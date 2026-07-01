Полянский сравнил ОБСЕ с передовым окопом

Полянский: Уход России из ОБСЕ стал бы идеальным сценарием для ее недругов

Tекст: Антон Антонов

«Думаю, что в сегодняшних реалиях ОБСЕ надо воспринимать как отдаленный от основных позиций передовой окоп, в котором надо держать оборону», – сказал Полянский, отметив, что российской делегации там тяжело и некомфортно, но работа необходима.

По его словам, если Москва покинет площадку, ряд западных стран «с удовольствием потрут руки», начнут активнее обрабатывать ближайших союзников России и продвигать антироссийские решения, на которые Россия уже не сможет повлиять. При этом, подчеркнул дипломат, последствия этих решений Россия все равно будет ощущать, передают РИА «Новости».

«Наш уход из этого «окопа» сейчас был бы идеальным сценарием для недругов России, поэтому делать этого нельзя», – сказал Полянский.

Полянский назвал ОБСЕ уникальной площадкой, где оппоненты обязаны выслушивать российскую позицию, и отметил, что аргументы Москвы затем резонируют на двустороннем уровне. Он напомнил о правиле консенсуса в организации и указал, что это мешает другим странам реализовывать в Вене инициативы против России, тогда как Совет Европы, по его словам, в отсутствие Москвы превратился в однозначно антироссийскую структуру.

Он подчеркнул, что и ОБСЕ в случае ухода России также превратилась бы в антироссийскую организацию. Полянский добавил, что сейчас ОБСЕ уже пытаются использовать как инструмент гибридной войны НАТО против России, однако присутствие российской делегации позволяет сдерживать наиболее вредные процессы и противостоять им, тогда как без участия Москвы такой возможности не останется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ заявил о превращении организации в инструмент гибридной войны западных стран против России.

Глава МИД Сергей Лавров также прокомментировал возможность выхода России из ОБСЕ: «ОБСЕ, конечно, – это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с Александром Грушко говорили и спорили. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство – другие не выйдут».