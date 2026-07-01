Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Школьница Люсия получила подарок от президента после того, как написала ему письмо, передает РИА «Новости». Посол России в Испании Юрий Клименко пригласил семью девочки в главное здание дипломатической миссии в Мадриде.

Поводом для приглашения стало обращение юной испанки, которое она попросила передать Владимиру Путину еще в июле 2025 года. В посольстве просьбу выполнили и направили послание по назначению.

На показанной девочкой фотографии президент запечатлен в рамке. С одной стороны снимка находится Георгиевская лента, а с другой – ленточка в цветах российского флага. «Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента», – сказала Люсия. Она добавила, что встреча с Владимиром Путиным является ее большой мечтой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае китайский инженер Пэн Пай назвал фотографию с автографом Владимира Путина самым ценным подарком.

В сентябре прошлого года президент исполнил мечту написавшего ему письмо крымского школьника о собаке. Весной 2025 года переехавшая в Подмосковье девятилетняя девочка из ДНР тоже получила щенка от главы государства.