Метеорологи спрогнозировали в Москве приход жаркой погоды

Днем в столице столбики термометров покажут от 28 до 30 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Ожидается небольшая облачность при полном отсутствии осадков. В ночь на четверг воздух может остыть до 13 градусов.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье дневная температура будет варьироваться от 25 до 30 градусов, а ночью похолодает до 10 градусов.
Из-за установившегося зноя в городе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение для жителей столичного региона будет действовать до 18.00 мск 2 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары.