 года.

    Российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации модуля «Заря» до 2032 года.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о начале сворачивания работы МКС в 2028 году и завершении сведения станции с орбиты в 2030 году.

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    29 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Дмитриев припомнил Евросоюзу отказ от доступной энергии из России

    Tекст: Катерина Туманова

    При смертоносной погодной аномалии, из-за которой в странах Европы десятками гибнут люди, доступная российская энергия пришлась бы очень кстати, но от нее решили отказаться назло Москве, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава ФРПИ Кирилл Дмитриев.

    «У ЕС/Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые могли бы спасти людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», – написал он в соцсети X.

    К посту Дмитриев прикрепил картинку, на которой несколько представителей полиции в масках выносят из дома кондиционер.

    При этом несколькими днями ранее Дмитриев объяснил работу кондиционеров исключительно у руководства Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе спрогнозировали аномальную жару для 193 млн человек. Аномальная жара во Франции унесла жизни более тысячи человек. Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей.


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    29 июня 2026, 12:45 • Новости дня
    Ученые показали распад гигантского пятна на поверхности Солнца

    Астрономы ИКИ РАН зафиксировали разрушение солнечного пятна больше Юпитера

    Tекст: Мария Иванова

    Колоссальная структура в самом центре Солнца внезапно раскололась на фрагменты, однако в сторону Земли по-прежнему направлены два потенциально опасных очага активности.

    Уникальные кадры распада гигантского образования опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На видеозаписи заметно разрушение огромного пятна в центре звезды, которое по своим размерам превосходит Юпитер. Монолитная структура раскололась на куски и утонула в солнечном океане.

    Специалисты отметили визуальное сходство процесса с поведением колонии бактерий. Кроме того, астрономы зафиксировали появление второй активной области к северу от экватора.

    В настоящий момент на Землю смотрят сразу два крупных активных центра. Нижний из них остается самым большим в текущем году. Любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие двое или трое суток приведет к фронтальному удару по нашей планете, однако пока обе области сохраняют спокойствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выходящая на видимую сторону Солнца группа пятен 4478 достигла максимального в текущем году размера.

    Специалисты ИКИ РАН отнесли данный образовавшийся центр к опасной категории из-за постоянных выбросов плазмы.

    В конце мая космический аппарат Solar Orbiter зафиксировал в крупных солнечных пятнах быстрые процессы распада.

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    1 июля 2026, 06:20 • Новости дня
    Метеорологи спрогнозировали в Москве приход жаркой погоды

    Гидрометцентр: Москвичей ожидает сухая и солнечная погода

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В середине недели жителей столичного региона ожидает сухая и солнечная погода с повышением температуры воздуха до 30 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр.

    Днем в столице столбики термометров покажут от 28 до 30 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    Ожидается небольшая облачность при полном отсутствии осадков. В ночь на четверг воздух может остыть до 13 градусов.

    Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье дневная температура будет варьироваться от 25 до 30 градусов, а ночью похолодает до 10 градусов.

    Из-за установившегося зноя в городе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение для жителей столичного региона будет действовать до 18.00 мск 2 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары.

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    29 июня 2026, 11:22 • Новости дня
    Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже

    Tекст: Мария Иванова

    Во время шторма с порывами ветра свыше 100 километров в час ослепительная вспышка попала прямо в вершину главного символа французской столицы.

    Стихия обрушилась на центр Парижа, сопровождаясь ураганными порывами ветра до 104,8 километра в час на вершине знаменитой достопримечательности, передает РИА «Новости».

    «В Париже в Эйфелеву башню ударила невероятно яркая молния», – говорится в сообщении французского канала BFMTV.

    Из-за сильного шторма организаторам пришлось прервать финальный матч Топ-14 по регби, который проходил на стадионе «Стад де Франс» в пригороде столицы. По данным медиапроекта Meteo Nord Parisien, в выходные дни непогода в некоторых районах страны сопровождалась градом диаметром два-три сантиметра.

    Масштабные грозы пришли на смену затяжной аномальной жаре, охватившей Францию и ряд других европейских стран. Столбики термометров приближались к 40 градусам, а местами даже превышали эту отметку. Из-за экстремального зноя метеослужба ранее вводила рекордный наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов из-за аномальной жары.

    Парижские морги полностью заполнились на фоне экстремальных температур.

    Подобные погодные условия спровоцировали гибель более тысячи человек.

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    1 июля 2026, 09:33 • Новости дня
    Аномальная жара в Испании унесла жизни 900 человек

    Экстремальная жара в Испании привела к гибели около 900 человек в июне

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за рекордного июньского зноя в Испании скончались порядка 900 человек, что сделало прошедший месяц вторым по числу жертв высоких температур за время наблюдений.

    Предварительные данные системы мониторинга смертности подтверждают губительное влияние погоды, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    Средняя температура на материковой части страны достигла 23,2 градуса. Прошедший месяц оказался вторым самым теплым за историю метеорологических наблюдений с 1961 года.

    Рекордным по уровню тепла остается первый летний месяц 2025 года с показателем 23,6 градуса. При этом по числу жертв жары минувший июнь уступил лишь 2017 году. Девять лет назад от экстремальных погодных условий погибли 1000 человек.

    В настоящее время метеорологи вновь объявили погодное предупреждение. В нескольких регионах государства ожидается повышение температуры более чем до 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае от аномальной жары в Испании погиб 101 человек. За последнюю неделю июня из-за высоких температур в Европе скончались более 1,3 тыс. жителей.

    Во Франции экстремальные погодные условия спровоцировали резкий скачок смертности среди пожилых людей.

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    29 июня 2026, 08:59 • Новости дня
    Аномальная жара в Польше привела к смерти человека

    Жара в Польше убила женщину и остановила десятки поездов

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальная жара, установившаяся в Польше, уже привела к первой смерти женщины и отмене десятков межгородских поездов различных направлений.

    Власти польского Хельма сообщили о первой жертве погодной аномалии, передает РИА «Новости.» Сейчас по всей стране температура в тени превышает 27 градусов, а в Слубице зафиксирован абсолютный исторический рекорд – 40,5 градуса.

    «Сегодня на закрытом на ремонт пляже Глинянки скончалась женщина. Вероятной причиной смерти стала реакция организма на высокие температуры», – заявил мэр Хельма Якуб Банашек.

    В местной полиции подтвердили эту версию. Правоохранители исключают убийство или утопление, предполагая, что погибшая просто загорала у воды.

    Тяжелые погодные условия также нарушили работу железнодорожного транспорта. Перевозчик PKP Intercity сообщил об отмене десятков поездов из-за проблем с движением. Только в понедельник был аннулирован 21 рейс.

    Ограничения затронули маршруты на Варшаву, Краков, Берлин, Щецин и другие крупные города. Уже известно об отмене еще как минимум шести поездов во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе более 1,3 тыс. человек за неделю скончались из-за сильной жары. Во Франции аномальная жара привела к более чем тысяче дополнительных смертей, в основном среди пожилых людей.

    В Бельгии власти из-за сильной жары отменили свыше ста пассажирских поездов ради безопасности.

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