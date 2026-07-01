Умер сыгравший Грин-де-Вальда в фильме о Гарри Поттере актер Майкл Бирн

Tекст: Антон Антонов

«У него остались жена Кэрол, с которой он расстался, но которая заботилась о нем в конце его жизни; а также их дочери Тара и Брайони и трое внуков: Том, Хлоя и Жасмин», – пишет Guardian.



Будущий актер родился в 1943 году в Лондоне, его воспитанием занималась мать Хелен Бирн, уроженка Ирландии. В 1964 году он вошел в труппу Национального театра, а с 1972 года начал активно сниматься в кино. За свою карьеру Бирн сыграл десятки ролей в британских и голливудских фильмах и сериалах, передает РИА «Новости».

Особую известность ему принесли работы в сериале «Улица Коронации», где с 2008 по 2010 год он исполнил роль внезапно объявившегося отца одной из главных героинь. В Голливуде Бирн снимался в фильмах о Джеймсе Бонде, в картинах «Храброе сердце» (1995) и «Индиана Джонс» (1989), а в ленте «Способный ученик» (1998) появился вместе с Иэном Маккелленом в образе выжившего в концлагере еврея.

Из-за характерной внешности он часто играл нацистских офицеров, а в 2010 году предстал в роли постаревшего Грин-де-Вальда в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти».

Как писала газета ВЗГЛЯД, британская актриса Мэгги Смит, известная ролями в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», умерла на 90-м году жизни в Лондоне.

Британский художник-постановщик Стюарт Крейг, работавший над всеми фильмами о Гарри Поттере, ушел из жизни после продолжительной болезни Паркинсона на 84-м году.