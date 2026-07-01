Малый ракетный корабль «Шторм» спустили на воду в Хабаровском крае

В Москве в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с бывшим министром обороны России и спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, она прошла с государственными и воинскими почестями, передает РИА «Новости». В зале был выставлен почетный караул, играл военный оркестр, у гроба дежурили часовые.
По уставу гарнизонной и караульной служб сводный расчет роты почетного караула провожает в последний путь видных государственных деятелей и высших офицеров. Процессию сопровождали представители сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота. По бокам стояли венки от министерства обороны, президента, различных ведомств и семьи Иванова.
Церемонию в ЦКБ посетил президент России Владимир Путин: он возложил цветы и кратко пообщался с родственниками.
Проститься с Ивановым пришли заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак, помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко.
Также присутствовали спецпредставитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, министр юстиции Константин Чуйченко, бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, заместитель министра обороны Павел Фрадков, президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков и артист Сосо Павлиашвили.
Премьер-министр Михаил Мишустин направил на церемонию траурный венок. Венки также прислали министр обороны Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Дмитрий Медведев во время прощания в ЦКБ лично возложил цветы к гробу Иванова.
На сайте Госдумы сообщили, что Вячеслав Володин простился с бывшим министром обороны и выразил соболезнования его близким. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин простился с Сергеем Борисовичем Ивановым. Он выразил глубокие соболезнования и слова поддержки его родным и близким», – говорится в сообщении. Володин отметил, что Иванов посвятил жизнь служению Родине и внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности страны.
Согласно траурному ритуалу, перед погребением военный оркестр исполнит государственный гимн России, затем прозвучит троекратный залп холостыми патронами из стрелкового оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.
Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральную клиническую больницу и возложил цветы.