Средняя стоимость газа в Европе выросла на 11% за полгода

Tекст: Алексей Дегтярёв

По итогам января – июня средняя цена газа в Европе выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.

Подорожание обусловлено напряженностью на Ближнем Востоке и необходимостью раннего заполнения газовых хранилищ перед зимним сезоном.

Зафиксированный показатель оказался на 35% выше значений второй половины прошлого года. В июне стоимость энергоносителя превысила средние котировки июня 2025 года на 22%, несмотря на снижение на 6% по отношению к маю.

В конце весны, 29 мая, газовые фьючерсы торговались на уровне около 554 долларов за 1 тыс. куб. м. К 30 июня торги завершились на отметке примерно 510 долларов, что на 8% ниже показателей конца предыдущего месяца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за 1 тыс. кубометров. К середине месяца стоимость июльских фьючерсов достигла отметки в 512 долларов. В конце июня котировки на утренних торгах составили около 488 долларов.