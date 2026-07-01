Попавший под Красноярском в аварию автобус с детьми вез воспитанников лагеря

Несовершеннолетние ехали домой после смены в детском лагере, пояснил собеседник ТАСС.
Напомним, в автобусе, попавшем в аварию в Красноярском крае, ехали 27 детей.
Представители «Единой России» на выборах в Госдуму должны помнить, что они представляют партию президента и великой России, сказала Матвиенко на встрече с активистками «Женского движения Единой России», передает РИА «Новости».
«Конечно, политическая борьба за доверие и голоса избирателей только набирает обороты. Вам предстоят многочисленные встречи с гражданами, острые дебаты с оппонентами. Но важно помнить: все мы с вами представляем одну большую партию – партию нашего президента, партию нашей великой России», – подчеркнула спикер верхней палаты парламента.
Она отметила важность расширения женского представительства в органах власти и добавила, что женщины-управленцы способны выстроить прочную нить доверия между обществом и государством.
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что из 2,6 млн членов «Единой России» 1,6 млн составляют женщины.
Главной темой встречи стало обсуждение предложений в новую Народную программу, в частности, инициатив по поддержке участников спецоперации и их семей. Так, прозвучали идеи расширить программы психологической помощи на семьи защитников, а периоды военной службы по контракту засчитывать в стаж госслужбы.
Кроме того, участницы выдвинули предложения по развитию социальной политики, здравоохранения и образования. Среди них – создание круглосуточных групп в детсадах для одиноких матерей, введение бесплатной продленки для школьников до 14 лет и создание на портале госуслуг помощника «Календарь здоровья». Матвиенко поблагодарила участниц за конструктивный диалог и неравнодушие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выступил на предвыборном съезде «Единой России».
Кабмин закрыл ряд погранпереходов на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией
Ограничения коснулись участков границы с Латвией, Финляндией и Эстонией, передает ТАСС. Ограничения затронут семь железнодорожных пунктов пропуска на границе России с Финляндией, Латвией и Эстонией. В их числе – Выборг и Светогорск в Ленинградской области, Вяртсиля и Люття в Карелии, Санкт-Петербург-Финляндский, а также Печоры-Псковские и Пыталово в Псковской области.
В середине июня эстонские власти сократили время работы пограничного пункта в Нарве. В конце мая МВД Финляндии подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы с Россией.
В начале мая украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.
В США зарегистрирован рекордный рост случаев заражения вирусом Повассан
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, за последний год было выявлено 76 случаев заболевания – это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Ранее ежегодно в стране фиксировали в среднем лишь семь-восемь случаев, пишет New York Post.
Вирус получил свое название в честь канадского города, где в 1958 году был впервые обнаружен после расследования смерти четырехлетнего мальчика, причина заболевания которого долгое время оставалась неизвестной. Позже исследователи нашли тот же вирус у клеща, обнаруженного на мертвой белке, что позволило установить источник инфекции.
Специалисты отмечают, что вирус распространяется преимущественно через укусы оленьих и сурковых клещей. Наибольший риск заражения приходится на период с конца весны до середины осени, когда активность клещей достигает максимума.
По словам медицинского консультанта Национальной ассоциации по борьбе с вредителями Хорхе П. Парады, одной из главных особенностей инфекции является чрезвычайно быстрая передача: «Повассан может передаться уже через 15 минут после укуса инфицированного клеща, тогда как для передачи болезни Лайма клещ обычно должен оставаться присосавшимся от 36 до 48 часов». Эксперты подчеркивают, что именно эта особенность делает вирус значительно опаснее многих других клещевых инфекций.
Инкубационный период заболевания составляет от одной до четырех недель. Первыми симптомами могут быть лихорадка, головная боль, рвота и слабость, однако у некоторых инфицированных заболевание протекает бессимптомно. В тяжелых случаях вирус способен вызвать энцефалит (воспаление головного мозга) или менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга). У пациентов могут возникать спутанность сознания, нарушение координации, затруднения речи и судороги.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, около 10% пациентов с тяжелыми неврологическими осложнениями погибают. У многих выживших сохраняются долговременные неврологические нарушения.
Специфических лекарств и вакцины против вируса Повассан в настоящее время не существует. Лечение ограничивается поддерживающей терапией, включая внутривенное введение жидкости и при необходимости респираторную поддержку. Наибольшему риску тяжелого течения заболевания подвержены дети, пожилые люди и пациенты с ослабленной иммунной системой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обитающие на территории России клещи представляют серьезную угрозу для здоровья и могут стать причиной заражения множеством тяжелых вирусов.
Роспотребнадзор заявил о выявлении в клещах на Северо-Западе России вирусов Бейджи найроварус, Мукава и «Лесное». Биолог Ноттингемского университета Сара Гудэйкр предупредила о стремительном росте популяции клещей в Европе и увеличении числа случаев болезни Лайма с тяжелыми неврологическими последствиями.
«Коммерсантъ» сообщил о возможном возвращении бензина стандарта «Евро-2»
Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок бензина и дизельного топлива стандартов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», пишет «Коммерсантъ».
Данная мера призвана предотвратить дефицит горючего. Кроме того, чиновники обсуждают вероятность импорта бензина с ограничением содержания метанола до 3%.
Реализация топлива класса «Евро-2» находилась под запретом с 2013 года. Однако осенью 2025 года кабинету министров пришлось разрешить ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать продукцию стандарта «Евро-3».
«Ослабление требований к бензину до класса «Евро-3», скорее всего, оказалось недостаточным для насыщения рынка высокооктановым бензином», – рассказал источник издания в отрасли.
Директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отметил, что использование устаревшего горючего несет риски для современных двигателей. При этом значительная часть автопарка в регионах все еще способна потреблять низкокачественное топливо без серьезных последствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала импорт бензина из-за рубежа для стабилизации внутреннего рынка.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил временно приостановить нормативы биржевых продаж топлива.
Президент Владимир Путин призвал принять дополнительные меры стабилизации внутреннего рынка топлива.
Взрыв произошел накануне около 21.00 на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. В результате пострадали по меньшей мере три человека, двое из них получили серьёзные ранения.
Предполагается, что трое пострадавших в критическом состоянии являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство. Пострадавшие – мужчина и женщина в возрасте 50–60 лет и подросток, написал Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
Два члена украинской семьи находятся в тяжелом состоянии, а несовершеннолетний – в состоянии средней степени тяжести
Как заявил государственный министр (глава правительства) Монако Кристоф Мирман, «это, вероятно, террористический акт».
В следующем сообщении Шарий отметил: «Ну вот уже начали писать о Ермолаеве. У его сына сильные кол-центры по РФ. Вот тебе и Монако…»
Позднее блогер подчеркнул: «Теракт, конечно, киевский. У него (Ермолаева) на Украине рейдерили бизнес».
Шарий добавил, что «кол-центры Ермолаева, работавшие по ЕС из Днепра, прикрывал генерал СБУ Лысак.
Лысак был назначен Зеленским руководить Одесской администрацией. Тогда часть «бизнесов» Ермолаева перенесли ближе к морю.
Одно время вышел конфликт, СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться. Как итог – введение санкций и попытки отнять у него всё. И это я еще не упоминаю генпрокуратуру, которая тоже заломила слишком большой кусок».
«Какое сложное дело. Кто же мог подорвать Ермолаева в Монако?» – задался вопросом украинский блогер.
Он также подытожил, что «после подрыва в Монако человека, которого могли подорвать только украинские спецслужбы, начинается скандал. Скандал начинает разгораться и всерьез. Все отлично понимают, что подрыв был осуществлен Киевом. И это может стать последней точкой.
Монако было неприкосновенно. Монако было очень и очень безопасно. Никому и в голову не приходило до Зеленского устраивать там теракты. Это та ситуация, которую перебить максимально сложно».
«Я утверждаю, что киллер однозначно из Украины. Я утверждаю, что вывозили его, скорее всего, на машинах с дипломатическим иммунитетом через несколько стран», – пишет Шарий.
И, наконец, он прогнозирует, что киевские власти попытаются отвлечь внимание от произошедшего, изобразив из себя жертву «очередных российских ударов»: «Налет, который должен будет перебить очередной скандал, который может утопить Зеленского».
Напомним, накануне в Монако прогремел взрыв, при котором пострадал украинский олигарх.
Как сообщала газета Monaco-Matin, пострадавшими от взрыва в Монако могла стать семья.
Политолог Корнилов: Покушение на Ермолаева – не последний теракт с украинцами в Европе
«Вадим Ермолаев входит в сотню богатейших людей Украины и по-прежнему замешан во многих сомнительных схемах. Также он владеет солидной недвижимостью на Украине. Поэтому причинами покушения мне видится спор за имущество или финансы. Кроме того, судя по всему, сам олигарх пытался претендовать на целый ряд объектов, которые у него уже отобрали на родине», – пояснил политолог Владимир Корнилов.
Собеседник подчеркнул, что Ермолаев имел хозяйственные споры и с несколькими европейскими компаниями. «Впрочем, у бизнеса в Европе другие методы воздействия на конкурентов. А нынешнее покушение, как мне видится, произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. В этой же условной группе состоит и Игорь Коломойский», – отметил спикер.
Эксперт напомнил также, что один из сыновей Вадима Ермолаева – Артур – упоминался в операциях Интерпола в связи с деятельностью разветвленной сети мошеннических колл-центров, жертвами которых были граждане стран Евросоюза.
По прогнозам Корнилова, нынешний инцидент – не последний теракт в Европе с участием украинских миллионеров и бизнесменов с сомнительной репутацией. «Уверен, когда закончится СВО, подобные покушения участятся повсеместно в европейских странах, где сегодня живет немало олигархов с Украины», – резюмировал он.
Ранее в Монако произошел теракт – в вестибюле жилого дома сдетонировала заминированная посылка. Ранения получили три человека, несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, двое взрослых – в критическом. Среди них – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, сообщает РИА «Новости».
Князь Монако Альберт II заявил, что теракт «потряс все монегасское общество». Ответственность за произошедшее лежит на Киеве, уверен лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!», – заявил он. Политик призвал прекратить финансирование Украины и снабжение ее оружием, а также раскритиковал анонсированное участие ВСУ в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.
Вадим Ермолаев – основатель корпорации «Алеф» и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев. По словам предпринимателя, он отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием иметь «международную защиту». В 2023 году Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
В конце 2025 года на Кипре по запросу Интерпола задержали Артура Ермолаева, сына бизнесмена, и экстрадировали в Эстонию. Поводом стало дело об организации на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. Всего в период с 2019 по 2022 годы преступники обманули людей в разных странах на более чем сто миллионов евро.
Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Ему грозило пять лет тюрьмы, однако суд вместо этого назначил ему испытательный срок на такой же период и выслал из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.
Психолог Тамурова разъяснила разницу между «нытингом» и психотерапией
В последнее время в интернете набирает популярность новая услуга, получившая название «нытинг», сообщает РИА «Новости». Суть сервиса заключается в том, что человек на «другом конце провода» просто выслушивает жалобы своего клиента на жизнь, работу, начальство и трудности, не давая советов, не оценивая ситуацию и не пытаясь мотивировать собеседника.
«Услуга «нытинг» – это, по сути, коммерциализация давно знакомой человеческой потребности: быть выслушанным без оценки, советов и давления. Речь идет о платной услуге, где человек может раскрыть свои переживания, жалобы, рассказать о раздражении или усталости незнакомому собеседнику», – рассказывает Тамурова.
С психологической точки зрения, продолжает психотерапевт, сама идея не нова. Эмоциональная разгрузка через вербализацию – один из базовых механизмов снижения стресса. Когда человек проговаривает переживания, активность лимбической системы снижается, а ощущение контроля над ситуацией возрастает. Поэтому «нытинг» может выполнять функцию быстрой психологической разгрузки, особенно для тех, кто по разным причинам не хочет или не может обращаться к психотерапии.
Однако, предупреждает она, важно понимать эффективность такой услуги. «Нытинг», по ее словам, не заменяет терапию: он не работает с глубинными причинами состояний, не формирует устойчивые навыки саморегуляции и не предполагает долгосрочных изменений. Это скорее «эмоциональный дренаж» – способ временно снизить напряжение.
«Потенциальная польза есть, особенно в двух случаях: когда человек не хочет нагружать близких своими переживаниями и когда важно быстро выговориться здесь и сейчас, не входя в длительный терапевтический процесс. Но есть и риски: при регулярном использовании без дальнейшей работы с причинами человек может закреплять привычку к «сливу» эмоций без их осмысления», – делится специалист.
По ее мнению, эффективность «нытинга» во многом определяется выбранным форматом общения. Так, разговор в режиме реального времени – по телефону или через видеосвязь – лучше подходит для выражения сильных эмоций, поскольку создает эффект присутствия и ощущение поддержки. Молодые люди чаще предпочитают аудиосообщения, тогда как более старшее поколение склоняется к живому общению в реальном времени. Однако ключевым фактором является не возраст, а уровень эмоциональной открытости человека и привычный для него способ коммуникации. Тамурова подчеркивает, что сам формат услуги не оказывает решающего влияния на ее качество – важно, чтобы человеку было удобно обращаться за такой поддержкой и он чувствовал доверие к собеседнику.
«Ключевое условие, при котором «нытинг» становится полезным – это наличие границ и структуры: человек должен понимать, что он делает (разгружается, а не решает проблему), а «слушатель» – удерживать позицию без оценивания, советов и вовлечения в зависимость. Быть собеседником для нуждающегося может быть любой, кто умеет слушать. Образования, смежного с психологией, для этого не требуется», – заключила Тамурова.
Ранее HR-директор трейд-маркетингового агентства Валерия Доманская рассказала, что в связи с развитием ИИ уже к 2030 году часть профессий сократится. При этом угрозы психологам она не видит, поскольку устойчивыми останутся профессии, требующие эмпатии, творчества и принятия сложных решений в условиях неопределенности. По ее мнению, потребность в прямом человеческом взаимодействии на фоне цифровизации будет только расти.
Le Figaro: Следствие подозревает СБУ в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако
По информации Le Figaro, французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве главной версии инцидента с бизнесменом, передает ТАСС.
«По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ», – отмечает французское издание.
Журналисты напоминают, что ранее предприниматель принял решение отказаться от украинского гражданства, после чего Киев ввел против него персональные санкции. По информации прессы, произошедший взрыв расценивается следователями скорее как сигнал устрашения, а не реальная попытка физического устранения коммерсанта.
Ранее князь Альбер II осудил первый в истории Монако террористический акт. Украинский блогер Анатолий Шарий отметил причастность киевских властей к попытке устранения бизнесмена.
Политолог Владимир Корнилов назвал инцидент началом противостояния украинского олигархата на территории Европы.
По информации FT, соответствующее официальное письмо в международное ведомство направил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, передают «Вести». В своем обращении украинский чиновник подчеркнул, что такие корабли «не могут считаться обычным гражданским транспортом».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным причисление перевозящих российские углеводороды судов к «теневому флоту».
Позже российское внешнеполитическое ведомство обвинило Киев в пиратстве на Черном море из-за атак на гражданский флот.
В прошлом году Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 морских судов.
Иран отверг план Парижа по разминированию Ормузского пролива
«Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями», – отметил дипломат, пишет Anadolu.
По словам представителя ведомства, любые параллельные договоренности или вмешательство иностранных вооруженных сил абсолютно недопустимы. Текущая обстановка в регионе оценивается руководством как крайне сложная.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении французской и оманской сторон начать совместное разминирование акватории.
Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.
По данным американских СМИ, за четыре дня через Ормузский пролив прошло 124 грузовых судна.
Минтруд сократил в четыре раза список запрещенных для женщин профессий
В стране перечень запрещенных для женщин профессий уменьшился более чем в четыре раза, передает ТАСС. Об этом на стратегической сессии «Социальное благополучие северян: принципы государственной политики» форума женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России» рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. «Перечень [профессий] сегодня сокращен более чем в четыре раза», – заявила она.
По словам Баталиной, теперь женщины в России могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Она напомнила, что раньше многие специальности были для них закрыты из-за тяжелого физического труда, а также вредных и опасных условий.
Замминистра подчеркнула, что цифровизация и внедрение более безопасных технологий производства позволяют постепенно открывать для женщин ранее сугубо мужские профессии. Баталина добавила, что в России уже появилась первая женщина, которая трудится машинистом грузового локомотива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, выпускница Кировского учебного центра Ирина Милосердова получила право управлять тяжелыми грузовыми составами как первая в России женщина-машинист грузового локомотива.
Ранее Минтруд предложил сократить перечень запрещенных для женщин производств, включая работы на поверхности строящихся шахт и управление самоходными машинами на открытых горных работах.
Писатель Мариэтта Арбатова отмечала небольшое сокращение перечня неженских профессий в России с 17 февраля 2025 года и медленные темпы достижения равноправия на рынке труда.
Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ под Константиновкой
«Операторы подразделений беспилотных систем Южной группировки войск вскрыли попытку контратакующих действий ВСУ на Константиновском направлении», – сообщили представители группировки, передает РИА «Новости».
Для отвлечения внимания четыре пехотинца при поддержке танка выдвинулись по дороге Осыково – Новоселовка. Одновременно вторая группа из десяти человек в сопровождении бронетехники попыталась пройти со стороны дамбы.
Ударами FPV-дронов севернее Новоселовки российские бойцы ликвидировали десять солдат противника и танковые экипажи. В ведомстве подчеркнули, что украинское командование организует подобные бессмысленные атаки ради медийного эффекта и демонстрации активности западным спонсорам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные ликвидировали до 95 солдат противника в юго-западной части Константиновки.
Ранее операторы беспилотников сорвали четыре попытки ротации украинских войск на этом направлении.
До этого артиллеристы уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины.
«Страна.ua»: Помощь ЕС Киеву может оказаться под угрозой после взрыва в Монако
«В Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, так как в них, несмотря на их богатство, теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни всей прослойки населения», – заявило издание.
Газета не исключает отток богатых людей, предпочитающих Монако, в другие «тихие гавани».
«Однако для Украины в целом важнее даже другое», – подчеркивает издание, указывая, что убить пытались «предпринимателя, против которого Зеленский ввел санкции».
«То есть на человека, у которого тяжелые отношения с украинскими властями по определению», – говорится в статье.
Издание, ссылаясь на французские СМИ, отметило, что приоритетной версией относительно заказчиков преступления называется возможная причастность СБУ. По его данным, противники поддержки Киева во Франции уже используют эту тему.
«Страна.ua» считает, что если версия о следах организаторов взрыва, ведущих в Киев, получит развитие и подтверждение, это осложнит для украинских властей попытки добиваться увеличения европейской помощи и поставит под сомнение их соответствие заявленному европейскому курсу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французское издание Figaro сообщило о том, что приоритетной версией следствия по взрыву в Монако стало участие СБУ.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости немедленно прекратить финансовую помощь Киеву и остановить поставки вооружений на Украину после этого инцидента.
Мэр Фрежюса Дэвид Рахлин задался вопросом о выходе киевского режима из-под контроля в связи с покушением на Вадима Ермолаева в Монако.
Глава государства подписал соответствующий указ, сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале. Цивилева также включена в президиум этого совещательного органа.
В январе этого года президент России присвоил Цивилевой чин действительного государственного советника второго класса.
В середине июня глава государства по ее инициативе расширил полномочия фонда «Защитники Отечества».
В конце прошлого года Путин провел рабочую встречу с руководителем этой организации в Кремле.
Киев лишился польских МиГ-29 из-за отказа передать Варшаве технологии
Варшава отменила передачу военных самолетов соседнему государству из-за нежелания украинской стороны делиться разработками, передает РИА «Новости».
Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире канала TVN раскрыл подробности неудавшейся двусторонней сделки.
Ранее польское военное ведомство планировало отдать Киеву оставшиеся истребители. «Я предложил очень партнерский подход: МиГи в обмен на дроны, и украинцы сначала приняли это», – рассказал глава министерства.
Позднее украинское руководство решило выйти из соглашения и разорвало достигнутые договоренности. В результате Варшава оставила воздушные суда у себя, поскольку так и не получила обещанные технологии для развития собственной армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава потребовала от Киева технологии дронов в обмен на истребители МиГ-29.
Украинские власти отказались принимать эти самолеты без предварительной модернизации за счет польской стороны.