Авиакомпании призвали отменить проверки в ЕС из-за задержек рейсов

Авиакомпании призвали Еврокомиссию приостановить проверки на границах летом

Tекст: Мария Иванова

Ассоциации европейских аэропортов и авиакомпаний обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой временно приостановить проверки в рамках системы въезда-выезда, сообщает газета Financial Times. Письмо подписали ACI Europe, Airlines for Europe и Международная ассоциация воздушного транспорта.

Авторы обращения предупреждают, что в разгар летнего туристического сезона новые правила могут спровоцировать существенное увеличение очередей на границах и задержки рейсов. В связи с этим представители отрасли предлагают разрешить аэропортам полностью останавливать проверки в июле и августе, если количество пассажиров превысит пропускную способность пограничной инфраструктуры, отмечает ТАСС.

Новые правила требуют от граждан стран, не входящих в Евросоюз, проходить регистрацию с предоставлением отпечатков пальцев и фотографий. В ряде аэропортов путешественники уже сталкиваются с многочасовым ожиданием, а некоторые самолеты вынуждены отправляться полупустыми из-за того, что люди не успевают пройти контроль.

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